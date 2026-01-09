Önceki Arka Bahçe’de okudunuz: Biofarma adlı ilaç şirketinin kıdemli finans uzmanı hakkında bir soruşturma yürüyordu. Zira iddiaya göre, Caner Açıkgöz adlı o uzman şirketin kasasındaki 33 milyon 300 bin lirayı zimmetine geçirmişti. Daha da çarpıcısı, aynı isim ilgili parayı yasadışı bahiste kullanmakla da suçlanıyordu.

Eski çalışana yapılan bu suç duyurusunu anlatırken Biofarma’ya da mercek tutmuş ve şirkete dair ilginç gelişmeleri yazmıştım. 80 yıllık ilaç şirketinin yıllar önce Sezgin Baran Korkmaz (SBK) tarafından alındığını, SBK hakkında soruşturmalar başlayınca ise şirkete tedbirin önce konulup sonra kaldırıldığını ve nihayetinde 2025’in son günlerinde Biofarma’nın yeni bir isme satıldığını aktarmıştım.

O isim, yeni kurulmuş Bulunova Holding ve sahibi Nilüfer Bulut’tu. Biofarma’nın yeni sahibi Nilüfer Bulut’a baktığımızda ise bahis faaliyetleri alanında faaliyet gösteren Joker Şans Oyunları ve 106 Dijital Hizmetler ve Şans Oyunları adlı iki şirketin de sahibi görünüyordu.

Yazımdan sonra, ABD’de yaşayan Sezgin Baran Korkmaz aradı. Özetle, Biofarma ile artık bir ilgisi olmadığını ve eski firmalarıyla Amerikan Hazinesi’nin ilgilendiğini belirtti. Böylece ABD, firmalarını satarak SBK’nin kendisine borçlarını kapatıyordu.

Asıl önemli olan ise Biofarma’nın yeni sahibi Nilüfer Bulut’a dair önemli bir detayı atlamış olmamdı. Bir kaynağım uyardı; Bulut ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. İş daha da kafa karıştırınca Nilüfer Bulut’u aradım ve sorularımı ilettim, yanıtlarımı aldım...

‘ABD ADALET BAKANLIĞI’NIN ONAYI VAR’

- Biofarma’nın eskiden Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğunu biliyordunuz sanırım. Peki, siz nasıl bu firmayı almaya karar verdiniz?

Nilüfer Bulut: Barış Bey, tabii ki geçmişiyle ilgili öyle bir şey vardı, olduğunu biliyorum ama sonra birkaç defa el değiştirdi. 80 yıllık bir firma, Türkiye’nin bir milli değeri... Evet, bazı kazalara uğramış; tek amacım ve hedefim böyle köklü bir firmayı tekrar ülkemize kazandırmaktı. Hak ettiği yere gelmeli bu sektörde, düşüncesiyle hareket ettim.

- Peki, siz Amerikan Hazinesi’nden mi, yoksa başka bir ABD’li şirketten mi aldınız?

Nilüfer Bulut: Biofarma İlaç, grubumuz tarafından, ABD’de mukim Medline şirketinin pay sahibi olduğu, Lüksemburg’da kurulu ve mukim İsanne Sàrl şirketinden devralınmıştır. Hisse devri ve şirket edinimi sürecinde, tarafımız dışında dört ayrı potansiyel alıcı adayı bulunuyordu. Yaklaşık bir yıl süren kapsamlı hukuki, mali ve operasyonel inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından satın alma işlemi grubumuz lehine sonuçlandı.

Uyum ve mevzuata uygunluk çalışmaları çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli tüm onaylar, ilgili dokümanlar temin edilmiş ve alınması gereken izin ve onaylar usulüne uygun şekilde alındıktan sonra hisse devri gerçekleşmiştir.

- Şu an yeni şirketinizin eski finans sorumlusu, şirketinizin varlığını yasadışı bahise yatırma iddiasıyla soruşturuluyor. Ne dersiniz bu konuda?

Nilüfer Bulut: O konularla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten o kişinin ismini de ilk defa sizin yazınızla duydum. Geçmişle ilgili bir konu, bizim dönemimizle ilgili değil... Biz daha yeniyiz, siz de zaten haber yaptınız. O nedenle ismini geçirdiğiniz kişiyle ilgili açıkçası hiçbir bağlantımız yok.

- Bir yandan da faaliyet alanları arasında “bahis” olan firmanız da var sizin...

Nilüfer Bulut: Eşya çekilişi yapan, Milli Piyango’da bir başbayiliğimiz var. Öyle piyasada kastedildiği gibi bahislerle falan alakamız yok Barış Bey. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum.

- Son olarak... Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesisiniz, ayrıca Galata Üniversitesi’nde mütevelli heyeti başkanısınız. Biofarma “kaza” dediğiniz karapara aklama konusunda iddiaların odağındaki şirketlerdendi. Siz etiksel bir sorun görüyor musunuz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak böyle bir firmayı almayı?

Nilüfer Bulut: Hayır. Bakın, ben 1995’ten beri bir iş kadınıyım. Türkiye’ye değer yaratan, değer üreten biriyim. Bunu böyle görmenizi ve değerlendirmenizi rica ediyorum. Ben böyle bir göreve yeni layık görüldüm, atandım. Biofarma’yı da Türkiye’nin 80 yıllık değeri olan o firmayı da bu şekilde görmenizi rica ediyorum. Çocukluğumuzun ilaç firması, geçmişini de biliyorum. Buraya yeni bir tertemiz sayfa açmak ve ilaç sektöründe Türkiye’yi büyütmek için, Sağlık Bilimleri fakültemizle ve diş hastanemizle “üniversite-sanayi işbirliğini başlatabilir miyiz” diyerek bir fırsat gördük; değerlendirdik.