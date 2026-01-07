Önce eldeki verileri alt alta yazayım: Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Biofarma ilaç şirketinin sahibi olan Lüksemburg kökenli Isanne isimli firmayı satın aldı. Yıl 2014’tü.

SBK kara para aklama suçundan soruşturuldu, şirketlerine önce tedbir kondu, sonra da garip bir şekilde o karar kaldırıldı. Aylar sonra da aynı tedbir kararı geri getirildi. Ama öğrenildi ki, bu kez de Biofarma şirketi için tedbir konmamıştı. Tüm bunlar olurken, Türkiye’yi çoktan terk etmiş olan SBK’nin, Biofarma’yı İsviçreli bir gruba sattığı ileri sürüldü. Ama ne gariptir ki sözde yeni sahibin yeni yönetiminde de SBK’ye yakınlığıyla bilinen isimler yer aldı. Tüm bunlar 2020-2023 arasında yaşandı.

Rekabet Kurumu 11 Eylül 2025’te bir karar verdi. Dosyanın konusu, Biofarma’nın tek kontrolünün Bulunova Holding’e devredilmesiydi. O kararda öğrenildi ki ilaç şirketinin sahibi zamanında SBK’nin satın aldığı Isanne isimli firmaydı. Yani, “İsviçreli bir gruba satıldığı” iddiası doğru görünmüyordu. Dahası, Biofarma’yı satın almak isteyen Bulunova Holding de daha yeni kurulmuş ve faaliyeti olmayan bir şirketti.

Ve dahası... Rekabet Kurumu, ilaç şirketini satın almak isteyen Bulunova’nın sahibi Nilüfer Bulut’a dair şunu söylüyordu: “Nilüfer Bulut’un ayrıca bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor yarışmaları konusunda bahis hizmetleri) alanında faaliyet gösteren Joker Şans Oyunları AŞ’de ve 106 Dijital Hizmetler ve Şans Oyunları AŞ’de pay sahipliği bulunmaktadır.”

Nihayetinde, 2025’in son günlerinde Rekabet Kurumu’nun onayıyla da daha önceki faaliyet alanı bahis olan Nilüfer Bulut adlı kişi nedense Biofarma ilaç şirketinin sahibi oldu.

Şimdi...

Bu bilgileri akılda tutup bir başka garip örtüşmeyi yazayım.

ŞİRKET İLE FİNANS SORUMLUSUNUN İLGİNÇ DAVASI

Adı; Caner Açıkgöz. 35 yaşında. Biofarma şirketinde kıdemli finans uzmanı olarak beş yıldan fazla süredir çalışmaktaydı. Ancak 18 Şubat 2025’te aniden istifa etti.

Biofarma şirketi bu istifa sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zira, iddiaya göre eski çalışanları Açıkgöz, Biofarma’nın kasasından kendi hesabına toplamda 33 milyon 300 bin lira para aktarmıştı. Şirket önce dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu. Ancak zamanla bu şikâyetlerini genişleterek soruşturmanın “suç örgütü” kapsamında ilerlemesini talep ettiler.

Zira Biofarma, bu dolandırıcılığın, Sipay adlı elektronik ödeme şirketiyle birlikte gerçekleştirildiğini öne sürüyordu. Bundandır ki, Sipay’a el konması ve kayyum atanmasını da talep ediyorlardı. Rastlantıya bakın ki Merkez Bankası bu talepten birkaç hafta sonra Sipay’ın faaliyetlerini durdurmuş ama bu karar mahkemeden dönmüştü.

Daha da çarpıcısı şuydu:

Yargı kaynaklarından duyduğum kadarıyla, Caner Açıkgöz’ün hesaplarında yasa dışı bahis ve kara para aklamaya dair ciddi bulgulara rastlandı. Bugün bakıldığında kasasındaki paranın yasadışı bahse yatırılmasından şikâyet eden şirketin yeni sahibi, bahis alanında faaliyet gösteren bir isim oluyordu.

Tutuklanan Açıkgöz ise hesabındaki 33 milyondan fazla paranın, Biofarma’nın özel bilgilerini dışarı aktarmama karşılığında bizzat şirket tarafından kendisine verildiğini savunuyordu.

Sözün özü, bundan 80 yıl önce kurulan Biofarma ilaç şirketi üzerinde en az 10 yıldır ilginç işler dönüyor.