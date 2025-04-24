24 Nisan 2025 Perşembe

1) Ankara Valiliği’nin Açıklaması:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı 22.04.2025 tarihli başvurusu ile; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30’da Ulus Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacağı, saat 17.00’de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir’e yürüyüş düzenlenmek istendiği bildirilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1.TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca, talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup; Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir.

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2) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 22 Nisan Tarihli X İletisi:

23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!

Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum.

Egemenlik Milletindir!

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3) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 23 Nisan Günü Anıtkabir Töreninden Sonra Yaptığı Açıklama:

TBMM’yi kurmuş partinin Genel Başkanı 1. Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyecek, ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, gerçekten ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız.

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4) 6 Şubat 2025 Tarihli Aydınlanma Yazım:

Atatürk Düşmanları Kimlerdir?

Bugüne kadar Atatürk, Atatürkçülük, Kemalizm, NUTUK, Atatürk Milliyetçiliği, Altı Ok, Cumhuriyet Devrimi konularında çok yazı yazdım, birçok kitabımda bu konulara değindim; tarihe, Türkiye’ye ve Atatürk’e ilişkin beş kitabımda da doğrudan bu konuları irdeledim.

Bu çerçevede bugüne kadar Atatürk düşmanlarının kimler olduğunu, Atatürkçülüğe, Kemalizme, kimlerin karşı olduğunu ve zarar verdiğini defalarca anlattım:

1) Osmanlı’yı işgal ederek topraklarını paylaşan ama Atatürk’e Kurtuluş Savaşı’nda yenilen, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar “Şeytan Üçgeni”nde, petrol bölgelerine komşu, Karadeniz’e çıkışı kontrol eden, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir bölgesel gücün varlığını istemeyen Emperyalistler.

2) Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nden toprak isteyen, Aşırı Milliyetçi, Türk Düşmanı, Yunanlar, Ermeniler Ayrılıkçı Etnikçi Kürtler. (Aman dikkat; sadece toprak isteyen Aşırı Milliyetçi ve Etnikçileri kastediyorum. Sakın Yunan, Ermeni, Kürt düşmanlığı biçiminde algılanmasın.)

3) Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ne karşı olan; Şeriat Devleti’ni savunan Siyasal İslamcılar.

4) Atatürkçü olduklarını iddia ederek, Atatürkçüleri, Demokratları, Devrimcileri, Sendikaları, Demokratik Toplum Örgütlerini, Demokrasiyi, Hukuku, Laikliği yok eden, Atatürkçülerin öldürülmelerini önlemeyen, Yunanistan, Kıbrıs, Avrupa Birliği ve NATO konularında Emperyalistlerin isteklerine boyun eğerek ulusal çıkarları perişan eden, Tarikatlarla, Cemaatlerle kol kola giren, Anayasa’ya zorunlu din derslerini sokan, sivil ve asker politikacılar.

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Ağız tadıyla bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamayı bile bu topluma çok görenleri tarih asla bağışlamayacaktır!