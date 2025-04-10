CHP uyanırken!

10 Nisan 2025 Perşembe

CHP’nin “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti”ne sahip çıkan son Olağanüstü Kurultay’ı çok geç kalmış bir uyanış.

Ama hiç kuşkusuz önemli bir uyanış!

CHP bu Kurultay’da, Cumhuriyet Rejimi’nin kurtuluşu için yeniden toplumsal umudu temsil eden bir parti kimliğine geri dönmüş görünüyor.

Dilerim, artık sadece rejimi değil, bizzat kendisinin varlığını da tehdit eden bu iktidara karşı, Türkiye’nin 300 yıllık Bağımsızlıkçı, Eşitlikçi, Özgürlükçü, Çağdaş, mücadelesinin bayrağını hakkıyla taşıyabilir.

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Bu sütunda CHP’yi eleştiren çok yazı yazıldı.

Ama bütün hatalarına ve eksiklerine rağmen, Cumhuriyet Rejimi’ni kurtarabileceği umudu ile bütün seçimlerde CHP’ye tam destek verildi.

Fakat CHP’nin o kadar çok yanlış ve eksiği vardı ki toplumun Rejim’i kurtarma talebini yerine getiremedi ve son 2023 Genel Seçimleri’nde, az farkla görünse de seçimi kaybettiği ilan edildi.

Üstelik de aralarında Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi Kumpas Davaları sırasında Adalet Bakanı da olan 38 politikacıyı, CHP milletvekili olarak TBMM’ye soktu ve Rejim üzerindeki tehlikeyi geleceğe doğru da uzattı.

Bereket versin Parti, 2023 seçimlerinden sonra, hem başarısız liderliğini değiştirdi hem de 2024 Yerel Seçimleri’nde birinci parti oldu.

Tam bu sırada, 2023 ve 2024 seçimlerinde iktidarı kaybettiğini gören Erdoğan/AKP-Bahçeli/ MHP-HÜDA PAR yönetimi, medya, toplum ve siyaset üzerindeki baskıları, yeni bir Rejim Darbesi düzeyine taşıdı.

Bu Darbe, bundan önce yaptığı ve yargıyı etki altına aldığı Rejim Darbeleri’nden farklı olarak, etkisindeki yargı aracılığıyla doğrudan siyasal yaşama ve siyasal yaşamın vazgeçilmez kurumları olan siyasal partilere yönelmişti.

Görevden alınan ve bir bölümü hapsedilen belediye başkanlarına, DEM’in eski Eş Genel Başkanı ve CB adayı olan Selahattin Demirtaş’a, TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay’a, GEZİ mahkûmlarına ve haksızlık, hukuksuzluk simgesi haline gelmiş olan Osman Kavala’ya ilave olarak Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu da hapse attı.

İşte bu “yakın ve gerçek” tehdit karşısında CHP nihayet uyandı, silkindi ve kendine geldi:

Cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul’un başarılı Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde bir “var olmak ya da yok olmak” mücadelesine girişti.

İşte son Kurultay, bu uyanışın Parti ve toplum içinde kurumlaşan yapısını vurguluyor.

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CHP’nin beş temel hatası vardı:

1) Sağla ittifakı yeterli görmeyerek partiyi sağa kaydırmak, Atatürkçü, Cumhuriyetçi temellerinden saptırmak.

2) İktidar dilini ve mantığını benimsemek ve onun sağcı, baskıcı uygulamalarını olağanlaştırmak.

3) Erdoğan/AKP hükümetini Devlet sanmak ve onun yaptığı, burada saymakla bitmeyecek kadar çok olan Anayasa ihlallerine boyun eğmek.

4) Halkın büyüyen Demokratik tepkilerine liderlik etmek yerine bu tepkileri sönümlendirmek.

5) Tek istisna olan Kılıçdaroğlu’nun Adalet yürüyüşü hariç, halkla doğrudan temas kurmamak ve örgüt ataleti.

Olağanüstü Kurultay, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğinde, Parti’nin bu beş hatasından kurtulma çabasını, yeni siyaset dilini ve Rejim’i kurtarmak kararlılığını simgeliyor.

Dilerim bu çizgisini sürdürür.

Yoksa hem kendisi hem de zaten altı oyulmuş bulunan “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” niteliğindeki “Cumhuriyet Rejimi” yok olacaktır!