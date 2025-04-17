Eğitim bir rejim sorunudur

17 Nisan 2025 Perşembe

Totaliter Faşist rejimler dogmatik eğitim yapar:

Toplumu, bir örnek bireylerden oluşan bir cemaat haline getirir...

Toplumsal değişme ve gelişmeyi, ilerlemeyi durdurur...

Toplumu çürütür!

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Demokratik rejimler özgürlükçü eğitim yapar:

Toplumu özgür düşünen bireylerden oluşan bir cemiyet haline getirir...

Toplumsal değişme ve gelişmeyi, ilerlemeyi özendirir...

Toplumu yenilikçi, atılımcı, öncü bir niteliğe kavuşturur.

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Bir toplum, insanları dogmatik bir eğitimden geçirerek demokratik, şeffaf, adil seçimlerde oy kullanacak nitelikte, özgür ve özerk, demokrasiyi özümsemiş çağdaş bireyleri yaratamaz:

Unutmayalım, hangi toplumsal yapının önüne sandık koyarsanız, sandıktan o toplumsal yapı çıkar:

Aşiret yapısı, aşiret yapısını, kentsel endüstriyel ulusal yapı, demokratik endüstriyel ulusal yapıyı, totaliter Faşist yapı totaliter Faşist yapıyı üretir.

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En kısa tanımıyla “Eğitim insanın yeniden üretimidir.”

Daha işlevsel bir tanımla, “Eğitim, insanda istenen davranışların üretimidir.”

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Totaliter Faşist bir toplum yapısında, o topluma egemen olan ideolojiye bağımlı, bir örnek insanlar yaratmak için dogmatik bir eğitim yapılır.

Dogmatik eğitim, adı üstünde, değişmez doğrulara, yani dogmalara, yani inançlara bağlı insanlar üretir.

Bu eğitimin yöntemi dogmatizm, amacı dogmatik yani totaliter toplumdur.

Bu eğitim, değişmez doğruların ezberletilmesi ve eğitimle kabul ettirilmesi esasına ve hedefine dayalıdır.

Dogmatik eğitimden geçen insanlar sorgulamaz, itaat eder.

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Demokratik bir toplum yapısında hem bilimsel ve demokratik, özgürlükçü eğitim, hem de demokrasi için eğitim yapılır.

Bu eğitimde, sorgulayan, kuşku duyan, gerçeği kendi özgür iradesiyle araştırarak bulan bireyler üretilir.

Bu bireyler arasındaki toplumsal ilişki, özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratiktir.

Bu toplum, bir örnekliğe değil, farklılıkların işbölümüne, işbirliğine ve barış içinde birlikte yaşamalarına dayanır.

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Eğitimi, demokratik, bilimsel, özgürlükçü, çağdaş yöntemlerle yaparak demokratik bir rejim amaçlarsanız, demokrat, özgürlükçü, eşitlikçi kuşaklar yetiştirirsiniz.

Böylece hem bireyleri hem de toplumu, dünya ile rekabet edebilir çağdaş bir yapıya kavuşturabilirsiniz.

Yok, eğitimi, dogmatik, Faşist, gerici yöntemlerle yaparak totaliter bir Faşist rejim amaçlarsanız, dogmatik kafalı Faşist kuşaklar yetiştirirsiniz.

Böylece hem bireylerin hem de toplumun, dünya ile rekabet gücünü yok eder, onları uygar dünyanın dışında ve gerisinde bırakırsınız.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin itirazı bunadır!