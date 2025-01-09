On yıl önceki trajedi!

09 Ocak 2025 Perşembe

10-15 yıl önceki “Birinci Açılım Süreci” döneminde, “Dolmabahçe Mutabakatı” sırasında 2015’te, Öcalan’dan gelen 10 maddelik bir tartışma metni açıklanmış ve sonuç tam bir trajedi olmuştu.

Bu 10 madde hakkında, Cumhuriyet’te Mahmut Lıcalı’nın 18-19 Şubat tarihli bir haberi vardı; onu olduğu gibi aşağıya aldım.

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Öcalan’ın 10 maddesi

HDP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Öcalan’ın müzakere taslağından faydalanarak hazırladığı ve taraflara sunulan yol haritasının ilk başlığını müzakerelere geçilmesi oluşturuyor.

1) Müzakere heyetinin kurulması, İmralı’da Öcalan için sekretarya kurulması ve müzakere sırasında denetleme görevi yapacak izleme heyetinin belirlenmesi gibi adımlar da ilk maddede yer alıyor.

2) Yöntem konusunda da tarafların müzakere sırasında alacağı kararların tutanak altına alınması tarafların atacakları adımlara ilişkin takvimlendirme yapması düzenleniyor.

Yeni yol haritasında yer alan diğer maddeler ve öngörülen düzenlemeler özetle şöyle:

3) Demokratik siyasetin önündeki engellerin kaldırılması: Siyasi Partiler Yasası’nın yürürlükten kaldırılması. Hazine yardımının eşit bir şekilde tüm partilere dağıtılması. Yüzde 10 seçim barajının tamamen kaldırılması.

4) Terör yasalarında değişiklik: Terörle Mücadele Yasası’nın kaldırılması. Ceza Muhakemeleri Yasası’nda değişiklikler ve yasal mevzuatta ilgili düzenlemelerin ele alınması.

5) Özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik anayasa: Kürt statüsünün anayasaya girmesi. Anadilde eğitim hakkı, kültürel hakların anayasada yer alması. Fikir ve düşünce özgürlüğüyle ilgili anayasal güvence.

6) Toplumsal dinamiklerin taleplerinin karşılanması: Kadın, gençlik ve çevre sorunlarıyla ilgili başlıkların ele alınması ve bu konularda düzenleme yapılması. Kadın meclislerinin kurulması.

7) Cezaevlerinin boşalması: Cezaevlerinde terör suçları kapsamında hükümlü bulunan kişilerin süreç kapsamında alınacak yolla birlikte tahliye edilmesi. Bu kişilerin topluma kazandırılması için alınacak tedbirler.

8) Yerel yönetimlere yetki verilmesi ve güçlendirilmesi: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kabul edilmesi. Türkiye genelinde bölge meclislerinin kurulması, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması.

9) Silahsızlanma ve normalleşme: Müzakere kapsamında ele alınacak tüm başlıkların ardından örgütün Türkiye’deki silahlı faaliyetlerine son vermesi ve silahsızlanma aşaması.

10) Dağdan inişlerle ilgili tedbirler: Silahsızlanmayla birlikte dağdan inişlerle ilgili ekonomik, sosyal tedbirlerin alınmasıyla ilgili düzenlemeler. (Maddeleri ben numaraladım.)

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İmralı’ya giden DEM Parti heyetinin 29 Aralık 2024 tarihinde açıkladığı 7 maddelik bildiri ile, on yıl önce açıklanan metin arasındaki en önemli iki fark, eski metnin çok ayrıntılı, yeni metnin ise çok genel olması ve dün A. Süha Umar’ın da vurguladığı gibi, yeni metnin bir de tehdit içermesidir!

10 yıl önceki metnin açıklanmasından sonra, Erdoğan, hem ortada farklı metinlerin dolaştığını belirtmiş hem “izleme komitesine” karşı çıkmış hem de silah bırakılması konusunun önce ele alınmasında ısrarcı olmuş; 17 Mart’ta, Selahattin Demirtaş’ın Erdoğan için, (müzakerelerde neler konuşulduysa) üç kez üst üste “Seni başkan yaptırmayacağız” demesinden sonra, “Dolmabahçe Mutabakat Masası”nı reddetmiş ve “Süreci” sonlandırmıştı.

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Bu başarısız “Birinci Açılım Süreci”nden sonra, 7 Haziran 2015 seçimleri yapıldı ve AKP iktidarı kaybetti ama Erdoğan, hükümet kurma görevini Kılıçdaroğlu’na vermedi, 5 ay sonrası için de Davutoğlu’nun Başbakanlığında seçimi yenileme kararı aldı.

5 ay içinde ise çok trajik olaylar oldu; dinci terör müthiş tırmandı, çok kişi hayatını kaybetti.

Sonuçta Erdoğan/AKP, 1 Kasım seçimlerinde, 5 ay öncesine göre oyunu yüzde 25 (10 puan) artırdı ve iktidarı yeniden kazandı!

On yıl öncesini ve o beş ayı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor!