Sandık güvenliği mi, aday mı daha önemli?

11 Şubat 2025 Salı

Dilerim CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gösterdiği özeni, Sandık Güvenliği için de gösterir!



Herkesin bildiği gibi bu İktidar, rejimi değiştirdiği 16 Nisan 2017 Halkoylamasını, yasalara aykırı oy sayımı ile gerçekleştirdi.

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2023 Genel Seçimlerinden önce, Mayıs Ayı’nda yapılan araştırmaların sonuçları genel olarak, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’dan üç-beş puan fazla oy alarak seçimi kazanacağını gösteriyordu.

Ben dahil, pek çok kişi, iktidarın baskıcı ortamında yapılan Kamuoyu Araştırmaları sonuçlarının, konuşulan kişilerin çekingenliklerinden dolayı muhalefeti birkaç puan az gösterdiğini düşünüyor ve seçimi Kılıçdaroğlu’nun rahat kazanacağını bekliyordu.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinden sonra, iktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 16 Mayıs 2023 tarihinde, Erdoğan/AKP iktidarının “En muktedir” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için önemli bir övgü makalesi yazdı:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum...

...Ama bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım.

Seçim günü bile aynen şöyle diyordu:

‘Seçim yüzde 49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik.

Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi.

Mecliste ise rahatız. Cumhur ittifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır.’ ”

Cumhurbaşkanlığını nokta atışla tahmin eden Soylu, vekil sayısını da bilmiş. Cumhur ittifakı 322 vekil çıkardı.

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Genel Seçimlerden 10 ay sonra yapılan Yerel Seçimlerde ise AKP, CHP’nin arkasına düşmüş, ikinci parti olmuştu!

Acaba 10 ayda Türkiye’deki seçmen tercihi büyük bir kayma mı göstermişti, yoksa Yerel Seçimlerde ''Sandık Güvenliği'' Genel Seçimlere göre daha mı iyi sağlanıyordu?

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Denge ve Denetleme Ağı, Genel Seçimlerden önce yaptığı toplantı sonunda Sandık Güvenliği için 20 öneri yapmış, bunların bazıları şöyle:

- Sandık kurullarında tüm siyasi partilerin temsilcisi bulunmalı, siyasi partiler sandık kurullarına yedekli olarak temsilci göndermeli.

- Sandık sonuç tutanaklarının toplam oyu gösteren bölümünün doğru doldurulması, oy toplamları ile sağlamasının yapılması, sandık sonuç tutanaklarının imzalanıp, mühürlenmesi kontrol edilerek, ıslak imzalı tutanakların eksiksiz alınması sağlanmalı.

- Mühürsüz oy pusulaları ve zarflar geçersiz oylara sebep oluyor, dolayısıyla sandık kurulları tarafından mühürleme işlemi titizlikle yürütülmeli, vatandaşlar da zarfı ve pusulayı kontrol etmeli.

- Sandıklar kapandığında oy kullanmamış kişilerin imza bölümünün çarpı ile kapatılıp kapatılmadığı kontrol edilmeli. -

- Sandık kurulu görevlileri, müşahitler süreçler tamamlanana kadar sandık başından ayrılmamalı.

- Sonuçların karşılaştırılabilmesi, gerekiyorsa itirazların yapılabilmesi için ıslak imzalı tutanaklar siyasi partilere ulaştırılmalı.

- Barolarca oluşturulan çağrı merkezleri aracılığı ile gerektiği durumlarda avukatların yönlendirilmesi sağlanmalı.

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Unutmayın:

1) Şu andaki “Şahsım Devleti Rejim”i yasalara aykırı oy sayımı ile gerçekleştirildi.

2) Şu andaki Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 101’inci maddesi “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” demesine rağmen, üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta ve dördüncü kez Cumhurbaşkanı olmak istemektedir.