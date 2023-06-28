Evin İlyasoğlu
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O eski bayramlar

28 Haziran 2023 Çarşamba

Benim ailemde bayramların ayrı bir yeri vardı. Şeker Bayramı’nda çeşitli şekerler ikram edilir, Kurban Bayramı’nda ise kurban kesilirdi. O acıklı olayı içim yanarak anımsıyorum. Önce hayvan satın alınıp beslenir, sonra gözüne bir tülbent bağlanıp arkadaki arsada, dualar eşliğinde kesilirdi. Hiç aklım ermezdi, neden önce besledik, neden şimdi öldürüyoruz bu hayvanı! Ailenin yaşlıları anlatırdı birtakım öyküler, yine de kabul edemezdim. Sonra herkes hayvanın başında Kuran okurdu yüksek sesle. Etler parçalanmak üzere mutfağa giderdi.

Bir başka bayram sabahı geleneğimiz ise büyük bir kahvaltı sofrası kurulmasıydı. Radyoda çiftetelli çalardı. Annem, neşeli bir kadındı. Önce çiftetelli ile oynar, sonra da piyanoya geçip hem alaturka şarkılar çalar ve söyler hem de alafranga valsler çalardı. Ben ise sadece alafranga çaldığım için herkes annemi dinlemeyi, onun şarkılarına eşlik etmeyi yeğ tutardı.

Şimdi yine Kurban Bayramı geldi. Çoğunlukla gösteriş için zenginlerin aldığı koyunlar ve boğalar, kesme adabını bilmeyen kişilerin ellerinden kaçırdığı hayvanlar yarı yaralı olarak sokaklarda kovalanıyor. Hayvana eziyet etmenin günah olduğu söylenirdi eskiden. Bunu bilen kim şimdi? Kurban Bayramı değil, artık bir hayvana eziyet etkinliği. 

YENİ BİR YARIŞMA

Ünlü, duayen viyolonselcimiz Doğan Cangal adına 1. Ulusal Viyolonsel Yarışması düzenleniyor. Sinop’ta Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde yarı final ve final 4-6 Temmuz arasında halka açık olarak yapılacak. 1993 ve sonrası doğumlu sanatçılar katılabiliyorlar. Seçiciler kurulunda Doğan Cangal, Kerem Aykal, Can Elbi, İzzet Nazlıaka, Naci Özgüç, Dilbağ Tokay ve onursal üye Filiz Ali yer alıyor.

Doğan Cangal, Gürer Aykal’ın kız kardeşi çellist Gülören ile evli. O ailede herkes müzisyendir. Doğan Bey’in yetiştirdiği onlarca öğrenci ise bugün önemli okullarda hocalık yapmış, virtüöz olmuş sanatçılardır. Böylesi değerli bir yarışmayı başlattığı için Doğan Bey’e teşekkürler. Bu tür yarışmaların başlatılması kadar devam ettirilmesi de önemlidir. Umarım en kısa zamanda uluslararası bir yarışma özelliğine kavuşur, ileride dünyaca ünlü olacak sanatçıların yolunu açar.

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