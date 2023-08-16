Evin İlyasoğlu
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Yeniden merhaba

16 Ağustos 2023 Çarşamba

Sevgili okurlarım, üç haftalık bir dinlencede sizlerden uzak kaldım. Son zamanda üst üste basılan iki kitabımın günyüzüne çıkması beni hem sevindirdi hem de heyecanlandırdı. Artık, tek sayfalık makale yazacak ya da okuyacak gücüm kalmamıştı. Hatta tatil boyunca incecik bir kitabı bile okuyup bitiremedim. Zaman İçinde Müzik kitabım 11. yenilenmiş baskısıyla Remzi Kitabevi’nden çıktı. Bu kez müzik örnekleri ekli CD’lerde değil, karekodlu olarak daha yeni yöntemler içinde sunuldu. Ve 2013’teki son baskısından bu yana oluşan yeni müzik akımları, dünyada ve Türkiye’de öne çıkan yeni besteciler eklendi. Diğeri ise Cemal Reşit Rey için yazdığım “Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler” başlıklı kitabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan baskısı. İki ayrı yayınevi de özenle, sabırla bu kitapları hazırladılar. Her kitap yazar için yeni bir doğumdur. Benim bu çocuklarımın da eskilerin deyimiyle “kırkları” birbirine karıştı! Son üç haftalık dönemi “Halikarnas Balıkçısı”nın sularında geçirdim. Kulaklarımda onun “Merhaba”sı ile dolaştım. Ne gazete okudum ne haber izledim. İnanmayacaksınız ama ne de müzik dinledim! Rüzgârın ve dalgaların sesinde en güzel ezgiler yükseliyordu. Bu gezinin bana verdiği taze bir esinle yıllardır planladığım “Mitoloji/ Müzik” kitabıma yeniden dönme gücü buldum.

GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ 20 YAŞINDA OLMUŞ

Şimdi nerede kalmıştım diyorum: Gümüşlük Festivali 20 yaşında olmuş. Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığında, Eren Levendoğlu’nun sanat yönetmenliğinde, Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından desteklenen, doğanın ortasındaki yaz festivali. Açık havada konser vermenin zorluklarına karşın bugünlere gelindi. Bu yıl 21 konser var. Ayrıca bu festivalde özel eğitim sonucunda öğrencilere sertifikalar veriliyor. Festivalin konukları arasında yalnız genç veya deneyimli sanatçılar değil, değişik kültürlerin çalgıları ve çalgıcıları da yer alıyor. Örneğin Temmuz sonunda Batı Afrika’nın 21 telli arpı “kora” adlı çalgının seçkin sanatçısı Ballake Sissoko ve Güney Afrika’nın ünlü gitaristlerinden Derek Kripper’in bir araya gelmesi gibi. Çellist Jamal Aliyev ve piyanist Zeynep Ülbegi’nin dinletisiyle temmuz konserleri sona ermişti. Önümüzdeki konserler arasında Gökhan Aybulus (piyano) ve La Marca (çello); Ayşegül Kirmanoğlu (klarinet) ve Eliane Reyes (piyano) var. Gülsin Onay’ın Schubert, Chopin ve Liszt’ten oluşan Bodrum Aktur’daki resitali festivali taçlandıracak.

DÖRDÜNCÜ İDİL BİRET MÜZİK FESTİVALİ

Çağımızın büyük piyanisti “İdil Biret” adına bir festival: Muğla Merkez Menteşe ilçesindeki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılıyor ve bu yıl dördüncü yaşına girdi. “İdil Biret Müzik Festivali” dört günlük kısa bir süre içinde yoğunluğunu koruyor. Bu yıl da 7-10 Temmuz arasında şef Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası eşliğinde Cumhur Görgün (basbariton), Leyla Cemiloğlu (piyanist), Güray Başol (piyanist) ve Nihan Ulutan solistliğinde yer aldı. O yorumcular da bu festivalde yer almakla “İdil Biret” adının verdiği onuru özgeçmişlerinde yazacaklar. Büyük kentlerimizin dışında başlayıp devam eden bu festivallerimize o yöreden sanatçıların ve dinleyicilerin de katılması, yaz aylarındaki renkli etkinlikler. Sözünü ettiğim her iki festivalin de kendine özgü bir yapısı var.

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