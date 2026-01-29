Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kimseyi almayın
Gülengül Altınsay
Son Köşe Yazıları

Kimseyi almayın

29.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Beşiktaş’taki transfer sorumlularının doğru dürüst birini alamayacakları belli oldu. Zaten bu saatten sonra transfer yapmalarının da anlamı yok. Çünkü büyük olasılıkla alacakları, gönderdiklerinden daha iyi olmayacak. Ayrıca gelen oyuncuların takıma adaptasyonu için bir süre gerekecek. Bu da yeni transferlerin düşük performansta kalmasına ve bildik olumsuz eleştirilerin başlamasına neden olacak. Yönetim “Panik transferi yapmayacağız” diyor. İyi niyetli bir yaklaşım. Ama görünen o ki aynı yönetim taraftar protestosu korkusuyla yine acil transfer peşinde fakat yapamıyor. Yani sonuçta kim alınırsa alınsın bir anlamda panik transferine dönüşecek. Ve milyonlarca Avro kaybedileceği gibi ilk fırsatta bu gelenlerden de kurtulmaya çalışılacak.

Ortada büyük bir çıkmaz var. Bunu Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın yarattı bir anlamda. Eldeki kadroyu o kadar değersizleştirdiler ki. Sonra “Gitmek isteyeni tutamayız” demek durumu kurtarmıyor maalesef. Bu arada futbolcular arasında transfer ücretlerinde oluşan dengesizliklere ve bunun yarattığı huzursuzluklara, sezon ortası kaptan değiştirmelere falan hiç girmiyorum. Tüm bunlara rağmen Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa kupalarına gidebilmesi vazgeçilemez bir hedef olarak karşımızda duruyor. Ne var ki bunun için de daha iyi bir kadroya ve daha iyi bir oyuna ihtiyaç var. Eldeki futbolcuları beğenmeyip ya da elde tutamayıp var olan kadroyu darmadağın etmenin sorunlarını yaşıyor Beşiktaş. Yani “Bu takıma çok sayıda transfer lazım” diyerek merkez medyadan, sosyal medyadan gelen baskıları göğüsleyememenin de acısını çekiyor. Gaza gelip kadroyu bozmanın sonucu bu işte. Şimdi bu yarısı gitmiş kadroyla sezon sonu nasıl getirilecek? Yani Beşiktaş her türlü bir çıkmazın içine sokulmuş durumda. Bir düşünün: Kadroda Fernandes, Rafa, Masuaku, Svensson, Mert, Abraham, Demir Ege, Tayfur Bingöl, hatta Muçi’nin var olduğunu. Beşiktaş bu noktada mı olurdu? Sezon başındaki Eyüp maçı ile son Eyüp maçını da karşılaştırın ve farkı görün bakalım. Bir de hatırlayın, medyanın o zaman Solskjaer’i nasıl topa tuttuğunu...

Çünkü biz çareyi hep göndermekte arıyoruz. Çünkü her şey aynı yola çıkmak için; transfer, transfer transfer... Çark bizde böyle dönüyor ne yazık ki. Olan da kulüplerimizin kasasına ve çok daha önemlisi kulüplerimizin itibarına oluyor. İşte şu anki Beşiktaş’ın itibarı; kimse Beşiktaş’ta kalmak da istemiyor, gelmek de istemiyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #transfer #futbol #Ole Gunnar Solskjaer

Yazarın Son Yazıları

Kimseyi almayın

Beşiktaş’taki transfer sorumlularının doğru dürüst birini alamayacakları belli oldu.

Devamını Oku
29.01.2026
Korktuğum oldu

Beşiktaş kalanlarla zorunluluktan bir 11 kurmuş.

Devamını Oku
27.01.2026
Yapmadan bozanlar

Beşiktaş’tan giden gidene.

Devamını Oku
24.01.2026
Son nefeste

Maçın en kötü başlayanı uydurduğu faul düdükleriyle orta hakemdi.

Devamını Oku
20.01.2026
Hep kasa kazanıyor

Medyamızın, taraftarların, menajerlerin ve aracıların en sevdiği dönemdeyiz; ara transfer dönemi.

Devamını Oku
08.01.2026
2026’da açıkla başkan

Yeni bir yıla daha girdik ama sorunlarımızı da birlikte getirerek.

Devamını Oku
01.01.2026
Yalçın, Yalçın’a karşı

Cerny, Abraham ve Orkun’un bireysel becerilerine kalmış her şey. Oyun içinde dalgalanmalar, skorlarda dalgalanmalar hep bu yüzden. “Bireysel hata” gibi ucuz mazeretlerden değil.

Devamını Oku
25.12.2025
Cerny var

Her iki takımda da büyük eksikler var.

Devamını Oku
24.12.2025
Eğrisi doğrusuna

Sakat, cezalı ve milli takımlara gidenler nedeniyle Beşiktaş’ta Demir Ege, Kartal ve Taylan ilk on birde.

Devamını Oku
21.12.2025
Mağdurlar ve saflar

Yine değişen bir şey yok; ne maç yönetimlerinde, ne hakem atamalarında ne de kulüp yöneticilerinin tavırlarında.

Devamını Oku
18.12.2025
VAR kararıyla

Böyle skor korunamaz, korunamıyor da zaten. Skor eşitleniyor: 3-3. Uzatmalarda Beşiktaş’ı Allah koruyor. Sonuçta ben de skoru belirleyen VAR ile ilgili Trabzonlu TFF Başkanı’ndan bir açıklama bekliyorum.

Devamını Oku
15.12.2025
Laf değil eylem

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamalarla bize ne demek istedi?

Devamını Oku
11.12.2025
Fırsat kaçtı

Beşiktaş’ın ilk on birinde 6-7 oyuncu belli artık. Ama ben mesela Milli Takım kalecisi Mert’in, Sergen Yalçın’la birlikte neden itibar kaybına uğradığını anlamıyorum.

Devamını Oku
09.12.2025
Korku derbisi

Pazartesi akşamı ne izledik biz?

Devamını Oku
04.12.2025
3 başkan 4 hoca

Baştan söyleyeyim.

Devamını Oku
20.11.2025
Bahis bir virüs müdür?

Baksanıza adalete olan inancımızın her gün daha da azaldığı şu kirlenmiş futbol ortamını birileri bahis üzerinden temizleme kararı almış.

Devamını Oku
13.11.2025
Işık belirdi

Önde presle rakip alanda topu tutabilme, savunmadan güvenli çıkışlar, kanatların iyi çalışması Beşiktaş’ın artılarıydı

Devamını Oku
09.11.2025
Beşiktaş’a yakışmayanlar

Beşiktaş’ın son mali kongresi kulüpte işlerin hangi noktalara vardığının bir göstergesi maalesef.

Devamını Oku
06.11.2025
VAR kararıyla

Beşiktaş baskılı ve enerjik başlıyor ve 2 golle öne geçiyor. Ama VAR’ın işgüzarlığıyla, hakemin sarı kartı kırmızıya dönüyor, Orkun gereksiz hareketi yüzünden atılıyor ve Kartal 10 kişi kalıyor.

Devamını Oku
03.11.2025
Sorun çok derin, derini kazın!

Bu ligin şaibeli olduğunu zaten hep biliyorduk.

Devamını Oku
30.10.2025
Gelişme yok

Maçın hemen başında Toure’nn soldan top sürerek ceza alanına girişi, Cerny’nin yerden topu uzatışı ve Cengiz’in net vuruşuyla Beşiktaş Kasımpaşa karşısında öne geçiyor.

Devamını Oku
27.10.2025
Deniz’in gözyaşları

Ne sebeple olursa olsun maç ertelenmesine karşıyım.

Devamını Oku
25.10.2025
Sadece 3 puan

Süper Lig’i yayıncı kuruluş mu yönetiyor?

Devamını Oku
23.10.2025
İyi günde uyarılar

Zafer sarhoşluğu içindeyiz.

Devamını Oku
16.10.2025
Takım ve hakem yokken

Maç yazımda “Fırsat kaçtı” başlığını atmıştım.

Devamını Oku
09.10.2025
Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

Devamını Oku
05.10.2025
Fırsat kaçtı

Galatasaray derbinin favorisiydi. Ama belli ki Liverpool maçının yorgunluğu vardı.

Devamını Oku
05.10.2025
Derin hassasiyet

Bitmeyen çilemiz bizim bu; tribünlerin küfürlü sloganlar nedeniyle sürekli ceza yemesi.

Devamını Oku
02.10.2025
Kardeşler’in suçu ne?

MHK’nin görevi iyi hakem yetiştirmek ve o iyi hakemleri adaletli bir şekilde maçlara vermek değil midir?

Devamını Oku
26.09.2025
Rafa ve Devrim

Garabetler ülkesiyiz; anımsarsanız 2004’te tekrarlanan Çaykur Rize-Fenerbahçe maçı ocak transferleri de kullanılarak oynanmıştı.

Devamını Oku
25.09.2025
Sportmenlik neyimize?

Beşiktaş-Başakşehir maçından çıktım koşa koşa eve geldim.

Devamını Oku
19.09.2025
Kulüpçülük takımı mı?

Bakın Erkek Milli Basketbol Takımımızın oyuncusu Kenan Sipahi, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkma başarısı gösterildikten sonra “Biz saha içinde ve saha dışında birlikte zaman harcamaktan çok zevk alıyoruz” diyor.

Devamını Oku
11.09.2025
Zaman transferi

Sürekli dön dolaş aynı noktaya geliyoruz.

Devamını Oku
04.09.2025
‘Go home’ kültürü

Bravo bildiniz, Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş’ı şampiyon yapamadı.

Devamını Oku
30.08.2025
Zaman ve sabır

Karşınızda çok zayıf bir takım da olsa siz oyun kuramaz, topu rakibe verirseniz istediğiniz kadar savunmacıyla sahaya çıkın o rakip istediğini yapar, öyle olur böyle olur golü de bulur.

Devamını Oku
29.08.2025
İstanbul’a kaldı

Eldeki kadroya bakıp Solskjaer üçlü savunmaya geçmiş.

Devamını Oku
22.08.2025
Transfer değil emek!

Transfer değil emek!

Devamını Oku
14.08.2025
Dost uyarısı

Beşiktaş şu anki takım performansıyla kimi rahat yenebilir sorusunun yanıtı yok maalesef.

Devamını Oku
07.08.2025
Neden olmasın?

Gerçekçi olmak gerekirse Beşiktaş’ın bugün mucizeye ihtiyacı olacak.

Devamını Oku
31.07.2025
Sabır zamanı

Beşiktaş maçın başında kaptırılan topla şanssız bir gol yiyor.

Devamını Oku
25.07.2025