Beşiktaş’taki transfer sorumlularının doğru dürüst birini alamayacakları belli oldu. Zaten bu saatten sonra transfer yapmalarının da anlamı yok. Çünkü büyük olasılıkla alacakları, gönderdiklerinden daha iyi olmayacak. Ayrıca gelen oyuncuların takıma adaptasyonu için bir süre gerekecek. Bu da yeni transferlerin düşük performansta kalmasına ve bildik olumsuz eleştirilerin başlamasına neden olacak. Yönetim “Panik transferi yapmayacağız” diyor. İyi niyetli bir yaklaşım. Ama görünen o ki aynı yönetim taraftar protestosu korkusuyla yine acil transfer peşinde fakat yapamıyor. Yani sonuçta kim alınırsa alınsın bir anlamda panik transferine dönüşecek. Ve milyonlarca Avro kaybedileceği gibi ilk fırsatta bu gelenlerden de kurtulmaya çalışılacak.

Ortada büyük bir çıkmaz var. Bunu Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın yarattı bir anlamda. Eldeki kadroyu o kadar değersizleştirdiler ki. Sonra “Gitmek isteyeni tutamayız” demek durumu kurtarmıyor maalesef. Bu arada futbolcular arasında transfer ücretlerinde oluşan dengesizliklere ve bunun yarattığı huzursuzluklara, sezon ortası kaptan değiştirmelere falan hiç girmiyorum. Tüm bunlara rağmen Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa kupalarına gidebilmesi vazgeçilemez bir hedef olarak karşımızda duruyor. Ne var ki bunun için de daha iyi bir kadroya ve daha iyi bir oyuna ihtiyaç var. Eldeki futbolcuları beğenmeyip ya da elde tutamayıp var olan kadroyu darmadağın etmenin sorunlarını yaşıyor Beşiktaş. Yani “Bu takıma çok sayıda transfer lazım” diyerek merkez medyadan, sosyal medyadan gelen baskıları göğüsleyememenin de acısını çekiyor. Gaza gelip kadroyu bozmanın sonucu bu işte. Şimdi bu yarısı gitmiş kadroyla sezon sonu nasıl getirilecek? Yani Beşiktaş her türlü bir çıkmazın içine sokulmuş durumda. Bir düşünün: Kadroda Fernandes, Rafa, Masuaku, Svensson, Mert, Abraham, Demir Ege, Tayfur Bingöl, hatta Muçi’nin var olduğunu. Beşiktaş bu noktada mı olurdu? Sezon başındaki Eyüp maçı ile son Eyüp maçını da karşılaştırın ve farkı görün bakalım. Bir de hatırlayın, medyanın o zaman Solskjaer’i nasıl topa tuttuğunu...

Çünkü biz çareyi hep göndermekte arıyoruz. Çünkü her şey aynı yola çıkmak için; transfer, transfer transfer... Çark bizde böyle dönüyor ne yazık ki. Olan da kulüplerimizin kasasına ve çok daha önemlisi kulüplerimizin itibarına oluyor. İşte şu anki Beşiktaş’ın itibarı; kimse Beşiktaş’ta kalmak da istemiyor, gelmek de istemiyor.