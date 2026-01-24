Beşiktaş’tan giden gidene. Solskjaer döneminde mutlu olan bu futbolcular şimdi neden fikir değiştirdiler ve çeşitli bahanelerle gitmeyi tercih ettiler? Nedenleri bence çok açık. İkide bir yönetim ve hoca değişiyor. Semih’in dediği gibi “Gelen her teknik direktör bir anda her şeyi değiştiriyor”. İkincisi Sergen Yalçın her fırsatta elindeki kadrodan şikâyet etti; “İşte görüyorsunuz geçmişte yapılan transferleri” deyip oyuncularını değersizleştirdi, 4-6 transferden söz etti. Futbolcu da başının çaresine baktı. Daha temelli nedense bence, Beşiktaş’ın üç sezona yayılacak yapılanma projesi birkaç ayın ardından sona erdirildi. Hani şu maliyeti düşük ama genç, yetenekli oyuncularla adım adım takım inşa etme projesi. Zaten Solskjaer de bunun için getirilmişti. Solskjaer’den sonra yine o bildik, merkez medya ve sosyal medya rehberliğinde günü kurtarma politikasına dönüldü. Bu da çok sayıda transfer yapmak demekti. Gerçi Sergen Yalçın hâlâ “Yapılanma sürecindeyiz, bize sabredin, değişim acılı olur” demeye devam ediyor ama yapılması düşünülenler sözlerle hiç örtüşmüyor. Değişimin “de”sini de göremiyoruz.

Daha önce gelenlerden farkı olmayan bir sol beke 15 milyon, bir stopere 20 milyon Avro vererek, elindeki Demir Ege gibi geleceği olan genç oyunculara çöp muamelesi yaparak, Taylan gibi Almanya U19 Takımı’nda oynamış bir oyuncuya neredeyse hiç şans vermeyerek hangi yapılanmadan, değişimden bahsediyorsunuz? Herkesin ne yapıp ne yapamayacağını bildiği oyunculara çuvalla para dökerek mi yapılanma olacak? Bu şekilde sadece yapı bozarsınız, yapı kuramazsınız. Bir kulüp bu kadar çok transfer yaparsa o takımın birinci problemi uyumsuzluk olur. Uyumsuzluğun çözümü de yeniden transfer değil, geçerli bir oyun anlayışı tasarlamak ve bunu oturtmak için çok çalışmaktır. Bunu gözünüz yemiyor “Yetiş transfer” diyorsunuz. Çünkü rant yaratmak gerek.

Ve Yalçın ara transferde 4-6, yaz döneminde 4-6 transfer demeye devam ediyor. Oysa haftalar öncesinde bazı futbolcularla ön anlaşma yaptıklarını dile getirmişti. Bu sürede giden çok oldu, gelen ise yok. Aracıların “Getiririm” lafıyla peynir gemisi yürümüyor galiba. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yerlerine oyuncu aranan şu anki oyuncuların yine de canla başla ellerinden geleni yapmaları takdire şayan. Ancak Abraham da gidince Beşiktaş yarım takıma dönecek. Bozulan takım nasıl düzelecek, o konuda da pek bir ışık vermiyor işin başında olanlar.