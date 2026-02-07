Cumhuriyet Gazetesi Logo
Değişen bir şey yok
Gülengül Altınsay
Son Köşe Yazıları

Değişen bir şey yok

07.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Anlaşılıyor ki Beşiktaş’ta planlı programlı hiçbir hareket yok. Gerekli ilişki ağları yok. En önemlisi ağızdan çıkanlarla yapılanlar arasında uyum yok. Yani yeniden yapılanma projesini hayata geçirecek, kulübü düzlüğe çıkarak küçük bir işaret bile yok. Oysa ki Serdal Adalı yönetiminin kasaya uygun harcamalarla geleceğin güçlü takımını adım adım kurma vaadi vardı. Hak yemeyelim bu yolda adımlar da atılmıştı. Ama başarının 3-5 ayda hemen gelmemesi ve içeriden dışarıdan özellikle merkez medya ve sosyal medyadan yağan eleştiriler bu yoldan ayrılmak için yetti. Sonra Solskjaer gitti, Sergen Yalçın geldi ve hemen eldeki takımın dağıtılmasına karar verildi. Oysa ki Yalçın, TV ekranlarından takımı değil esas olarak hocanın oyun sistemini eleştiriyordu. Ama Beşiktaş’a gelince oyuncu kadrosunun çok yetersiz olduğunu söylemeye başladı. Yani “Takım kötü ben ne yapabilirim” havasına girdi. Rafa Silva’nın gitmesinin ana nedeni de buydu zaten.

Önce takımın satılabilir oyuncuları yollandı. Çünkü Yalçın kendi istediği oyuncuları almak istiyordu. Bunun için kadroda yer ve harcayacak para gerekiyordu. Zaten aylar önce, Serkan Reçber’le birlikte anlaştıkları 4-6 futbolcu olduğunu ve basında çıkan isimlerin de doğru olduğunu söylemişti. Yani gelecek oyuncular hazırdı. Peki şimdi durum ne? Mert alternatifi ayarlanmadan gönderildi. Yerine beklentinin altındaki Vazquez geldi. Sol açık yok. Sol ve sağ beke 4 isim alınmıştı yerlerine yine oyuncu arandı. Son gün sağ beke Murillo transfer edildi. Ndidi’nin yanında başka bir defansif orta saha yok. Sonuçta panikle, gönderdiklerinden daha iyi oldukları tartışılan isimler çok daha yüksek paralarla alındı. Hadi diyelim ki bu yeni isimler çok daha iyi oyuncular olsun. Takımın bütününe baktığımızda orası burası eksik ya da zayıf bir takımda yeni isimlerin kaliteleri nasıl açığa çıkacak? Ayrıca bir uyum süresi geçirmeyecekler mi? Beşiktaş son Kayseri maçında onca eksiğine rağmen sezonun en iyi oyununu oynadı. Neden mi? Çünkü bir takımın oturması için daima süreye ihtiyacı var. Yani Beşiktaş takımı da zamanla oturuyor. Solskjaer döneminde de “Hocaya biraz zaman verin” derken bunu kastetmiştim.

Evet sözün özü yeni transferlerin hiç de planlı yapılmadığı, oyuncu satışından gelen paraların hiç de iyi kullanılmadığı ortada. Bizde transfer döneminin Avrupa’ya göre 1 hafta uzun olması da bu panik transferlerine çanak tutuyor. Yani Beşiktaş’ta erozyon devam ediyor. Beşiktaş’ta borca borç katma alışkanlığı devam ediyor. Yani Beşiktaş’ta değişen bir şey yok.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #futbol #serdal adalı #Futbolcu

Yazarın Son Yazıları

Değişen bir şey yok

Anlaşılıyor ki Beşiktaş’ta planlı programlı hiçbir hareket yok.

Devamını Oku
07.02.2026
Kimseyi almayın

Beşiktaş’taki transfer sorumlularının doğru dürüst birini alamayacakları belli oldu.

Devamını Oku
29.01.2026
Korktuğum oldu

Beşiktaş kalanlarla zorunluluktan bir 11 kurmuş.

Devamını Oku
27.01.2026
Yapmadan bozanlar

Beşiktaş’tan giden gidene.

Devamını Oku
24.01.2026
Son nefeste

Maçın en kötü başlayanı uydurduğu faul düdükleriyle orta hakemdi.

Devamını Oku
20.01.2026
Hep kasa kazanıyor

Medyamızın, taraftarların, menajerlerin ve aracıların en sevdiği dönemdeyiz; ara transfer dönemi.

Devamını Oku
08.01.2026
2026’da açıkla başkan

Yeni bir yıla daha girdik ama sorunlarımızı da birlikte getirerek.

Devamını Oku
01.01.2026
Yalçın, Yalçın’a karşı

Cerny, Abraham ve Orkun’un bireysel becerilerine kalmış her şey. Oyun içinde dalgalanmalar, skorlarda dalgalanmalar hep bu yüzden. “Bireysel hata” gibi ucuz mazeretlerden değil.

Devamını Oku
25.12.2025
Cerny var

Her iki takımda da büyük eksikler var.

Devamını Oku
24.12.2025
Eğrisi doğrusuna

Sakat, cezalı ve milli takımlara gidenler nedeniyle Beşiktaş’ta Demir Ege, Kartal ve Taylan ilk on birde.

Devamını Oku
21.12.2025
Mağdurlar ve saflar

Yine değişen bir şey yok; ne maç yönetimlerinde, ne hakem atamalarında ne de kulüp yöneticilerinin tavırlarında.

Devamını Oku
18.12.2025
VAR kararıyla

Böyle skor korunamaz, korunamıyor da zaten. Skor eşitleniyor: 3-3. Uzatmalarda Beşiktaş’ı Allah koruyor. Sonuçta ben de skoru belirleyen VAR ile ilgili Trabzonlu TFF Başkanı’ndan bir açıklama bekliyorum.

Devamını Oku
15.12.2025
Laf değil eylem

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamalarla bize ne demek istedi?

Devamını Oku
11.12.2025
Fırsat kaçtı

Beşiktaş’ın ilk on birinde 6-7 oyuncu belli artık. Ama ben mesela Milli Takım kalecisi Mert’in, Sergen Yalçın’la birlikte neden itibar kaybına uğradığını anlamıyorum.

Devamını Oku
09.12.2025
Korku derbisi

Pazartesi akşamı ne izledik biz?

Devamını Oku
04.12.2025
3 başkan 4 hoca

Baştan söyleyeyim.

Devamını Oku
20.11.2025
Bahis bir virüs müdür?

Baksanıza adalete olan inancımızın her gün daha da azaldığı şu kirlenmiş futbol ortamını birileri bahis üzerinden temizleme kararı almış.

Devamını Oku
13.11.2025
Işık belirdi

Önde presle rakip alanda topu tutabilme, savunmadan güvenli çıkışlar, kanatların iyi çalışması Beşiktaş’ın artılarıydı

Devamını Oku
09.11.2025
Beşiktaş’a yakışmayanlar

Beşiktaş’ın son mali kongresi kulüpte işlerin hangi noktalara vardığının bir göstergesi maalesef.

Devamını Oku
06.11.2025
VAR kararıyla

Beşiktaş baskılı ve enerjik başlıyor ve 2 golle öne geçiyor. Ama VAR’ın işgüzarlığıyla, hakemin sarı kartı kırmızıya dönüyor, Orkun gereksiz hareketi yüzünden atılıyor ve Kartal 10 kişi kalıyor.

Devamını Oku
03.11.2025
Sorun çok derin, derini kazın!

Bu ligin şaibeli olduğunu zaten hep biliyorduk.

Devamını Oku
30.10.2025
Gelişme yok

Maçın hemen başında Toure’nn soldan top sürerek ceza alanına girişi, Cerny’nin yerden topu uzatışı ve Cengiz’in net vuruşuyla Beşiktaş Kasımpaşa karşısında öne geçiyor.

Devamını Oku
27.10.2025
Deniz’in gözyaşları

Ne sebeple olursa olsun maç ertelenmesine karşıyım.

Devamını Oku
25.10.2025
Sadece 3 puan

Süper Lig’i yayıncı kuruluş mu yönetiyor?

Devamını Oku
23.10.2025
İyi günde uyarılar

Zafer sarhoşluğu içindeyiz.

Devamını Oku
16.10.2025
Takım ve hakem yokken

Maç yazımda “Fırsat kaçtı” başlığını atmıştım.

Devamını Oku
09.10.2025
Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

Devamını Oku
05.10.2025
Fırsat kaçtı

Galatasaray derbinin favorisiydi. Ama belli ki Liverpool maçının yorgunluğu vardı.

Devamını Oku
05.10.2025
Derin hassasiyet

Bitmeyen çilemiz bizim bu; tribünlerin küfürlü sloganlar nedeniyle sürekli ceza yemesi.

Devamını Oku
02.10.2025
Kardeşler’in suçu ne?

MHK’nin görevi iyi hakem yetiştirmek ve o iyi hakemleri adaletli bir şekilde maçlara vermek değil midir?

Devamını Oku
26.09.2025
Rafa ve Devrim

Garabetler ülkesiyiz; anımsarsanız 2004’te tekrarlanan Çaykur Rize-Fenerbahçe maçı ocak transferleri de kullanılarak oynanmıştı.

Devamını Oku
25.09.2025
Sportmenlik neyimize?

Beşiktaş-Başakşehir maçından çıktım koşa koşa eve geldim.

Devamını Oku
19.09.2025
Kulüpçülük takımı mı?

Bakın Erkek Milli Basketbol Takımımızın oyuncusu Kenan Sipahi, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkma başarısı gösterildikten sonra “Biz saha içinde ve saha dışında birlikte zaman harcamaktan çok zevk alıyoruz” diyor.

Devamını Oku
11.09.2025
Zaman transferi

Sürekli dön dolaş aynı noktaya geliyoruz.

Devamını Oku
04.09.2025
‘Go home’ kültürü

Bravo bildiniz, Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş’ı şampiyon yapamadı.

Devamını Oku
30.08.2025
Zaman ve sabır

Karşınızda çok zayıf bir takım da olsa siz oyun kuramaz, topu rakibe verirseniz istediğiniz kadar savunmacıyla sahaya çıkın o rakip istediğini yapar, öyle olur böyle olur golü de bulur.

Devamını Oku
29.08.2025
İstanbul’a kaldı

Eldeki kadroya bakıp Solskjaer üçlü savunmaya geçmiş.

Devamını Oku
22.08.2025
Transfer değil emek!

Transfer değil emek!

Devamını Oku
14.08.2025
Dost uyarısı

Beşiktaş şu anki takım performansıyla kimi rahat yenebilir sorusunun yanıtı yok maalesef.

Devamını Oku
07.08.2025
Neden olmasın?

Gerçekçi olmak gerekirse Beşiktaş’ın bugün mucizeye ihtiyacı olacak.

Devamını Oku
31.07.2025