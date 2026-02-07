Anlaşılıyor ki Beşiktaş’ta planlı programlı hiçbir hareket yok. Gerekli ilişki ağları yok. En önemlisi ağızdan çıkanlarla yapılanlar arasında uyum yok. Yani yeniden yapılanma projesini hayata geçirecek, kulübü düzlüğe çıkarak küçük bir işaret bile yok. Oysa ki Serdal Adalı yönetiminin kasaya uygun harcamalarla geleceğin güçlü takımını adım adım kurma vaadi vardı. Hak yemeyelim bu yolda adımlar da atılmıştı. Ama başarının 3-5 ayda hemen gelmemesi ve içeriden dışarıdan özellikle merkez medya ve sosyal medyadan yağan eleştiriler bu yoldan ayrılmak için yetti. Sonra Solskjaer gitti, Sergen Yalçın geldi ve hemen eldeki takımın dağıtılmasına karar verildi. Oysa ki Yalçın, TV ekranlarından takımı değil esas olarak hocanın oyun sistemini eleştiriyordu. Ama Beşiktaş’a gelince oyuncu kadrosunun çok yetersiz olduğunu söylemeye başladı. Yani “Takım kötü ben ne yapabilirim” havasına girdi. Rafa Silva’nın gitmesinin ana nedeni de buydu zaten.

Önce takımın satılabilir oyuncuları yollandı. Çünkü Yalçın kendi istediği oyuncuları almak istiyordu. Bunun için kadroda yer ve harcayacak para gerekiyordu. Zaten aylar önce, Serkan Reçber’le birlikte anlaştıkları 4-6 futbolcu olduğunu ve basında çıkan isimlerin de doğru olduğunu söylemişti. Yani gelecek oyuncular hazırdı. Peki şimdi durum ne? Mert alternatifi ayarlanmadan gönderildi. Yerine beklentinin altındaki Vazquez geldi. Sol açık yok. Sol ve sağ beke 4 isim alınmıştı yerlerine yine oyuncu arandı. Son gün sağ beke Murillo transfer edildi. Ndidi’nin yanında başka bir defansif orta saha yok. Sonuçta panikle, gönderdiklerinden daha iyi oldukları tartışılan isimler çok daha yüksek paralarla alındı. Hadi diyelim ki bu yeni isimler çok daha iyi oyuncular olsun. Takımın bütününe baktığımızda orası burası eksik ya da zayıf bir takımda yeni isimlerin kaliteleri nasıl açığa çıkacak? Ayrıca bir uyum süresi geçirmeyecekler mi? Beşiktaş son Kayseri maçında onca eksiğine rağmen sezonun en iyi oyununu oynadı. Neden mi? Çünkü bir takımın oturması için daima süreye ihtiyacı var. Yani Beşiktaş takımı da zamanla oturuyor. Solskjaer döneminde de “Hocaya biraz zaman verin” derken bunu kastetmiştim.

Evet sözün özü yeni transferlerin hiç de planlı yapılmadığı, oyuncu satışından gelen paraların hiç de iyi kullanılmadığı ortada. Bizde transfer döneminin Avrupa’ya göre 1 hafta uzun olması da bu panik transferlerine çanak tutuyor. Yani Beşiktaş’ta erozyon devam ediyor. Beşiktaş’ta borca borç katma alışkanlığı devam ediyor. Yani Beşiktaş’ta değişen bir şey yok.