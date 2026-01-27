Beşiktaş kalanlarla zorunluluktan bir 11 kurmuş. Artık Abraham olmadığından Toure santrfora çekilmiş. Ama Toure sabit bir oyuncu değil. Abraham’ın yokluğunda etkisiz kalıyor. Yine de maça golle başlayan taraf Kartal; kaleci hatasından Orkun’un uzaktan düzgün bir vuruşuyla. Garip ki bu kaptanın ilk golü. Eyüpspor ise bu golle yıkılmıyor. Tersine topu daha çok rakip yarı alanda oynuyor. Pozisyon da buluyor. Çünkü Beşiktaş, Eyüpspor’un tersine uyumsuz, yavaş ve takımın boyu da uzun. Oyun 2. yarı hareket.leniyor. Daha etkili olan Eyüpspor golü de buluyor. Kazandığı penaltıyla da öne geçiyor. Beşiktaş ise oyuna yedekten giren Cengiz’le pozisyonlar ve bir de gol buluyor. Orkun ileri çıkınca baskıyı artırıyor ama sonuçta Kartal beraberliğe razı oluyor
