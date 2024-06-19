Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Daha başlangıç

19 Haziran 2024 Çarşamba

Küreselleşmeyle birlikte takımlar arasındaki farklar giderek azalıyor. Bu yüzden kompakt bir takıma sahip Gürcistan da ciddi rakip. Bizim çok daha kaliteli oyuncularımız var ama sonuç için önce yüksek kondisyon sonra takım ahengi önemli. Biz ise hâlâ oluşum halindeyiz. Yine de olası en iyi 11’le sahadayız. Sakat oyuncular gözetilerek kurulmuş savunma ile kaliteli ama Milli Takım deneyimi eksik oyunculardan oluşan hücum hattını tamamlayacak olan orta sahanın performansı olacak. Hakan hücumu yönetir, savunmadan Kaan da stoperlerin arasına girerse işler kolaylaşacak. Öyle de oluyor; Milliler çok iyi başlıyor oyuna. Top ezici çoğunlukla bizde, savunma ileride ama temkinli, sabırlı, dikkatli paslaşmalar, beklerin etkili çıkışları derken; 25’te Mert’in golü geliyor. Golde Ferdi’nin geriye çıkardığı top önemli. 

Sonra 2. golün peşine düşmüşken işler birden tersine dönüyor. Bu kez Gürcistan ileri çıkıyor, savunmamız kolay geri çekiliyor, rakibe pas imkânı veriliyor ve rakip 32’de golü buluyor. Bu golde de savunmamızın uyumsuzluğu ortaya çıkıyor. Bir de top rakipteyken yeterli baskıyı yapamıyoruz. Bu da güç, çalışma ve uyum işi. Ama 2. yarı başından beri yarattığımız baskı sonuç veriyor; 65’te Arda’nın harika golü geliyor. Top kazanma, çabukluk ve yetenek var bu golde. En güzeli de 2-1’den sonra da gol iştahımızın bitmemesi. Sonuçta kazandık ama son dakikalara rakibi üstümüze çekerek girmek büyük risk. Neyse ki korkulan olmuyor hatta son saniye Kerem’in golüyle 3-1’lik galibiyet geliyor.

KORKU DOLU ANLAR!

Gürcistan’ın 70. ve 90+6. dakikada iki topu direkten döndü, yürekler ağza geldi. Üçüncü golümüzden önce Samet’in kafasıyla çıkardığı top rakibin mutlak golünü önledi. 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Daha başlangıç 19 Haziran 2024
Kıymayın millilere 15 Haziran 2024
Mendes, Mourinho, Gio ve Montella 8 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Bayram yazısı...
Olaylar Ve Görüşler
Bir zamanlar hukuk vardı - Av. Erol Ertuğrul
Olaylar Ve Görüşler
Kıbrıs ve 186 sayılı güvenlik konseyi kararı - Ahmet Göksan
Olaylar Ve Görüşler
Kentsel dönüşüm mü? Rantsal dönüşüm mü? - Prof. Dr. Orhan Derman
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay GAP, 7 küpeli gelindi!
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Haluk’un Babıâli’si
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Yeşil dönüşüm derken!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Uyanıklık
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Hatya artık bir efsane
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Daha başlangıç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken anket sonucu… CHP ilk sırada, erken seçim isteyenler çoğunlukta!

Dikkat çeken anket sonucu… CHP ilk sırada, erken seçim isteyenler çoğunlukta!
FIFA’dan nefret söylemine ağır ceza!

FIFA’dan nefret söylemine ağır ceza!
Kapısına ‘Yahudiler giremez’ yazmıştı: O kitapçı kapandı

Kapısına ‘Yahudiler giremez’ yazmıştı: O kitapçı kapandı
Harika çocuklardan müthiş başlangıç

Harika çocuklardan müthiş başlangıç
Oyuncu Levent Kazak’tan İmamoğlu’na ‘Adalar’ mektubu

Oyuncu Levent Kazak’tan İmamoğlu’na ‘Adalar’ mektubu
Kurutmadan sucuk pişirmek artık çok kolay! Kızartırken tavaya mutlaka ekleyin

Kurutmadan sucuk pişirmek artık çok kolay! Kızartırken tavaya mutlaka ekleyin
Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı

Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu işte böyle yakalandı
Yargıtay vefat eden eşle kıyası boşanma nedeni kabul etti

Yargıtay vefat eden eşle kıyası boşanma nedeni kabul etti