6. Filo Kahramanı
Türkiye’yi yöneten kadronun “ağabeyi”, TBMM Başkanlığı’na kadar taşınmış bir Cumhuriyet karşıtıdır İsmail Kahraman.
Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşunun kutlanamayacağını, bunun “küçüklük kompleksi” olduğunu söylemiş ve eklemiş:
“İstanbul’un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan Harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler.”
Utanma, çekinme diye bir şey yok bu takımda. Tüm dünyaya örnek olmuş bir bağımsızlık savaşını yok saymak, ancak bu kindar nesilde var olabilir.
O kindar neslin, en önemli eyleminin “Kanlı Pazar” ile sonuçlandığı bilinir.
Nedir Kanlı Pazar?
İstanbul’a gelen ABD 6. Filo’sunu kınamak üzere öğrenci ve işçiler, 16 Şubat 1969 Pazar günü bir yürüyüş düzenlerler. Bunun üzerine Komünizmle Mücadele Derneği (KMD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), bu yürüyüşte “komünistlere ders vermek” ve ABD 6. Filo’sunu korumak üzere cihat çağrıları yapar. Bu iki örgütün üyeleri, Dolmabahçe’de toplanırlar ve kıble olarak 6. Filo’yu alarak tekbirlerle cihat namazı kılarlar. Ardından “Kanımız aksa da zafer İslamın” sloganlarıyla Taksim’e yürürler. ABD 6. Filo’sunu ve emperyalizmi kınamak amacıyla miting yapan yurtseverlerin üstüne saldırırlar. Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan’ı bıçaklayarak öldürür, yüzlerce göstericiyi yaralarlar.
6. Filo’yu kıble alan Milli Türk Talebe Birliği’nin o günkü başkanı kimdir derseniz... İsmail Kahraman’dır.
6. Filo kahramanı ne anlar, bağımsızlıktan, kurtuluştan...
Küçüklükmüş, kompleksmiş.
Haydi oradan...
ÖNEMLİ BİR YANLIŞ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli bir yanlış yaptı. Eğer iktidara gelirse, darbe girişiminde bulunan casusluk cemaatine FETÖ’ye üye oldukları için devletten temizlenmiş olanların tümünün görevlerine döndürüleceklerini söyledi.
Neyse ki CHP’nin kendi örgütünden yetişmiş Grup Başkanvekili Özgür Özel, partinin olması gereken tutumunu açıkça belirledi:
“Yargılanıp beraat edenler, kovuşturmaya gerek olmayanlar iade edilecek. Darbeciler, eli kanlılar, planlayıcılar, finansörler bu kapsamın elbette dışında. Balyoz’un hâkimleri göreve iade edilir mi hiç. Asarız kendimizi yine yapmayız öyle bir şey!”
CHP, 1940’lı yıllarda da bugüne benzer bir çizgi izlemişti. Yanlış oy hesapları ile gericiliğe ödün vermiş, devrimci çizgisinden, ilkelerinden uzaklaşmış, Cumhuriyete bağlı toplum kesimlerini yalnız bırakmıştı.
Tarihten ders almayan, kendisi ile birlikte çevresine büyük acılar çektirir.
MEMLEKET
Oysa, ne güzeldir Cahit Sıtkı’nın “Memleket” şiiri...
Dizelerini bugüne uyarlarsak:
Bir memleket düşünün ki ne gökte mavilik kalmış ne dal yeşil ne de tarla sarı. Kuşların, çiçeklerin, insanların diyarı desen, kapkaranlık...
Bir memleket düşünün ki temizliği, dürüstlüğü filan mafyacıdan bekler!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
- Arka planını yazdı: 'Ankara rahatsızdı'