Işık Kansu
Işık Kansu [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Aman, Beni Bırakma...

23 Mart 2024 Cumartesi

MHP, son 50 yıldır, siyaset ağacında adeta bir ökse otu gibi yaşıyor.

1970’lerde Süleyman Demirel’in Adalet Partisi ile koalisyondaydılar. 1980’lerde Turgut Özal’ın ANAP’ının kuruluşuna önemli bir kadro gücü verdiler. 1990’larda Bülent Ecevit ile ortaklık yaptılar.

Şimdi de AKP ile birlikteler.

Bilindiği üzere, ökse otu, konakçı olduğu ağaçların dallarına saldığı köklerle beslenen bir bitkidir. Üstünde yaşamını sürdürdüğü ağacı için için kemirir, zayıflatır ama öldürmez. Çünkü doğası gereği onunla var olmak zorundadır, onsuz tek başına yaşayamaz, o kurursa kendisinin de yok olacağının ayrımındadır.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Saray’daki AKP’linin “Bu benim son seçimim” sözlerine karşılık yaptığı açıklamayı bu açıdan değerlendirmek gerekir. “Ayrılamazsın” dedi Bahçeli, “Beraberindeyiz, yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.”

Saray’daki AKP’li yeni yüzyılın kurtarıcı lideriyse eğer, MHP’ye ve onun liderine ne gerek olduğuna ilişkin soru haklı olarak akıl karıştırıyor. Sorunun yanıtını da bir eski MHP’li, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın verdi. Yakın geçmişte MHP içerisinde büyük bir politik mücadele yaptıklarını anımsatan Akalın, “Biz MHP’yi aldık, Tayyip Erdoğan bizim elimizden aldı Devlet Bey’e iade etti. Niye? Erdoğan muhalefetini tanzim etmek sureti ile iktidarını devam ettirebilen bir politik liderdir.”

Yani demek istiyor ki MHP, AKP’nin tutsağı; AKP de MHP’nin yaşam kaynağıdır.

Aralarında büyük bir tutku var.

Bu öylesine bir tutku ki Bahçeli’ye, doğum gününde Erdoğan’a 70 tane kırmızı gül göndertiyor.

Sahicilik

Gazeteci-yazar Arthur Conan Doyle, yarattığı roman kahramanı, dedektif Sherlock Holmes’e, bir kitabında şu sözü söyletir:

“Bu dünyada yaptıklarımızın zerre kadar önemi yok. Asıl önemli olan insanları neler yaptığına inandırabildiğindir.”

Meslek büyüğümüz, değerli ağabeyimiz Ali Sirmen’in aramızdan ayrıldığından bu yana, İngiliz yazarın özlü sözü kulağımızda çınlıyor.

Ali ağabey, genç Cumhuriyet’in yetiştirdiği ilk kuşağın evladıydı. Üstün bilgelikle insan yetiştiren, insanı insan olarak çoğaltan duru bilincin ve kolay kolay elde edilemez birikimin seçkin örneğiydi.

Ali ağabeyin yaşamı, ömür denen kısa zaman içinde insanın isterse neler yapabileceğinin ve yaptıkları konusunda inandırıcı olabileceğinin kanıtlanma sürecidir.

Her yanıyla sahicilik yani...

Kazıkçı Lokanta!

Yandaş gazetelerden birinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantaları’ndan halka para ile yemek sattığı haberleştirildi. Habere göre; çorba, türlü, pilav, cacık ve ekmekten oluşan öğün, halka Kent Lokantaları’nda 29 liraya satılıyormuş.

Bir karşılaştırma yapmak için çoğunluğunu iktidar milletvekillerinin oluşturduğu Meclis lokantasında fiyatlara bir göz atalım:

Hem emekli olan hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekilin maaşının 230 bin lira, emekli olmayan milletvekillerinin ise 110 bin lira olduğu TBMM’nin lokantasında çorba 10, türlü ise 30 lira.

Kent Lokantaları, çok kazıkçı doğrusu. Milletvekilinin 40 liraya yediği yemek, halka 29 liraya satılır mı hiç!  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Aman, Beni Bırakma... 23 Mart 2024
Özgür Özel’in Dikkatine! 16 Mart 2024
Yerel Seçimlere Doğru Anadolu 9 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Aman, Beni Bırakma...
Olaylar Ve Görüşler
Prof. Dr. Erhan Karaesmen - Cumhuriyetin direnişçi delikanlılarına saygıyla
Olaylar Ve Görüşler
Oben Aybars Kuday - Uzaya gitmemiz gerçekten olanaklı mı?
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (11) Kemeri boyna taksam...
Şükran Soner
Şükran Soner Nart Bozkurt’la halkçı belediyecilik söyleşisi
Murat Ağırel
Murat Ağırel Altınok’un imar görüşmesi
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi Hileye dikkat...
Miyase İlknur
Miyase İlknur Son ‘Şeker Abi’miz de gitti
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Nuland’ın istifası: Ukrayna stratejisinin çöküşü
Öner Yağcı
Öner Yağcı İnsan romanın neresinde?
Eren Aysan
Eren Aysan O da kızını öptü ve gitti
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Sınırlar!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'deki 'para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifade verdi

CHP'deki 'para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı ifade verdi
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?
AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması

AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
Antikaseverler buraya!

Antikaseverler buraya!
'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?

'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu Cumhuriyet TV'ye konuştu: Kadıköy'de son durum ne?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!
'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı

'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 22 Mart 2024 Cuma 12. gün iftar menüsü