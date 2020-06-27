Bakın Şu Konuşana...

27 Haziran 2020 Cumartesi

Celal Şengör, Köy Enstitülerinin ardından bu kez de ömrü boyunca insanlık ve toplum için çalışmış bilim insanı Türkan Saylan’ı küçültmeye kalkışmış. Yalnızca cüzam konusunda yaptığı çalışmalar bile bilim dünyasında önemli yer tutan Türkan Saylan’ın “bilim üretiminin neredeyse yok düzeyinde olduğunu” ileri sürmüş...

Aslına bakarsanız, Celal Şengör kendisini, savundukları ile çoktan yok düzeyine indirmişti:

Lockheed firmasının bile kendisine milyonlarca dolar rüşvet verildiğini açıkladığı 12 Eylül cuntacısı Tahsin Şahinkaya için “Cumhuriyet tarihimizin en büyük komutanları, en içten vatanseverleri arasındadır” demiş bir kişinin düşünebilme yetisinin varlığından şüphe edilmez mi hiç?

Yurtsever olduğu için idam edilen Deniz Gezmiş için “eşkıya” nitelemesi yapan, 12 Eylül’ün faşist generali Kenan Evren’in yaptığı her şeyi “istisnasız” onayladığını belirten, insanlara dışkı yedirmenin işkence olmadığını savunan birinin aklından zoru olduğu söylenmez mi hiç?

ÇYDD’nin açıklamasında dendiği gibi:

“Bir toplum önderine dayanaksız ve soyut tezlerle saldıranları ulusumuz asla affetmeyecektir.”

Namus Meselesi

Saygı Öztürk ile 40 yılı aşkındır tanışırız.

Dürüsttür, iyi insandır, kül yutmaz bir gazetecidir.

İşte o Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı’na göre “namussuzluk” yapmış.

Neymiş “namussuzluk”?

AKP döneminde artık alışılmış olanın bir öykünün yinelenmesi, AKP Trabzon Milletvekili’nin eşinin bekçilikten kültür müdürlüğüne doğru önlenemeyen yükselişinin yazılmasıymış...

Herkese “namus” dersi vermek, İçişleri Bakanı’nın hem hakkı hem görevi sayılır: Demokrat Parti Genel Başkanı’yken AKP’liler için “Paçalarından yolsuzluk akıyor” diyen Süleyman Soylu, baştan aşağıya bir namus simgesidir çünkü...

Sabah, Gerçekleri Yazar...

Sabah gazetesi, gazetemiz Cumhuriyet’i “yalan haberin şampiyonu” ilan etti.

Sabah’ı çıkaran Turkuvaz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Kalyon İnşaat’ın da patronu olan Ömer Faruk Kalyoncu.

Kalyon İnşaat’ın kurucusu Hasan Kalyoncu, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AKP’ye siyasetçi yetiştiren Birlik Vakfı’nın da kurucularından. Erdoğan, Hasan Kalyoncu’nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun nikâh tanığı.

Kalyon Grup, AKP döneminde kazandığı ihaleler ile tanınıyor:

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Bakırköy Adliyesi, Yeni İstanbul Havaalanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Mecidiköy Metrobüs Hattı, Başakşehir Stadyumu, Türkiye-Kıbrıs Su Temini Projesi, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Marmaray, Vatan Caddesi Gelirler İdaresi Başkanlığı hizmet binası, Çanakkale-Ayancık yolu bunlardan yalnızca birkaç tanesi.

Sabah gazetesini çıkaran grubun yönetim kurulu başkanvekili Serhat Albayrak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi.

Sabah gazetesi ne yapsın?

“Cumhuriyet, doğru haberin şampiyonudur” diyemez ki...

Gurur

Yaşadığımız ortamın özetidir:

Tutuklu gazeteciler yargılandı, baro başkanları savunma hakkı için yürüdü, sokaklarda itildi kakıldı.

Ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yandaş gazetecilere açıkladı:

“Adalet Bakanı ile gurur duyuyorum.”