Başkomutan Olmak Kolay Değildir

08 Şubat 2025 Cumartesi

Saray danışmanı Mehmet Uçum demiş ki:

“Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm mensupları hiç tartışmasız kurucu liderimiz Atatürk’ün takipçisidir. Bu konu tartışmaya açılamaz.”

Başkomutanlık, hele de Atatürk gibi bir başkomutanlık öyle “Ben oldum” diyerek varılacak bir nokta değildir.

İşbirlikçi halife-sultana baş kaldıracaksın, emperyalizme savaş açıp onları alt edeceksin. Laikdemokratik Cumhuriyeti kuracaksın, başta hukuk devrimi olmak üzere tüm uygarlık adımlarını bir bir atacaksın.

Kibirden, diktatörlükten uzak duracaksın, meclisle, anayasayla, kurumlarla, kurallarla, halkla birlikte çağdaş bir devlet oluşturacaksın.

Çetin meydan savaşları başta olmak üzere, üstlendiğin ağır sorumluluklarda kendini kanıtlamış, yaşamda kavrulmuş olacaksın.

İyi yetişmişliğin, tarihsel ve kültürel derinliğin olacak ki yurt ve dünyadaki gelişmeleri geniş bir ufukla değerlendirebilesin.

“Bağımsızlık benim karakterimdir” diyebilecek bir ilkesellik ve özgüvenle donatılmış olacaksın.

Zalim değil, halk önderliğinin gereği iyi insan olacaksın.

O yüzdendir ki 100 yılı aşkındır bu ulusun yüreğinden, bilincinden ve gönlünden Atatürk silinmedi, silinemiyor.

Gerçek takipçisi, izcisi milyonlar, onun devrimlerine karşı gerçekleşen tüm karşıdevrim ataklarına karşı direnç gösteriyorlar.

Atatürk simgesi, başa geçip saraylarda oturup halka hükmetmenin başka, kurtarıcı-kurucu-atılımcı-devrimci halk önderi olmanın başka olduğunun en belirgin kanıtıdır.

Atatürk tartışmaya açılamaz. Açmaya kalkanlar, er ya da geç yanılgılarının kurbanı olurlar.

İMRALİ’NIN TEHDİDİ VE ULUSAL BİRLİK

Saraycıların adaleti böyle bir şey:

Herkes içeri, İmralı’daki dışarı. Yeğeninin dediğine bakılırsa İmralı’daki Türkiye’ye parmak sallıyor. “Beni serbest bırakıp benimle uzlaşmazsanız 50 Gazze ile karşılaşırsınız” demeye getiriyor.

Gazze’den kastı ne?

Saraycıların yakın dostu Hamasçıların yaktığı ateş sonrası ABD’nin taşeronu İsrail’in bölge halklarını kana bulaması.

Bugün yalnızca Filistin değil, Suriye de ABD, dolayısıyla İsrail’in denetimi altındadır. Yalnızca Suriye’deki gerici yönetim değil, aynı zamanda bu ülkenin kuzeyinde konuşlanan PKK’nin bir kolu olan YPG, ABD’nin silahlı paralı askeri konumundadır.

İmralı’daki, Saraycıların kendileriyle yürüttükleri pazarlıkta Türkiye’yi savaş ve empeyalistlerin işgali ile tehdit etmektedir.

Ulusun, sinsi oyun ve tehditler karşısında uyanık olması gerekir.

Saltanat düşkünlüğünün yarattığı gerici, bölücü ortama olanak tanımayacak olan tarihsel bilince dayalı ulusal birliktir.

Yurdun en karanlık bir döneminde, Şubat 1920’de Hâkimiyeti Milliye gazetesinde yayımlanmış olan makalede yer alan şu değerlendirme bugün için de geçerlidir:

“Milletlerde dayanışmayı vücuda getiren, ya müthiş bir tehlike ya da uzun ve esaslı bir siyasi terbiyedir.”

Ulusal birliğe yönelen tehlikenin ayrımına varan halk, uzun ve derinlikli siyasi terbiyeye sahip olanları kendi sağduyusuyla içinden çıkaracaktır.