Deftere Yazdık

25 Şubat 2023 Cumartesi

Hiç merak etmeyiniz!

Halkımız tek tek not alıyor:

Yurdumuzun dağına, taşına, ağacına, ormanına, kurduna, kuşuna, börtü böceğine verdiğiniz akıl almaz, göz doymaz zararı...

Yaşını başını almış insanları, kamu çıkarlarını savunan aydınları, doğruyu yazan gazetecileri zindanlarda çürütmenizi...

Yediğiniz, yuttuğunuz, atıştırdığınız, tıkıştırdığınız paraları, malları, mülkleri...

Yaptırdığınız külliyeleri, konakları; kışlıkları ve de yazlıkları ile sarayları...

İstismar ettiğiniz çocukları, evlendirdiğiniz bebekleri, dövdüğünüz, öldürdüğünüz kadınları...

Kötülüklerinizi, kalpsizliklerinizi, kabalıklarınızı, cahilliklerinizi, düşmanlıklarınızı...

Halka verdiğiniz eziyeti, kader planı diye diye yoksulluğa, yoksunluğa, ölüme terk edişleri...

Unutmadı, unutmayacak...

Deftere çoktan yazdı, yazıyor.

Halkın görülecek hesabı var.

YIKIMA SÜRÜKLEYEN SİYASET



100 binlerin yıkıntıların altında kalmasının nedeninin, çarpık kentleşmeden kaynaklandığı ve yapılaşmanın uygun olmayan arazilerde gerçekleştiği konusunda bilim insanlarının, uzmanların neredeyse dillerinde tüy bitti.

Ancak, kimin umurunda...

Akçay sulak alanının, Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce konut arazisi yapılmak istenmesine karşı mücadele veren Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği açıkladı:

Akçay sulak alanı, 148 hektardan 48 hektara indirildi. Yani, sulak alan özelliğine sahip olan yaklaşık 100 hektarlık bölüm tescil dışı bırakıldı.

Dernek, bu kararın bir yıkım olduğuna dikkat çekiyor:

“Bu tescil sayesinde Akçay sazlığı ve sulak alanı tıraşlanarak yaklaşık olarak 100 hektar küçültülmüştür. Saklı amacın koruma değil, korunan alanları ranta açmak olduğu açıktır.”

Tüm göstergeler, başımızdakilerin yaşanan acılardan ders almaya hiç de niyetli olmadıkları yönünde.

Arkadaşımız Sefa Uyar geçen hafta haberleştirdi:

1999 Düzce depreminde yaptığı binanın yıkılması sonucu 20 kişinin ölümüne neden olduğu için hapis cezasına çarptırılan yüklenici Hamza Cebeci, şu anda cumhurbaşkanının danışmanı. Ortağı Fahri Çakır da AKP Düzce milletvekili.

Deprem bölgesindeki sorumlu tüm AKP’li ve MHP’li belediye başkanları da hiçbir şey olmamış gibi görevlerinin başında. Hatay’ın eski AKP’li, şimdi CHP’li olan belediye başkanını da bu kervana katın.

Yurttaşların kendisini ölüme ve yıkıma sürükleyen siyasete toptan yeniden yön vermesinin zamanı gelmiştir.

ÇARŞAF YARDIMI



6 yaşındaki çocukla evlenme olayı ile de tanıdığımız İsmailağa cemaatinin, deprem bölgesinde depremzedelere yaptığı yardımlara ilişkin duyurusundan:

“Deprem bölgesindeki hanım kardeşlerimizin tesettür giyim ve çarşafışerif ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”