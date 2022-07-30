Geri Alınacak!

30 Temmuz 2022 Cumartesi

Tıpkı Saray’dakinin külliyesi gibi, Ankapark da AKP’lilerin Atatürk’ün Orman Çiftliği’ne soktukları bir kamaydı.

Ankapark alanı Ankaralılara geri döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark’ın geleceğini başkentlilerle birlikte belirleyeceklerini açıkladı.

Ankara’ya ilişkin özgün kitapları ile tanıdığımız Savaş Sönmez’in, alana ilişkin kimi önerileri var:

“801 milyon 288 bin dolara mal olduğu bildirilen Ankapark’ın oluşumunda başta Melih Gökçek olmak üzere bu işe dahil olan tüm belediye görevlileri kamu zararından ötürü dava edilmeli, zararın ödetilmesi için tüm yollara başvurulmalıdır. Bu arazide yeni bir Ankapark’ın sürdürülmesi bir yana, tüm arazinin AOÇ’ye geri verilmesi sağlanmalı ve arazi Atatürk’ün mirasındaki amacına/işlevine yeniden tahsis edilmelidir. Kurtarılabilecek nesnelerle illa bir Ankapark düşünülüyorsa bu iş için AOÇ arazisi dışında bir yer seçilmelidir.”

Ankaralılar, Atatürk’ün halkına devrettiği orman çiftliğini adım adım, parsel parsel geri alacaklar.

Ankapark’ı olduğu gibi, Saray’dakinin külliyesini de...

GERİCİLİĞE KARŞI SESSİZLİK

Son günlerde eğitimin gericileşmesine ve çağdışı bir yere evrilmesine karşı en yürekli çıkış bir iş insanı olan Sadettin Saran’dan geldi. Saran, okulların medreseleşmesine, imam hatipleştirilmesine dikkat çekti, bu gidişin ülkeyi çökerteceğini söyleyip herkesi uyardı.

Dinleyen var mı?

Yok...

Üniversitelerden ve konuya asıl sahip çıkması gereken örgütlerden çıt yok.

Uygar insanlık, bilim, James Webb Teleskopu aracılığıyla 13.5 milyar yıl ötede, evrenin gizlerini çözmeye uğraşırken...

Bizde eller havada; gözler şeyhte, şıhta, hocada...

Kadınlar şeytanlaştırılıyor, bilim dinselleştiriliyor, günlük yaşam dinsel yasaklarla sınırlandırılıyor, iğdiş edilmiş anayasa bile her gün deliniyor, cemaat ve tarikatlar sivil toplum örgütünden sayılmakla kalmıyor, devlet adına görevlendiriliyor, paraya boğuluyor, yetkilerle donatılıyorlar, Diyanet İşleri Başkanlığı safsata ile uğraşıyor.

Çıt yok!

BİLAL’İN ULUSLARARASI BAŞARISI

Haksızlık etmeyelim...

Bilal Erdoğan, resmi gezilerde heyetlerde yer alarak dış politikamıza güç katmanın ötesinde, uluslararası alanda da Türkiye’yi başarıdan başarıya koşturuyor!

Bilal Erdoğan biliyorsunuz ünlü Okçular Vakfı’nın kurucularından.

Okçular Vakfı, epeydir Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yorucu bir maratona çıkmıştı. Bakanlığın Araştırma ve Eğitim Daire Başkanlığı son birkaç yılını “Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü’nün yayın politikası, gençlik projeleri, konferans ve sempozyum programları” gibi çalışmalarını örnek göstererek okçuluk mirası konusunda UNESCO’ya yapılan başvuruyu izlemeye adamıştı.

Bu tarihsel girişimde sonunda sonuç alındı. Okçular Vakfı’nın komiteye akredite edilme başvurusu kabul edildi ve bu ay başında geleneksel Türk okçuluğu UNESCO somut olmayan kültürel miras varlığı listesine kaydedildi.

Tam isabet!

Artık, okumuz, yayımız ve Bilal oğlanımızla bir kez daha iftihar edebiliriz.