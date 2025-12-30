Son yazılarımda bolca “yeni bir ben” üzerinde durduk. Bol bol motivasyon ve küçük adımlar ile hayatı güzelleştirme kararları almanız için buradan desteklemeye çalışıyorum. İşte bu yüzden yılın son yazısını da bu güzel konuya ayıralım yani kendimizin en iyi haline! Nasıl başlayalım?

Yeni yıl; katı kuralların değil, bedenimizi dinlemeyi yeniden hatırladığımız bir başlangıç olsun. Sağlıklı yaşam; özel günlerden kaçmak değil, özel günleri dengeyle yönetebilmektir. Bunu 20 yılı aşkın süredir anlatıyorum. Kaçmak, yasaklamak bizi daha zor durumlarda bırakabilir. Ama sürdürülebilir bir biçimde olması .. yani dengeyi kurabilmek iyilik halini uzatır.

Yılbaşı gecesi de bunun en güzel örneklerinden biri. Keyifli bir sofra kurabilir, geleneklerden kopmadan daha hafif ve besleyici tercihler yapabiliriz.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN GERÇEKÇİ YENİ YIL KARARLARI

Bilimsel veriler gösteriyor ki sürdürülebilir alışkanlıklar, kısa süreli motivasyonlardan çok daha etkilidir.

Yeni yıl için kendinize şunları vaat edebilirsiniz:

Her gün en az üç farklı renk sebze tüketmek.

Daha iyi balık yemek ( haftada 1).

Kuruyemişleri unutmamak ve abartmamak.

Su içmeyi hatırlatan küçük rutinler oluşturmak.

Şekerli seçenekleri azaltmak.

Haftada en az 150 dakika hareket etmek (Dünya Sağlık Örgütü önerisi).

Uyku saatlerini mümkün olduğunca sabitlemek.

Yasaklar yerine porsiyon ve farkındalık kavramını benimsemek.

Unutmayın: Sağlıklı yaşam bir gecede değil, her gün biraz daha iyi seçimlerle oluşur.

YILBAŞI SOFRASI: MEZE AĞIRLIKLI, HAFİF VE KEYİFLİ

En sevdiğim sofra! Çok severim süslenmiş, özenilmiş ve özel yemeklerin yer aldığı sofraları. Mezeler; sofrayı zenginleştirir, paylaşımı artırır ve ana yemeğe yüklenmeden doyum sağlar. Bu nedenle yılbaşı gecesi için meze ağırlıklı bir sofra hem lezzetli hem dengelidir. Hem de mezeler bence dünyanın en lezzetli tabaklarıdır! Mutlu eder!

YILBAŞI SOFRASI – ZENGİN MEZE MENÜSÜ

Soğuk mezeler

Kuru domatesli enginar salatası

Portakallı kereviz

Yoğurtlu kabak mezesi

Yoğurt, tahin ve limonla hazırlanan havuç tarator

Acılı ezme (ekmek tüketimine dikkat ederek)

Humus & Fava

Cevizli yoğurtlu pancar

Salatalar

Bol yeşillikli, limonlu ve zeytinyağlı salata.

Roka, nar taneleri ve ceviz.

Nar ekşisi eklenmiş baklagilli salata (nohut veya yeşil mercimek).

Ara sıcaklar (isteğe bağlı)

Fırınlanmış sebzeler (kabak, havuç, brüksel lahanası veya mücver)

Fırında kaşarlı mantar

Ana yemek

Fırında hindi veya tavuk (derisi alınmış).

Meze ve sebze ağırlıklı başlamak, kan şekeri dalgalanmalarını azaltır ve ana yemekte aşırı tüketimi önler.

YILBAŞI TATLISI: GELENEKTEN VAZGEÇMEDEN

Yılbaşı gecesi bal kabağı tatlısı bir klasiktir. Burada önemli olan şeker oranını azaltmak ve doğru pişirme yöntemini tercih etmektir.

Daha Hafif Bal Kabağı Tatlısı Tarifi

Malzemeler

1 kg bal kabağı.

1 çay bardağı hindistan cevizi şekeri

1 çubuk tarçın.

Üzeri için ceviz veya fındık (1 avuç).

Yapılışı

Bal kabağı büyük parçalar halinde doğranır. Şeker 1–2 saat kendi suyunu salması beklenir. Normalde 2 su bardağı bol şeker konur ama biz az şekerli de yapabiliriz. Kısık ateşte, su eklemeden yumuşayana kadar pişirilir. Tarçın çubuğu eklenip 5 dakika daha kaynatılır.

Soğuduktan sonra üzerine ceviz serpiştirilerek servis edilir.

Bal kabağı beta-karoten açısından zengindir. Tatlının ana yemekten hemen sonra değil, bir süre sonra ve küçük porsiyonla tüketilmesi kan şekeri kontrolü açısından daha uygundur. Üzerine tahin ekleyebilirsiniz.

YENİ YILA KÜÇÜK BİR HATIRLATMA

Bir gece herşeyi bozmaz. Bir tabak sağlıklı yaşamı garanti etmez. Önemli olan yılın geneline yayılan denge ve kendinize karşı kurduğunuz dildir. Yeni yıl; sofrada keyfin, hayatta dengenin ve bedene şefkatin yılı olsun. Güneşli günleriniz olsun!