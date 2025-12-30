Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüplerden fazla kazanan menajerler var!
Tuğrul Akşar
Son Köşe Yazıları

Kulüplerden fazla kazanan menajerler var!

30.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

FIFA’nın raporundaki menajer gerçeklerini yazmaya devam ediyorum. Bireysel bazda rakamlar akıl almaz boyuta ulaşmış. Öyle ki bir menajer tek başına 37 transfere aracılık edip yaklaşık 2.9 milyon dolar kazanıyor. Asıl şok edici detay zirvedeki tek bir menajerin bir yıllık kazancının 45.3 milyon dolara ulaşması. Bu tutar aslında sadece bir gelir beyanı değil, aynı zamanda bir güç gösterisi. 45.3 milyon dolarlık yıllık menajerlik geliri, neredeyse Avrupa’da ve ülkemizdeki bazı kulüplerin yıllık bütçelerinden daha fazla bir tutar. Tüm bunlar, FIFA menajerlik kurumunun artık aracı olmaktan çok piyasanın kendisine dönüştüğü anlamına geliyor. Kulüpler menajerlere gitmiyor, menajerlerin etrafında bir yörüngeye giriyorlar. Güç dengesi tamamen tersine dönmüş durumda. Artık olay bireysel markalara, kişisel ağlara dönüşmüş ve o kişinin karizması üzerine kurulu bir sistem haline gelmiş.

Erkek futbolundaki bu para ve güç yoğunlaşması kadın futbolunda da yaşanıyor mu diye soracak olursanız, rapor bu konuda henüz kadın futbolunun bu astronomik rakamlara ulaşmadığını belirtiyor. Ama kadın futbolunda da menajerlik harcamalarının büyüme hızı baş döndürücü şekilde artıyor. Rapordaki verilere göre kadın futbolunda menajerlik hizmet bedelleri 6.2 milyon dolar harcamayla rekor seviyeye ulaştı. Belki, bu tutar erkek futboluyla kıyaslandığında düşük kalabilir ama bir önceki yıla göre 2 kat; 2020’ye göre 13 kat artmış durumda. Kadın futbolu profesyonelleştikçe, yayın ve sponsorluk gelirleri arttıkça bu alandaki transfer bedelleri ve maaşlar da patlayacak gibi görünüyor. Bu da doğal olarak, menajerler için henüz tam olarak keşfedilmemiş, potansiyeli devasa bir pazar demektir. Bu yükseliş FIFA menajerlik başvuru sayısında da olağanüstü bir artışa neden olmuş. Geçen yıl menajerlik sınavı ve lisanslama sistemi için yapılan ilk sınava 16 binden fazla kişi başvurmuş. Bu sayı bize menajerlik mesleğinin ne kadar cazip hale geldiğini gösteriyor.

FIFA, “Football Agent Regulations (FFAR)” düzenlemesiyle temel olarak menajer ücretlerini kontrol altına almayı amaçlamıştı. Ama görünen o ki, bu amaç gerçekleşmemiş durumda. Menajerlik ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 93 artarak 1.37 milyar dolara yükseldi. Şeffaflık yok. FIFA hâlâ transferlerde hangi menajerin, hangi işlemden ne kadar komisyon aldığını (para kazandığını) raporlamıyor. Bir başka bakış açısıyla da 1.37 milyar dolarlık devasa menajerlik harcamaları, kulüplerin pazarlık masasında menajerlere karşı ne kadar çaresiz kalabildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

İlgili Konular: #spor

Yazarın Son Yazıları

Kulüplerden fazla kazanan menajerler var!

Güç dengesi tamamen tersine dönmüş durumda. Artık olay bireysel markalara, kişisel ağlara dönüşmüş ve o kişinin karizması üzerine kurulu bir sistem haline gelmiş.

Devamını Oku
30.12.2025
Süper menajer!

FIFA’nın “Football Agents 2025” raporunda menajerlerle ilgili enteresan nokta “çoklu temsil”

Devamını Oku
28.12.2025
Futbolun yeni patronu: Menajerler

FIFA aralık ayında futbol menajerlerine ilişkin çok çarpıcı bir rapor yayınladı.

Devamını Oku
27.12.2025
Futbolda eşitsizlik sürdürülebilir mi?

UEFA’nın kontrolünde Avrupa futbolu ekonomiden finansa, sportif performanstan yönetsel başarıya, marka değerinden kulüp değerine varana kadar futbolun tüm rekabet alanlarında eşitsiz bir gelişim içinde.

Devamını Oku
14.12.2025
Bahis soruşturmasında eksikler!

Öncelikle sorunun yapısal karakterli olduğunu kabul ederek çözüme odaklanmamız gerekiyor. Bu kapsamda temel operasyon alanlarında aşağıdaki teknik konularda hızla yol alınmalıdır.

Devamını Oku
17.11.2025
Mevzu ‘bahis’ mi?

TFF’nin başlattığı yasa dışı bahis operasyonu, Türk futbol tarihinin en kapsamlı etik ve disiplin soruşturmalarından biri olarak gündemdeki yerini aldı.

Devamını Oku
14.11.2025
Sermaye artırımı ve oyunun ruhu (2)

Dört büyük kulübün bedelli sermaye artışlarıyla ilgili durumlarına ilk yazımda giriş yaptım. Diğer detaylara değineyim...

Devamını Oku
13.10.2025
Sermaye artırımı ve oyunun ruhu!

Kulüplerin akıl almaz borçlarla başa çıkmak için son yıllarda sıkça başvurdukları; belki de perde arkasında kalan kritik bir finansman yöntemini, bedelli sermaye artırımını ele alacağım.

Devamını Oku
11.10.2025
‘Haksız’ lig!

Süper Lig, gelirlerini bu sezon da artırma başarısı gösterebildi.

Devamını Oku
17.09.2025
Futbolun sıkıntısı

Kulüplerin sıkıntılı yönlerine, Türk futbolunu bu sezon zorlayacak konulara değinelim.

Devamını Oku
12.09.2025
Bunun adı çılgınlık!

Son 5 yılda; G.Saray’ın toplam transfer açığı 198 milyon Avro, F.Bahçe’nin 125 milyon Avro. İki kulübün son 5 yılda bilançolarında verdiği açık; Süper Lig’in transferde verdiği toplam 380 milyon Avro açığın yüzde 50’si! İnanılmaz bir olay!

Devamını Oku
03.09.2025
Transfer mutlu ediyor ama!

Transfer bilançosu açısından değerlendirildiğinde külliyen zarar eden bir tabloyla karşı karşıyayız. Olaya sadece bonservis bedeli olarak bakmayın. Kulüplerimizin çok önemli tutarda yıllık bordro yükümlülükleri bulunuyor. Transferde başarıyı değerlendirebilecek en önemli kriterler sportif ve mali performanstır. Her ikisi açısından da zarardayız.

Devamını Oku
11.08.2025
Borçlar çalım attı

Süper Lig’de yeni sezon başladı. Transfer dönemi sürüyor.

Devamını Oku
10.08.2025
Sihirbazlık!

Transfer için harcanan rakamlar dudak uçuklatıyor. Örneğin, Galatasaray, Osimhen için 75 milyon Avro ödeyecek. Peki kulüplerin bu transferlere verebilecekleri parası var mı?

Devamını Oku
04.08.2025
‘Cennet’ gibi lig!

Süper Lig’de transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor.

Devamını Oku
03.08.2025
Banka kredilerini kapatmak yeter mi?

Galatasaray çok önemli tutarda faiz gideri ödediği mali yükten kurtulmak için banka kredilerini kapatma çabalarında başarıya ulaştı.

Devamını Oku
26.07.2025
Ayak oyunları!

Kör güvenin ne olduğunu dünkü yazımda aktarmıştım...

Devamını Oku
20.07.2025
Çoklu kulüp sahipliği

Avrupa futbolu, rekabeti olumsuz etkileyen ve oyunun ruhunu örseleyen bir oluşumla “Çoklu Kulüp Sahipliği” sorunuyla karşı karşıya.

Devamını Oku
19.07.2025
Haksız rekabet

TFF’nin Takım Harcama Limiti (THL) uygulaması kulüpleri mali disiplini sağlamaktan çok, daha fazla finansal disiplinsizliğe sevk etmiştir.

Devamını Oku
14.07.2025
Olmayan para!

Sorulması gereken soruyu sorayım: Takım Harcama Limiti (THL) uygulaması Süper Lig’de mali disiplini sağladı mı?..

Devamını Oku
13.07.2025
Yarar mı zarar mı?

TFF’nin Süper Lig kulüpleri için belirlediği Takım Harcama Limiti (THL) ile ilgili çarpıcı detayları ortaya koymaya devam ediyorum.

Devamını Oku
12.07.2025
Harcama limitleri

TFF Süper Lig 2025-26 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini belirledi.

Devamını Oku
11.07.2025
FIFA-UEFA-para oyunu sakatlıyor!

UEFA, oyuncu yüküyle ilgili çığır açabileceğini iddia ettiği ortak bir çalışmayı başlattığını duyurdu.

Devamını Oku
05.07.2025
Wrexham: Bir peri masalı

Bir zamanlar amatör ligdeyken 3 yıl üst üste terfi ederek bir üst lige tırmanan ve 4. sezonunda Premier Lig’in altı Championship’e yükselen; 2.5 milyon Dolarlık değerinden yarım milyar Dolarlık kulüp değerine ulaşan Wrexham’da yaşananlar hayatın olağan akışına uymuyor!

Devamını Oku
27.06.2025
Finansal örgüte dönüşen FIFA!

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın olası sosyo-ekonomik etkileri ve bunun kime ne yarar sağladığını inceleyelim.

Devamını Oku
18.06.2025
Havuz geliri (2)

Süper Lig’de kulüplerin aldığı havuz geliriyle ilgili yazımın ikinci bölümünde farklı detayların altını çizeceğim...

Devamını Oku
13.06.2025
Havuz geliri (1)

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig’in 2024-25 sezonunda 19 kulübe toplam 3.7 milyar TL havuz geliri dağıtıldı.

Devamını Oku
12.06.2025
Ferguson bizde çalışsa kovulurdu!

Alex Ferguson, futbol tarihinin en başarılı kupa toplayıcılarından birisi.

Devamını Oku
23.05.2025
Futbolda çözüm toplumsal Fair-Play

Ekonomik, yönetsel, hukuksal, örgütsel ve sportif sorunlar Türk futbolunun ayağındaki en büyük pranga.

Devamını Oku
17.05.2025
Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (2)

Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (2)

Devamını Oku
10.05.2025
Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (1)

Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (1)

Devamını Oku
09.05.2025
Sermaye artırımı (2)

Sermaye artırımı (2)

Devamını Oku
03.05.2025
Sermaye artırımı (1)

Sermaye artırımı (1)

Devamını Oku
30.04.2025
Pahalı rekabet!

Pahalı rekabet!

Devamını Oku
09.04.2025
United’ın ekonomisi!

United’ın ekonomisi!

Devamını Oku
05.03.2025
Örnek kulüpten sıradan kulübe

Örnek kulüpten sıradan kulübe

Devamını Oku
28.02.2025
Transfer raporu

Transfer raporu

Devamını Oku
22.02.2025
Transfere para çok!

Transfere para çok!

Devamını Oku
13.02.2025
Kulüp kurumsal yönetimi nedir?

Kulüp kurumsal yönetimi nedir?

Devamını Oku
02.02.2025
Başarı için kulüp iç denetimi şart

Başarı için kulüp iç denetimi şart

Devamını Oku
29.01.2025