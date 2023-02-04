Mutabakat Metninden Notlar

04 Şubat 2023 Cumartesi

6’lı masanın 240 sayfalık “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nde, “laik” sözcüğüne hiç rastlanmaması dikkat çekici. Metinde, tarikat ve cemaatlerin devlete sızmaları konusunda bir önlemden söz edilmiyor, yeniden açılmış olan medreselerin ve sübyan mekteplerinin ne olacağına ilişkin bir belirleme de yapılmıyor. Ancak, üç yaşından başlayarak çocuklara bugün verilmekte olan “değerler eğitimi”nin (din eğitimi) süreceği vaat ediliyor. Bilindiği gibi bugün o eğitimi, okullarda Ensar Vakfı vb. yandaş örgütler veriyor.

Ayrıca, 6’lı masa, uygulanacak genel politikasını “özel girişim” ve “piyasa” üzerinden kurguluyor. Örneğin, kalkınma hamlesinin ve ülkenin kendine yeterliliğinin merkezine girişimciler yerleştiriliyor. Bilim politikası, savunma sanayi gibi önemli alanlar girişimcilik odaklı bir anlayışa dayandırılıyor. İlköğretimde öğrencilere girişimcilik felsefesi kazandırma hedefleniyor.

Metinde, kamusal yatırım ve girişimlerden ise özenle uzak duruluyor.

AYAKTA KARŞILANAN PEYGAMBER SOYU

Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi’ndeydi. Türbede kendisini tanıtmak için şu sunum yapıldı:

“Alemdar Yalçın’ın çalışmalarında Kılıçdaroğlu’nun ailesinin Kureyşan Ocağı’na mensup olduğu Horasan Türkmenlerinden ve ehlibeyt soyundan geldiği belirtilmektedir. Kılıçdaroğlu’nun büyük dedesi Seyyid Mahmud Hayrani, Akşehir’e yerleşerek Seyyid Mahmud Hayrani Vakfı’nı kurmuş. Bu vakıfta hizmet eden hocalar yıllarca talebelere Kuranıkerim öğretmiş. Merhum Turgut Özal’ın özel kalem müdürü ve AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, ‘Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü’nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarılarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Turgut Özal, Sayın Kılıçdaroğlu’nu ayakta karşılardı. Özal, Türkiye’de peygamber soyundan gelen birçok aile vardır. Ancak benim tanıdığım iki aileden biri Kılıçdaroğlu ailesidir, demişti’ diyor.”

Bir küçük bilgi daha:

Türbedeki ziyaret, “evlad-ı resul” soyundan gelen Kemal Kılıçdaroğlu için ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu’nun okuduğu “iktidar duası” ile sona ermiş bulunuyor.

İYİ PARTİ’YE DİKKAT

İYİ Parti’ye çok dikkat edilmeli!

İYİ Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkıldığını dillendirmeleri, Meral Akşener’in fiili başbakanlık için güvence istediğinin, İYİ Parti’nin masanın küçük partileri ile eşit kabul edilmemesi gerektiğinin sızdırılması...

İYİ Parti için “Sinan Ateş cinayetiyle aldığı yara yüzünden daha fazla kan kaybetmekte olan MHP’nin yerine geçmek istiyorlar”, “Saray ile koalisyon için göz kırpıyorlar” söylentileri...

İYİ Parti’nin siyaseti, pazarlık gücünü yükseltmek üzerine kurulu.







