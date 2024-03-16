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Özgür Özel’in Dikkatine!

16 Mart 2024 Cumartesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda, partide artık tabanın söz ve karar sahibi olduğunun özellikle altını çizmiş ve partililerin büyük desteğini almıştı.

Özel’in, partide olumlu hava estiren bir diğer verdiği söz de “değişim”di.

Kurultay ile birlikte CHP’nin, adı üzerinde halkın partisi olması ve ilkeli çizgisine yeniden oturması konusunda umutlanan partilileri inciten, beklentileri konusunda güvensizliğe iten bir somut gerçekliğe ilişkin bilgiler aktarıldı bize.

Bilgiyi aktaran CHP’liler, Ankara’daki büyük bir ilçenin belediye meclis üyesi aday listesini, Özgür Özel’in, partinin geleceği ve inandırıcılığı açısından dikkatle incelemesini istiyorlar.

Listedeki adların hepsi bizde var. Adlar değil, bağlantıları önemli:

- Bir ilçe belediye başkanının kızı.

- Bir eski genel başkanın oğlu.

- Melih Gökçek’in Ankara’nın girişlerine yaptırdığı görgüsüz kapıların ihaleleri ile bağlantılı bir milletvekilinin komşusu.

- Bir parti meclisi üyesinin oğlu.

- Bir eski genel başkanın makam şoförü.

- Bir parti meclisi üyesinin ortağı.

- Bir büyükşehir belediye başkanının danışmanının ablası.

- Bir parti meclisi üyesinin kardeşi. Bu liste ile değişim gerçekleşir mi, taban söz ve karar sahibi olur mu, halka güven verilir mi gibi sorulara, hiç kuşkusuz Özgür Özel ve yönetimi karar verecek.

Ancak, CHP’de eğer bir değişim gerekiyorsa, sanırız bu adayları belirleyen mantık ve iç işleyişten sıyrılmanın yöntemleri bulunmalı.

YIKIMA GÖTÜREN OLAY

Ankara Mimar Kemal Lisesi 1993 okul yıllığından, sınıf arkadaşlarının Galatasaray’ın eski Alman savunma oyuncularından esinlenerek “Stumf” adını taktığı, bugünün AKP İstanbul adayı Murat Kurum’a yönelik satırlar:

Bizi Arena’ya çıkarıp ‘1976 yılının en önemli ve acımasız olayı nedir?’ diye sorsalar, ‘Stumf’un doğum günü’ deriz. ‘Peki sizi yıkıma götüren ikinci olay nedir?’ derseler, ‘Onunla aynı sınıfa düşmemiz’ diye haykırırız.

Spora küçük yaşlarda merak saran Murat, ‘Baba bana top al’ sözüyle herkesi mantık üstü bir düşünceye itmiştir.

Beden eğitimi derslerinde eline aldığı basketbol toplarıyla şimdiye kadar ne yapmak istediği bilinememiştir. Ancak, gelen varsayımlar arasında Stumf’un buz pateni yaptığı vardır.”

Ne demişler:

- Çocuktan al haberi.

SON SEÇİMİ

Saray’daki, 31 Mart yerel seçimlerini “Türkiye’de bir dönüm noktası” olarak tanımlıyor ve ekliyor:

Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Bu seçim son seçimim.

Doğrudur, bu son seçimidir. Arkasında bir tek Devlet Bahçeli ile ekibi; Özgür Özel’in anımsattığı gibi, insanları domuz bağı ile bağlayıp işkenceyle öldürdükten sonra yaşadıkları evin altına gömecek kadar gözü dönmüş Hizbullahçılar; küçücük kızlarla evlenen, çocukları istismar eden tarikatçılar kaldı.

Türkiye’nin Yüzyılı” uydurmasıyla ekonomiden devlet yönetimine, sosyal güvenlikten uluslararası ilişkilere değin her alanı yerle bir etti.

Gerisinde büyük bir yıkıntı bırakıp gidiyor, gidecek...


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