Yıkıma Karşı

25 Haziran 2022 Cumartesi

CHP’li Yıldırım Kaya, nisan ayında zorlu bir maratona başladı ve yaklaşık iki ayda Köy Enstitülerinin kurulduğu 21 yöreye gitti, tanıklarla görüştü, izi kalmışsa ve izin alınabildiyse binalarını gezdi. Meclis’te 42 önerge verdi, binaların yıkılmaması, onarılması; geride kalan belge, bilgi ve kalıtların yok olmaması için uyarılarda bulundu. Hasanoğlan’da yitip giden 10 bin kitabın, kuyruklu piyanonun hesabını sordu. 23 Haziran’da, İsmail Hakkı Tonguç’un ölüm yıldönümünde “Dünden Bugüne Çözüm, Köy Enstitüsü” başlıklı bir etkinliğe öncülük etti.

Gezileri sırasında önemli belirlemeler de yaptı. Örneğin bir tanesi Erzurum Pulur Köy Enstitüsü’ne ilişkin:

“Fevzi Budak Erzurum Milli Eğitim Müdürü iken enstitü arazisinin FETÖ’ye verilmesini engellemiş. Fevzi Budak, izinle Ankara’ya geldiğinde dönemin Erzurum valisi, tüm enstitü binalarının yıkım kararını almış. Geriye bir tane bina kalmış, orayı da mescit yapmışlar. 1800 dönümlük arazi de FETÖ’ye bağlı bir vakfa verilmiş. Fevzi Budak, FETÖ’ye karşı çıktığı için 56 gün cezaevinde yatmış. Şimdi emekli, köşesinde oturuyor.”

Dönemin Erzurum Valisi Celalettin Güvenç’e gelince... Bugün AKP Kahramanmaraş Milletvekili olarak Meclis’te.

SERVET AKTARIMI NE KADAR?

Bir servet aktarımından söz ediliyor.

Nasıl bir şey bu, nasıl yapılıyor?

İYİ Parti’den Erhan Usta çok anlaşılır bir biçimde özetliyor:

1- En önemli gelir ve servet transferi Merkez Bankası’nın rezervlerinin eritilmesidir ve 128 milyar dolar olarak sembolleşmişti. Ancak, arka kapı operasyonları devam ediyor: Bu şekilde Türkiye’nin yaklaşık 160 milyar dolar rezervi yakıldı. Bunlar kabaca kaç liradan satıldı? Dolar bugün 17.5 lira. 128 milyar dolar 6 lira 20 kuruştan satıldı. Diyelim ki 10 lira düşük fiyatla satılması, 160 milyar dolarla çarptığınızda eski parayla 1 kentilyon 600 katrilyon veya daha iyi anlaşılsın diye 1.600 katrilyon, yeni parayla da 1 trilyon 600 milyar lira bir transfer var.

2- Altın ve döviz cinsinden borçlanıldı. Buranın maliyeti normal borçlanmaya göre 710 milyar lira, eski parayla 710 katrilyon lira.

3- Kur korumalı mevduat ile transfer, bugünkü rakamlarla, yıl sonu itibarıyla, kur böyle kalırsa 230 milyar lira; yani 230 katrilyon lira.

İyi götürmüşler...

TASARRUF



Cumhurbaşkanı ayda 140 bin lira alacakmış.

Başkanlık sistemindeyiz. İtibardan tasarruf oluyor...

ENFORMASYON PAYLAŞAMAMA

Saray’ın propaganda’nın bakanlığı yetkisi kullanan İletişim Başkanı’nın “Orman yangınlarıyla dezenformasyon paylaşımı yapanlara hukuki işlem uygulanacak” dediği günlerdeydik. Otoyoldan arabayla İstanbul’dan Ankara’ya dönüyorduk. Çamlıdere’ye yaklaştığımızda, yol kenarındaki çam ağaçlarının büyük çoğunluğunun kurumaya yüz tuttuğunu gözlemledik.

“Enformasyon paylaşımı yapalım” dedik ve telefonla önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nı aradık. Çamlıdere taraflarında çamlarda bir hastalık olabileceğini dillendirmeye çalıştık. İlgilenemeyeceklerini söyleyip bizi Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne yönlendirdiler. Ankara Orman Müdürlüğü’nü aradık. Onlar da ilgilenemediler. Konunun Çamlıdere Orman İşletmesi’nin yetkisinde olduğunu söylediler.

Yurttaşlık görevini getirmekte kararlıydık. Çamlıdere Orman İşletmesi’ne ulaştık. Derdimizi baştan anlattık. Not alıp teşekkür ettiler.

Bakalım sonuç ne olacak?