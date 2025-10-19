Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Tosun sen gittin gideli
Işıl Özgentürk
Hakan Tosun sen gittin gideli

19.10.2025 04:00
Sevgili okurlarım bu hafta bir vatanseveri, bir doğa koruyucusunu, işi sadece gerçekleri belgelemek olan bir güzel insanı Hakan Tosun’u toprağa verdik. Şimdi bağışladığı organları hayat kurtarmaya devam ediyor. Onu pusuya düşürüp öldürdüler. Ama o alçak katiller unutmasınlar, kim korkar hain kurttan diyerek yüz binlerce insan onu ve hain pusularda öldürdüğünüz canlarımızı kucaklayıp yürümeye devam ediyor:

F tipi cezaevlerini protesto edenler, KHK mağduru öğretmenler, öğretim üyeleri, ansızın oy verdikleri belediye başkanlarının hapishanelerde çürümesine karşı çıkanlar, seçilmiş belediyelere kayyum atanmasını içine sindiremeyenler, hukuksuzluğu, adaletsizliği bangır bangır haykıranlar, tüketicinin dolaylı vergilerle nasıl yoksullaştığını kalem kalem ortaya dökenler, çocukları dağlarda vurulan, sokaklarda sürüklenen, cezaevlerinde işkenceden ölen Türk ve Kürt anaları, Diyanet’in laikliğe aykırı olduğunu haykıranlar, azıcık maaşlarına göz dikilen emekliler, alçakça öldürülen kadınların kız kardeşleri, kızları, ağabeyleri, devletin attığı bombalarla ölen çocuklarını bağırlarına basmış, “Katil kim!” diye haykıran Uludereliler, sendikal hakları yok edilen, köleliğe mahkûm işçiler, emekçiler, bölgelerindeki yeşil alana cami değil park yapılmasını talep eden mahalleliler, rüzgâr ve güneş enerjisinin es geçilip, dışa bağımlı termik ve nükleer santral kurmanın bu ülkeyi yok edeceğini iyi bilenler, eğitim sisteminin köle beyaz yakalılar ürettiğine bizzat tanık olan kahraman öğretmenler, ayağında ayaklarına küçük gelen plastik bir terlikle karda yürüyerek okula gitmeye çalışan küçücük kızların anaları, babaları, 12 yaşında çocuk gelinler ülkesinde yaşamanın bir zulüm olduğunu hissedenler, her gün bir kadın çığlığıyla uyanmanın derin acısını yüreklerinde duyanlar, yalaka ekonomistlerin sürekli yalanlarıyla beyni yıkanan ama elinde avucunda ekmek parası olmayanlar, lüks alışveriş ve gökdelen yapmanın şehirleşme olmadığını bilen mimarlar, yalanlarla yükseltilen sağlık sektörünün nasıl bir zengin oyunu olduğunu bizzat oyunun içinde yaşayarak öğrenen doktorlar, sağlık görevlileri, bankalar astronomik kâr ederken kendilerine ödenmesi gereken ücret zammını elleri böğründe bekleyen banka işçileri, Köy Enstitülerinin bu ülke için nasıl bir nimet olduğuna hayatları boyunca tanık olan Köy Enstitüsü mezunları ve bu büyük eğitim projesine vurgun olanlar, sosyetenin her gün değişik bir kılıkta boy gösterdiği resim galerilerinde değil, sokaklarda, varoşlarda resim yapmak isteyen ressamlar, muhteşem olduğu söylenen Türk aile yapısını, ensesti, tecavüzü, çocuk gelinleri sorgulayan film yapımcıları, Kahramanmaraş, Çorum ve Madımak’ta diri diri yakılan, hunharca öldürülen insanların aileleri, köyleri yakılan, göç etmek zorunda kalan ve kentlerde yok olan göç aileleri, ellerinde seks işçiliği yapmaktan başka çaresi olmayan travestiler, kadın seks işçileri, boğazda, deniz kıyılarında, meyhanelerde içkisini yudumlamayı bir yaşam keyfi olarak görenler, başları bağlı olduğu için kahvelere, okullara girerken küçümsenen başı örtülü genç kızlar, “Sokaklarda dolaşmak bizim de hakkımız!” diyen binlerce engelli yurttaş, sürüp giden savaş nedeniyle canını yitirmemiş ama akıl sağlığını ya da bedeninde en değerli organlarını yitirmiş, köşeye atılmış gaziler, “İnsan öldürmek istemiyoruz!” diyerek her türlü aşağılanmayı göze alan ve vicdani ret hakkını hayata geçirmeye çalışan askerlik çağına gelmiş genç insanlar, askerlik şubesinde “İb.. misin, o halde bize bir video getir” denilen cinsel tercihleri nedeniyle aşağılanan gençler, kendinden rütbe olarak küçük bir subayı sevdi diye ordudan atılan ve intihar eden genç bir kadın subayın ölümünü içine sindiremeyenler, bu cennet ülkenin her zaman kendi kendine yeteceğini savunanlar, yok edilen tarım için içleri yananlar, müzelerdeki 42 uygarlığın en güzel heykellerine bakıp, “ucube” diye bir heykelin yıkılmasını canında hissedenler, Kurtuluş Savaşı’yla ilgili filmleri izlerken Nâzım Hikmet’in, Dağlarca’nın ve daha birçok şairin bu konularda yazdığı şiirleri okurken gözleri yaşaranlar, ülkenin dört bir tarafındaki limanların satılmasını, köprülerin, madenlerin özel şirketlere ve başka devletlere devredilmesini güvenlik acısından çok sakıncalı bulanlar, ansızın yok olan küçük çocukların çetelerin elinde bir katile dönüştüğünü ya da organ mafyasının eliyle öldürüldüklerini, porno sektörüne satıldığını, tarikat yurtlarında yaşı küçük erkek çocuklarının tecavüze uğradıklarını bilenler, kedilerin, köpeklerin topluca zehirlenerek öldüğünü görenler evet yürüyorlar ve yürüyecekler! Ve en çok da sizi elinizde kör bir bıçakla katil yapan düzenin değişmesini istedikleri için yürüyorlar! Yürüyecekler!

