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100 ses koro okulu tarafından düzenlenen kamp başladı: Kuşlar gibi özgürce

14 Ağustos 2024 Çarşamba

Koro şefi Dr. Mete Gökçe’nin kurucusu ve genel yönetmeni olduğu 100 Ses Koro Okulu tarafından düzenlenen, Türkiye’nin 25 şehrinden katılan müzik öğretmenliği ve konservatuvar öğrencilerinin ve mezunlarının buluştuğu, 100 Ses Ulusal Gençlik Korosu Kampı, dün Çanakkale’de başladı. Çanakkale Kepez Belediyesi ev sahipliğinde Turhan Mildon Kültür Merkezi’nde beş gün sürecek eğitime, “Koro Eğitimciliği Programı” ile “Koro-Bilim Sınıfı” dahil olacak. 

KATILIMCILARIN TANIMIYLA

100 Ses’i tanımlamak ve dışarıdan anlamak pek kolay değil! Bu nedenle katılımcıların 100 Ses’e dair söylediklerine kulak vermekte yarar var: 

Aleyna Topçu (ÇOMÜ): “Koro kültürünün bir olma anlayışını, her yıl aramıza yeni katılan sestaşlarımız ile paylaştığımız, içeri giren herkesin aynı amaç doğrultusunda, his ve ses paylaşımlarında bulunduğu, çatısız evdir.” 

Fadile Yalçın (Gazi): “Temel amacı, katılımcıların gelişimi olan ve ilerleme potansiyelini ele alan koro topluluğudur.” 

Zeynep Sena Özcan (MGÜ): “Adeta kuşlar gibi, kanatlarımın olduğu ve fikir özgürlüğü tattığım ortamdır.” 

Sıla Çavuş (Erciyes): “Beş gün boyunca eğitim ve bilgi edinmenin yanında, farklı şehirlerden gelen, farklı seslerin, birlikte olabilmeleri ve iletişim kurabilmelerinin ortamıdır.” 

Olgu Özkandemir (Müzik Öğretmeni-İstanbul): “Farklı ses tınılarının bir araya geldiği topluluk.” 

Güler Göktaş (AKÜ): “Belirli zamanlarda bir araya gelen, çoğunlukla müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan topluluk.” 

Çınar Esin Akıllı (MSGSÜ): “Türkiye’nin ayrı illerinden gelerek toplanan, aynı fikir ve ideal uğrunda bir olan seslerin buluşmasıdır.” 

Kübra Şahinol (MGÜ): “Koro yolunda toplandığımız, bununla birlikte inanılmaz deneyimler yaşadığım, bana kişisel gelişim sunan ve bilgi birikimi katan topluluktur.” 

İzgi Çandır (Müzik Öğretmeni-Ordu): “Notaların, renksiz fotokopi kâğıdından çıkıp, hep beraber tınlatırken rengârenk ışıklarla donandığını fark ettiğim, çevremizde canlandığı, bir hayal gibi olan ama gerçek olan topluluk.” 

Mustafa Emin Ertaç (Bursa Zeki Müren GSL): “Koro müziği ve koro kültürünün birleştiriciliğini gerek akademik çalışmalarda kullanarak gerekse (özellikle müzik eğitimcilerinin ve öğrencilerinin) psikososyal ve pedagojik gelişimlerine katkı sağlayan topluluk.” 

Melih Çakıcı (Pamukkale): “Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların oluşturduğu topluluk.” 

Koro; toplumsal yaşamımız için de sayılı bir araya gelme ortamlarından... Tasarlanmayan buluşmalar ise enerji, zaman ve hatta işgücü kaybına sebep oluyor. 100 Ses buluşturduğu gençlikle dolaysız, zamanı iyi kullanan, samimi ve yardımlaşmaya özen gösteren bir yapı sunuyor. Gençler kendi koro yollarındaki seyrine, bu güvenle başlıyor, ilerliyor.

Ersin Antep 


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