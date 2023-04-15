Turancılar da ajan mı?

15 Nisan 2023 Cumartesi

İddia bize ait değil. BBP Genel Başkanı Destici’nin TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a yönelik suçlamalarından çıkarsama yaptık sadece. Elbette Destici’nin ağzından Türkçü-Turancılara ilişkin böyle bir suçlama duymadık. Ama Erkan Baş’ın ailesinin Balkan göçmeni olması ve göçmeden önce “Jusoviç” soyadını taşımasını büyük bir suçmuş gibi gösteren BBP Genel Başkanı Destici, hızını alamayıp ailesinin göçmen işçi olarak gittiği Almanya’da doğması nedeniyle Baş’a “ajan” yaftasını da yapıştırmakta çekince görmedi.

Destici’nin bu mantığından hareketle Türkçülük ve Turancılığın liderleri de yurtdışında doğdukları için “ajan” sınıfına pekâlâ sokulabilir.

Milliyetçiler 3 Mayıs’ı “Türkçülük Günü” olarak kutlamalar yaparlar. Peki nereden çıkmıştır 3 Mayıs’ta “Türkçülük Günü” kutlaması?

Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra Türkçüler Ankara’da gösteri yapmış, bu gösteriye katılan 165 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 23 kişi tutuklanmıştır. İlk “Türkçülük Günü” de bu dava nedeniyle tutuklanan Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından 3 Mayıs 1945 günü Tophane Askeri Hapishanesi’nde kutlanmıştır.

Ülkücüler “Irkçılık-Turancılık” davasından yargılanan isimleri önderleri olarak adeta kutsamışlardır. Bu kutsananlar arasında Zeki Velidi Togan, Hüseyin Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, İsmet Rasin Tümtürk ve Alparslan Türkeş adları bir adım öne çıkar.

Peki bu davanın bir numaralı sanığı Zeki Velidi Togan nerede doğmuştur? Rusya’nın Başkurdistan bölgesindeki Kuzyanovo şehrinde. Aile soyadı da Validov.

Aynı davadan yargılanan Alparslan Türkeş de o zaman Rum ve Türklerin bir arada yaşadığı bağımsız bir devlet olarak kabul gören Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa, Cenap Şehabettin’in oğlu olan bu davanın bir diğer sanığı İsmet Rasin Tümtürk de İstanbul’da doğmasına rağmen Arnavut kökenli.

İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN TÜRKÇÜLERİ DE AJAN OLABİLİR

Osmanlı topraklarında Türkçülük akımının İttihat ve Terakki içindeki öncülerinden İsmail Gaspıralı Rusya’nın Kırım bölgesinde, Tatar bir aileden gelen Yusuf Akçura da Rusya’nın Ulyanovsk kentinde doğmuştu.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurucularından ve İttihat ve Terakki’nin Türkçü-Turancı kanadında yer alan Bahattin Şakir Bulgaristan- İslimye’de dünyaya gelmiş.

Yakın tarihe geldiğimizde Bayır-Bucak Türkmenlerinden olan ve MHP milletvekilliği yapan Mehmet Şandır Suriye-Münbiç, MHP davası sanıklarından Eşref Şerif Ahmetov Bulgaristan doğumlu.

Bu isimleri, Moskof, Bulgar, Rum artığı ya da ajan olarak mı göreceğiz?

Ne münasebet?

Bu isimlerin Türk kökenli olduğu şüphe götürmez. Varsayalım ki Rus, Bulgar, Arap ya da Rum kökenliler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları anayasaya göre Türk sayılmaları için yeterlidir. Alt kimlikleri sadece kendilerini ilgilendirir. Ajan olması için başka bir ülkede doğmak yeterli sebep değildir. Bu topraklarda Türk kökenli nice ajan gördük.

Mesela Enver Altaylı...

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in danışmanı olan Enver Altaylı, 70’li yıllarda Ülkücülerin yayın organı Hergün’ü çıkaran isim. Kendisi Özbek kökenli ve ABD Ajanı Ruzi Nazar’ın referansıyla MİT’e girmiş, 12 Eylül’de Almanya’ya kaçmış. Sonra ABD güdümündeki FETÖ ile iş tutmuş.

Ajan mı arıyorsun al sana örnek. Hem de senin eski ülküdaşın.