2028’in başlangıcı!

01 Nisan 2024 Pazartesi

Son üç gündür değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yiyorduk. Büyük kentlerin yanı sıra pek çok Anadolu ilinde de CHP’nin önde olduğu, hiç beklenmeyen yerlerde seçimi alabileceği haberleri geliyordu.

Çarpıcı olanlardan biri Afyonkarahisar’dı. Önceki il başkanı Kemal Demirkırkan, cuma günü telefonda şöyle dedi:

“AKP Afyon’da kuruldu, Afyon’da tasfiye olacak!”

Buna benzer haberlerin öteki illerden de gelmesi üzerine aklımıza o unutamadığımız 1989 seçimleri düştü. O dönem SHP bütün belediye başkanlıklarının dörtte üçünü almıştı.

Dün de benzer bir sonuç ortaya çıktı.

Bu sonuç 2028’in kapısıdır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gece yaptığı ilk değerlendirmede yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Sık sık dile getirdiği, “Başımızın üstündeki yüzde 25’lik cam tavanı kıracağız” hedefi yaşama geçti.

Bugünden itibaren yerel seçimlerde elde edilen sonucun yönetilmesi sorumluğu başlamıştır.

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Yeni dönemi enine boyuna irdeleyeceğiz. Seçim takviminin başından bugüne gelinen sürecin ana halkalarını paylaşalım:

-CHP, AKP’nin yoksulluğu yok etmek yerine yönetmek diye özetleyebileceğimiz politikasına karşı, “Yoksulları bu yönde kullanmana izin vermeyeceğim” deyip sosyal yardımlarda daha başarılı olabileceği gösterdi.

-Seçmen 31 Mart sandığını seçimin ikinci turu olarak değerlendirdi. Pek çok seçmen iktidara karşı en güçlü alternatif olarak CHP’yi gördü. Sandık başındaki gözlemlerimizde de tanık olduk; pek çok kişi partisini değiştirmedi ama oyunu değiştirdi.

-AKP, önceki seçimlerde gündemi belirliyor, ekonominin konuşulmaması için her şeyi yapıyordu ve başarıyordu. Bu kez başaramadı. Başta emekliler olmak üzere millet yaşadığı ekonomik sıkıntıyı unutmadı, unutturmadı. AKP bu durumu yolda gördü, Mehmet Şimşek’i sahaya sürdü ama etkili olamadı.

-1 Haziran’dan beri ne yapmaya çalıştığını anlamak için çaba harcadığımız Meral Akşener için şöyle demiştik:

“Sanırız bütün partilerden sonra kendi tabanı ile de ittifakı bitirdi.”

Sonuçlar gösteriyor ki İYİ Parti her neyi hedeflediyse başaramadı.

-CHP’nin ilk kez AKP karşısında birinci olmasının ötesinde bir gerçek daha var:

-CHP tek başına AKP ve MHP’nin toplamını, yani Cumhur İttifakı’nı geçti. Yeri geldikçe şunu vurgularız; siyasette iki artı iki her zaman dört etmez, bazen üç bazen sekiz de eder.

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Seçim süreci boyunca Anadolu illeriyle ilgili konuşurken, o bölgenin insanı önce kendi kentindeki durumu anlattı, sonra şunu sordu:

-İstanbul nasıl? Alıyoruz değil mi?

Belki de ilk kez İstanbul bu kadar çok Anadolu’ya ait oldu. Bunda elbette Ekrem İmamoğlu’nun yarattığı sempatinin ve ona karşı sürdürülen kara propagandaya duyulan öfkenin payı vardı. İmamoğlu, Anadolu’yu da tetikledi.

Mansur Yavaş dün gece yaptığı açıklamada herkesin belediye başkanı olacağını yinelerken, rekor oyla kazandığının da altını çizdi. İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Yavaş, usul olarak birbirinden farklı yöntemlerle siyaset yaptılar, kent ittifakı kurmayı başardılar.

2028’in kapısı aralanmıştır. Siyasette 24 saat bile çok uzundur ama dört yıl da kısacıktır.

CHP, 1989’u yeniden yaratmanın sevincini yaşarken 1994’ü de unutmamalı.

Dün Türkiye, çok büyük bir zafer kazandı.

Dün Türkiye, “Demokrasiyi yaşatacağım” dedi.

Kutlu olsun!