ABD üçgeni!

14 Mart 2024 Perşembe

Yerel seçimler, gündemin öteki konularını ikinci plana itti. Çevremizdeki ülkelerin tümünde Türkiye’yi de etkileyecek gelişmeler yaşanıyor.



Ukrayna savaşı sona erdirme yönünde bir adım atabileceğini dile getirir getirmez Batı’nın nasırına basılmış gibi fırlaması... Putin’in Ukrayna savaşının giderek NATO-Rusya savaşına dönüşmekte olduğunu dile getirmesi... Kuzeyimizin daha da ısınma tehlikesine işaret ediyordu.



Bugünü ABD’nin Türkiye ile ilgili kurduğu üçgene ayıralım.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, 4 Mart’ta Suriye’de YPG olarak örgütlenen PKK kampını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Mart’ta ABD’yi ziyaret etti. TRT’nin zaman zaman gündeme getirdiği haberlere göre FETÖ’nün başı da ABD’nin Pensilvanya kentindeki “lüks” yaşamını sürdürüyor. “Lüks” tanımı TRT’ye ait.



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Yakın zaman diliminde ayrı ayrı haberler olarak gündeme gelen bu gelişmeleri birleştirince ortaya ilginç bir üçgen çıkıyor.







Orgeneral Kurilla’nın Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü kampını ziyareti sonrası yaptığı açıklama hayli sıcaktı. Kurilla o kadar çok etkilenmiş ki şöyle dedi:



“Bu benim CENTCOM bölgesine yaptığım 27. seyahatti. Bu seyahatlerin her biri güvenlik zorlukları içerse de video telekonferans yoluyla elde edilemeyecek benzersiz perspektifler hakkında daha derin bir anlayış kazanmamı sağlıyor. CENTCOM bölgesinde zor zamanlar yaşıyoruz ve bu zorlukları aşmak için mensuplarımızın profesyonelliği, bağlılığı ve yetkinliğinin yanı sıra ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne güveniyoruz.”



Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’ye gitti ve mevkidaşıyla buluştu. Fidan, görüşmeyle ilgili açıklama yaparken ABD ile pozitif gündemli yeni bir defterin açıldığını söyledi. F-16’larla ilgili büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını ifade etti. Bundan sonrasının ayrıntı olduğunu vurguladı.



Bu ziyaretten sonra Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya geldi. Terörle mücadelede son derece başarılı bir sürecin devam ettiğini açıkladılar. Irak’la 40 kilometrelik bir güvenlik koridorunun son aşamaya geldiğini, teröristlerin bu koridorun ötesine itilmesinin an meselesi olduğunu vurguladılar.



Bunların üstüne Erdoğan’ın 12 yıl aradan sonra nisan ayı içinde Irak’ın başkenti Bağdat’a gideceği açıklandı.



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ABD ile bahar havası, Irak’la temas yerel seçim öncesine denk gelen ilginç gelişmeler oldu. Yeri geldikçe komşularla barışın her şeyin üzerinde olduğunu vurguluyoruz. Bu anlamda Irak’la temas da olumludur. Mısır’ın ardından Irak! Belki devamında Suriye...



Ancak ABD’nin bütün bunların önüne terör örgütleriyle “iyi ilişkileri” koyduğu görülüyor.



FETÖ’ye Pensilvanya’da 400 dönümlük malikâne...



PKK/YPG’ye her türlü destek...



Sonra dön Türkiye’ye, “Her şeye pozitif gündemle devam edelim”!



40 kilometre derinliğindeki güvenlik koridoru ABD’nin bu tutumu karşısında sepete su doldurmak gibi bir şey. Irak’ta kurduğun koridor Suriye’de kevgire dönüyorsa terörle mücadeleyi nasıl kesin bir şekilde tamama erdireceksiniz?



ABD bu tabloda şunu yapar:



Suriye’deki terör unsurlarına silah verir, Türkiye’ye de bunlarla mücadele için milyar dolarlık silah satar!



İktidar da pozitif gündemle caka satar!



Başlığa “şeytan üçgeni” diyecektik ama...



Şeytan bu kadarını zor başarır!

