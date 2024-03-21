Ankara’da savaş yok, Yavaş var!

21 Mart 2024 Perşembe

İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır diye bir söylem yerleşti ama şu da bir gerçek:



Ankara’yı kazanan, İstanbul’u da kazanıyor!



Başkentte yerel seçimlerin sonucu on gün içinde olağanüstü bir durum olmazsa, belli gibi.



Mansur Yavaş bütün partilerden oy alabilen birleştirici güç olarak çıtasını adım adım yükseltti.



AKP’nin adayı Turgut Altınok, “Hızlanma vakti” diyerek Mansur Bey’in soyadı üzerinden kampanya yapmaya çalıştı. Ancak bu kampanya hızlanamadı. Ankaralılar “Mansur Başkan” tanımını benimsediler. Melih Gökçek, yollardaki “yavaş” levhalarını bile kaldırtacak noktaya gelmişti.



Mansur başkanın sakin güç olarak duruşu siyasetin genel doğasına ters ama toplum bunu benimsedi.



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Başkentte “Büyük Ankara” diye bir kavram vardır. Bu, Yozgat’tan Bolu’ya, Çankırı’dan Konya’ya uzanan geniş bir çemberdir. Bu çember içindeki 20’ye yakın il, Ankara ile nefes alıp verir. Göçten alışverişe, eğitimden sağlığa temel gereksinimlerin merkezi Ankara’dır. Siyasal olarak sağ yelpazeye açılan çevre iller, Yavaş’la örtüştü. Geçen gün Kırşehirliler Vakfı’ndan arayıp bir davetten söz ettiler. Konuyu şöyle özetlediler:



“Kırşehirliler olarak Yavaş’a desteğimizi açıklayacağız!”



CHP’nin Ankara’nın merkezinde Çankaya, Yenimahalle hattındaki gücüyle çevredeki Yavaş’ın gücü birleşince ortaya yüzde 60’a uzanan bir seçim zaferi çıkabilir. Genel beklenti bu.



Ankara’da genel seçimlerde baraj sorunu olmayan İYİ Parti’nin tabanından tavanına Yavaş’a doğru büyük bir kayma yaşadık. Görünenler kadar, çok bilinmeyenler var. Örneğin Altındağ’da CHP’nin adayı Ramazan Değerli siyasete ANAP’la başladı. Mesut Yılmaz döneminin gençlik kolları başkanı. Daha sonra İYİ Parti ile devam etti. 2019 seçiminden hemen sonra Yavaş, Değerli’ye şunu önerdi:



“Seninle birlikte yürüyeceğiz. 2024’te Altındağ adaylığına hazırlan...”



Değerli, Meral Akşener’e olan sevgi ve bağlılığından söz etti. “Zaten birlikteyiz” karşılığını aldı. 2023 sonuna gelindiğinde, İYİ Parti ile CHP’nin yolları ayrılınca Akşener, Değerli’ye, “Partimizin Altındağ adayı sensin” dedi. Yavaş da önerisinin geçerli olduğunu söyledi. Değerli tercihini Yavaş’tan yana kullandı.



Devlet Bahçeli kızacak ama şöyle bir tanım üretmeden geçemeyeceğiz:



Partisiz ülkücüler!



Ankara’da hayli yoğun olan bu kesimin de tercihi Yavaş’tan yana.



Yavaş, Keçiören, Polatlı, Gölbaşı, Beypazarı başta olmak üzere 10’dan fazla ilçenin adayının bu hassasiyetle belirlenmesinde etkili oldu.



Arayış içindeki İYİ Partililer, MHP’liler ve partisiz ülkücüler Yavaş’ta birleştiler!



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Altınok’un adaylık açıklamasında beklenen çıkışı yapamadığını AKP’ler de kabul etmiş, şöyle demişti:



Yolda toparlar!

Ancak Altınok, mal varlığını toparlamaktan oyları toparlamaya fırsat bulamadı! Ankara’nın rant paylaşımı denince akla üç isim gelirdi, Antınok’un adı öne çıkmazdı.



Siyasette başarılı olmanın iki yolu var:



1- Kendi gücünü tanıyıp iyi kullanmak.

2- Rakibini iyi tanıyıp açıklarını kullanmak.



Yavaş’ın arkasında iki maddenin de hakkını veren bir ekip var.



Altınok’un baba ocağı Bala. Ankara’nın bu zor ilçesinin AKP belediye başkanı adayı Ahmet Buran’ın DEM’e ilişkin söylemi de Altınok’un planını bozdu.



Siyasette sakin gücün tutması iyidir...

Ankara’da savaş yok, Yavaş var!

