Baraj yüzde 7’ye çıkıyor!

15 Mart 2022 Salı

Erdoğan’la Bahçeli arasındaki her görüşmenin ana konularından biri olan seçim yasasındaki değişiklikte ortak bir noktaya gelindi. AKP’nin hukukla oynama işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, taslağı Meclis Başkanlığı’na sundu.

Yazıcı ile MHP’deki mevkidaşı Feti Yıldız, genel başkanlarından aldıkları talimatı gayet başarılı bir şekilde yerine getirmişler, seçim yasasının altını üstüne getirmişler!

Özeti şu:

Millet İttifakı’nın anlamsız hale getirilmesi, çıkaracağı milletvekili sayısının en aza indirilmesi için tüm engelleri özenle yerleştirmişler!

İktidar, seçim yasasına kafa yorduğu kadar ülke sorunlarının çözümüne kafa yorsa, daha iyi yönetilirdik.

***

Seçim barajı yüzde 7’ye yükseltiliyor!

Yanlış okumadınız, yüzde 7’ye indiriyoruz diyorlar, aslında yükseltiyorlar.

Halen yüzde 10 olan ülke barajı yüzde 7’ye iniyor ama fiilen bölge barajı gelmiş oluyor. Zira bir seçim bölgesinden milletvekili çıkarmak için o bölgedeki oyun yüzde 7 olması gerekiyor. Siyaset dilinde artık oy diye adlandırılan oylar da en çok oy alan ittifak ortağına yazılmıyor. Özellikle 3-4 milletvekili çıkaran orta büyüklükteki illerde CHP ile İYİ Parti birbirini tamamlamış ve milletvekili çıkarmıştı. Örneğin Kütahya, Isparta, Niğde, Karaman, Kütahya, Kastamonu, Kahramanmaraş gibi illerde Millet İttifakı milletvekili çıkarmıştı.

Yeni düzenleme Meclis’ten geçerse bunların çoğunun Cumhur İttifakı’na geçme olasılığı var.

Seçime katılmak için Meclis’te grup kurmuş olmak yeterli idi. Bunun yerine en az 41 ilde bütün kongreleri yapmak ve iki defa ertelememiş olmak gerekiyor. DEVA ve Gelecek Partisi başta olmak üzere pek çok partinin seçime girmesini güçleştirecek bir durum.

HDP’ye yönelik kapatma davası devam ediyor. Yapılacak düzenlemelerden nasıl etkileneceği Yüksek Seçim Kurulu’na verilecek talimata bağlı görünüyor!

Seçmen kütüklerinin yazımı ve seçim kurullarının oluşması ile ilgili düzenlemenin hayata nasıl geçeceği net değil. İnsan ister istemez şöyle düşünüyor:

Milletvekili sayılarıyla oynamak için her şeyi yapan, seçmen kütükleri ve seçim kurulları için neler yapmaz!

***

10 sayfalık, 15 maddeden oluşan değişiklikte ilk aşamada dikkatimizi çekenler bunlar.

Seçim yasasındaki değişiklikler, seçime bir yıldan az kala yapılmışsa kullanılamadığı için erken seçim tartışmasının da bittiği iddia ediliyor. Ancak bu, baskın seçim olasılığının ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bizde seçim tarihi “ürkeklik-erkeklik” üzerinden tartışılır. Kimse “seçimden kaçan taraf” olmak istemeyeceği için bunun da bir yasası bulunur.

Türkiye, ittifaklarla 2018 genel seçimleri öncesinde tanıştı. Erdoğan ve Bahçeli, CHP ile İYİ Parti’yi etkisizleştirmek için ittifak yasasını çıkarmış, Kılıçdaroğlu ile Akşener’in aynı kıvraklıkta hareket edemeyeceğini düşünmüştü.

Öyle olmadı. Cumhur İttifakı kadar Millet İttifakı da yeni duruma ayak uydurdu.

2019’daki yerel seçimlerde de Millet İttifakı kazançlı çıktı.

Mevcut sistem üzerinden genişleme hesapları yapan Millet İttifakı’nın planlarını bozmak üzere özenli bir çalışma yapılmış. Bu durum şunu gösteriyor:

Demek ki Cumhur İttifakı yenilgiyi gördü, yasa oyunlarına sarılıyor. Bu tür oyunlarla alabileceği yol çok sınırlı. Bu plan da geri teper.

Seçmen AKP-MHP’yi göndermeye kararlı...

Yerine ne koyacağını düşünüyor.