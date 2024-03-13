Resen mi ‘Reis’en mi?

13 Mart 2024 Çarşamba

Seçim takvimi başladığında şunu vurgulamıştık:



Bütün dileğimiz seçim sürecinin hukuksal zeminde, demokratik ortamda, seçmenin özgür iradesini manipüle etmeyecek kumpasların olmadığı bir iklimde geçmesidir!



Başta İstanbul olmak üzere AKP’nin seçimi kaybetme olasılığının gündeme gelmesi halinde yukarıdaki endişelerimizin öne çıkmasından kaygı duyuyorduk!



O gün geldi!



Ekrem İmamoğlu ile birlikte siyaset yapan, 2014 ve 2019 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevini yürüten Fatih Keleş’in bir büroda para sayarken görüntüleri servis edildi.



“Bu nedir” sorusuyla değil.



Şöyle:



Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayını kazanmak için para dağıttı. İşte o görüntüler...



Bir taşla iki kuş:



Hem İmamoğlu’nu yıpratıp seçimi kazanmasını engellemek hem de CHP’nin içinde zaten derinden kaynayan kazana dışarıdan benzin dökmek!



***

Görüntülere ilişkin ayrıntılı açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı. Dedi ki:



1-Olay 2023’te değil, 4.5 yıl önce yaşanmıştır.

2-Sayılan paralar delegelere vermek üzere değil, CHP İstanbul İl Örgütü için satın alınan yeni binanın bedelini ödemek içindir.

3-Paranın sayıldığı yer CHP il binası değil, satış işlemine aracılık eden hukuk bürosunun ofisidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yemiyor içmiyor, hemen resen soruşturma başlatıyor. Açıklama yapıp, olayın bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını istediklerini vurguluyor.



Sadece bu durum bağlamında bakınca insanın gözleri yaşarıyor. Baksanıza bir savcı siyasetteki en küçük kirlilik olasılığına bile tahammül edemiyor. Hemen soruşturma başlatıyor.



Kaderin cilvesinde bakın ki aynı saatlerde İstanbul Büyükşehir sorumluluğunda çalışan bir halk otobüsü “arıza” kaydı düşerek servis dışı kalıyor. Otobüs özel hazırlanan bir bölgede feci şekilde arızalanmış süsü veriliyor. Arkadan duman da üflenerek olayın vahameti ortaya konuyor. Bu kumpas-senaryo çekim ortaya çıkıyor.



Buna savcılık bir şey diyor mu?



Hayır.



Bir büroda sayılan paraları dert edinen savcılık göz göre göre hazırlanmakta olan bir kumpasa sessiz kalıyor.



Bu tür senaryoların ana ayaklarından biri olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan’ın yeniden aday olup olmayacağına ilişkin kararın zamanı geldiğinde verileceğini, yani kendilerinin yasaya uymak yerine yasayı kendilerine uyduracaklarını uygun dille ifade ettikten sonra “para sayma” işine giriyor:



“Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başladı. Savcılık bu paranın kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı.”



Yılmaz Tunç diyor ki:



-Eyyy savcı sakın bu soruşturmayı yarım bırakayım deme. Hele “Soruşturmaya gerek yok” kararını aklından bile geçirme. Her kimin adı geçiyorsa soruştur. İfadesini aldığın kişilerin yeni isimler söylemesini sağla, onları da soruştur. Bu iş sonunda İmamoğlu’na varsın!



Bunun başka bir anlamı yok! Burada iktidarın en büyük umudu



CHP’dir!



CHP’nin içinden ya da içinde görünenlerden, CHP yönetiminden öyle ya da böyle intikam almak isteyeceklerden medet umuluyor.



Video, bu noktaya kadar düşüldüğünü gösteriyor.



Kumpas özensiz olarak hazırlanmış, soruşturma da “delilleri” yolda bulma umuduyla resen değil, “Reis”en açılmış görünüyor!





