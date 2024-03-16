Şahsıma mektuplar (10) Seçim hile sanatıdır!

16 Mart 2024 Cumartesi

Yerel seçim için Anadolu gezilerine başladım. Şahsımın mitinglerine katılım, ucuz et kuyruğuna katılanlardan az ama bunun fazla önemi yok!

Mesele meydanları doldurmak değil, sandıkları doldurmak.

Önceki seçimler gibi bu seçimde de ekonominin konuşulmamasını sağlamak üzere plan yaptık, tutmadı. Bir türlü milletimin hayat pahalılığını ilk sıraya almasını engelleyemiyoruz.

Mutlaka bir yol bulacağız.

Muhalefeti İmha Teşkilatı (MİT) elbet vazifesini yapacak. Milletimin gerçekleri görmesine vesile olacak.

Biz büyüklerimizden şunu öğrendik:

Savaş hiledir!

Seçim de bir savaş olduğuna göre, seçim de bir hile sanatıdır.

Bu sanatın en temel ilkesi şudur:

Seni neyle suçluyorlarsa, senin en yumuşak karnın neyse, karşındakini onunla suçlayacaksın!

Bu öyle lafla mafla olmaz.

Koyacaksın videoyu, millet seyredecek. Altına da istediğini yazacaksın. Görüntünün üstüne istediğin suçu bindir.

5 yıl önce mi çekilmiş, 5 ay önce çekildi, de.

Bir avukatın ofisi miymiş, Cehapenin il binası de.

Bir bina alımı mıymış, karapara aklanıyor de.

Böylece ne oluyor? Biz kendimizi aklıyoruz, onlar karaparayı aklıyor!

Tutarmış tutmazmış, onlar ayrı hikâye. Mühim olan, şu kritik günlerde onları kendileriyle baş başa bırakmak. Çok müdahaleye gerek yok zaten. Biz biraz suç unsuru pompaladık mı, devamını kendileri getirir, birbirlerini suçlarlar!

10 yılda 8 defa karaparayı aklama işini, “varlık barışı” adı altında yasalaştıran kim? Biz...

Kamu ihale yasasını yılda 10 kez değiştirip ihaleyi yasaya değil, yasayı ihaleye uyduran kim? Biz...

Nereden buldun yasasını kaldırıp yerine nereden buldunsa buldun yasasını getiren kim? Biz...

Milletin bütçesini Saray bütçesi haline getirip Meclis’e hesap vermeden harcayan kim? Biz...

Örtülü ödeneği, Saray’ın kesesi haline getirip reis cebi olarak kullanan kim? Biz...

Bütün bunlardan sonra milletimin gözünde para sayma işine bulaşan kim? Cehape...

Bundan güzel hile sanatı mı olur?

Utanmadan, sıkılmadan bizim için sanattan uzak diyorlar. Daha ne yapalım beee?

Devleti şahsımdan ayrıymış gibi tutmak iyi oluyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine gidince milletime sesleniyorum:

-Devlet de hata yapar... Biz o hataları düzeltiriz!

Böylece o bölgede yanlış bulunan işleri devletin yaptığını, benimle doğrudan alakası olmadığını söylemiş oluyorum.

Devlet zaten bu işe yarar!

Seçime 2 hafta kala Irak’a bütün adamlarımı gönderdim. Onlara şahsımın büyüklüğünü kabul eden bir metin imzalatacağız. Amerika ile de her şeye pozitif bakma kararı aldık.

FETÖ Amerika’da... Pozitif!

ABD Suriye’de terör örgütlerine resmi ziyarette... Pozitif!

Bunların üstüne ABD, şahsımın terörle mücadelesine büyük saygı duyduğunu söyledi mi, tam pozitif!

Bunun anlamı, seçimden önce bizim işimize yarayan şeylere omuz verecekler demektir!

Bu gidiş ekonominin unutulmasını sağlayabilir. Benim milletim o kadar asildir ki benzine, motorine bu gece zam yapıyorum, diyorum. Zammı protesto edeceklerine, kuyruğa girip zamsız benzin almaya koşuyorlar!

Rabbim böyle bir milleti hep şahsıma tabi kılsın!