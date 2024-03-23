Şahsıma mektuplar (11) Kemeri boyna taksam...

23 Mart 2024 Cumartesi

Selamsız sabahsız Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) dalayım... daha ötesi geçiyor aklımdan!



Besle kargayı oysun gözünü... Biz Saadet’e karşı bize yakın dursunlar diye adlarına bile müdahale etmedik. Aslında kapatılan bir partinin adını çağrıştıran parti kurmak yasak. Biz aynı adı sonuna kadar anımsatsın diye başına “yeniden” koymalarına bile izin verdik.



Bunlar ne yaptı?



Biraz oyları kıpırdayınca karşımıza çıktılar. Üstelik içimizdeki çelik çekirdekten pay almaya başladılar. Ne güzel tarikatlara, cemaatlere, “Bizim kanatlarımız altında durun, başka partide size yer yok” diyorduk. Şimdi rakip çıktı.



Partinin başındaki huysuz, babasına benzerse yandık. Bir de babasına yaptıklarımızı ödetmeye kalkarsa iki defa yandık!



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İktidarımın 3 sırrı var:



Korkutacaksın... Şaşırtacaksın... Kararlı olacaksın...



Korkuyu daha sonra anlatırım... Şaşırtmak çok hoşuma gidiyor. Bu oyunu en son faizde oynadım. Anlı şanlı ekonomistler “Seçimden önce faizler artmaz” deyip rakamların üstüne yattılar.



Biz ne yaptık? Bütün zamanların rekorunu kırdık.



Rekor bana dekor! Koy sahneye, yenisini getir kenara at!



Şahsıma hem enflasyonda rekor dayanmıyor hem faizde.



Milattan önce mi neydi, 2002’de faiz yüzde 44’tü... İşte bu hafta yüzde 50’ye çıkardık. Herkes şaşkın! Millet ne olduğunu anlayıncaya kadar seçim geçer.



Kararlı şekilde faizleri düşürdüğümüz gibi kararlı şekilde artırdık.



Attığın bir adımı savunurken mangalda kül, tespihte püskül, edebiyatta fasikül bırakmayacaksın.



Şaşırtıcılıkla kararlılık bir araya geldi mi, şahsımın karşısında kimse duramaz.



Yüksek enflasyonda şampiyonlar ligindeydik, şimdi yüksek faizde de liderliğe oynuyoruz. Bizden fazla faiz veren üç ülke kaldı: Zimbabve, Arjantin, Venezüella.



Almanya’nın, Fransa’nın bizimle yarışması mümkün değil.



Biz devler ligindeyiz, onlar evler liginde. Ancak kendi kendileriyle oynarlar. Kafalarındaki hesap o kadar küçük ki yüzde yarım, yüzde çeyrek, bunu uyguladıkları da seyrek...



Son günlerde Ankara adayı olarak atadığım Turgut Altınok meselesi canımı sıkıyor. O kadar mal varlığı edinirken bizim payımızı verdi mi vermedi mi?



Olayı bütün yönleriyle soruşturup araştırmazsam namerdim!



Genel olarak adaylarımızdan memnunum. En kucaklayıcı adayım Aydın Ayaydın. Bizden önce bütün partileri dolaşmış. Geçmedik parti bırakmamış. Bize de iyi ayak uydurdu. Hemen düşüncelerini ikiye ayırmış: seçimden önce seçimden sonra! Daha ne olsun!



Bir tek şu emekliler işi canımı sıkıyor. Başka gündemler imal edip unutturalım diyoruz, olmuyor. Çok inatçı çıktılar.



Bizden önce bütçeden aldıkları pay yüzde 5’ti, 2.5’e indirdik. Kök maaş diye bir yöntem icat ettik. Hepsini tek tip yapıp tabanda eşitledik. Bunun üstüne az az zamlar yapıp uyuturuz dedim ama olmuyor.



En son bankaların verdiği promosyonu biz vermiş gibi yapalım dedik.

Vermiş olan ileride vereceğini şimdi versin.



Bir de bunu deneyeceğiz.



Kemer sıkma işinde de bir devrim yapmalı diyorum. Bel ne kadar incelse de bir yere kadar.



Kemeri diyorum, bele değil de boyna taktırsam...



Hem sıkınca da sesi kısmış olurum!

