THK... Satamadığın kurum senin değildir!

03 Ağustos 2021 Salı

Bir cumhurbaşkanın, kendi makamına 13 özel uçak alıp, orman yangınlarına karşı hiç uçağımız olmadığı ortaya çıkınca, “Türk Hava Kurumu kendisini ve teknolojisini yenileyemedi” diyebilmesi yürek ister!

Kutluyoruz!

Ardından da hemen soruyoruz:

- Türk Hava Kurumu (THK), hangi ülkenin kurumu?

- Başına kayyumu kim atadı?

- Uçakları yenilemeyen kim?

Sorun varsa her şeyi devlet yaptı, iktidarla hiç ilgisi yok. Pasta varsa hepsi bunların, devletle hiç ilgisi yok!

1925 yılında Atatürk’ün “istikbal göklerdedir” şiarıyla kurulan THK, kısa sürede dünya ile yarışır hale geldi. 1938’de burada yetişen Emrullah Ali Yıldız, 14 saat 20 dakika planörle uçarak dünya rekoru kırdı. Türkiye’nin ilk motor fabrikası THK tarafından Atatürk Orman Çiftliği’nde kuruldu. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Etmesgut’ta uçak fabrikası üretime geçti. Devamında fabrika MKE’ye devredildi.

1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görev alan paraşüt indirme birliği yine THK’nin eseriydi.

Bu başarıların altında aralarında benim de olduğum milyonlarca çocuğun okul harçlığı var. Öğretmenlerimiz üzeri uçaklı 1925-THK yazılı sarı zarflar dağıtırdı. Zarfları eve götürür, ertesi gün içine ailemiz ne verirse, harçlığımızdan neyi ayırabilirsek koyardık. Zarfı öğretmenimize verirdik.

***

İşte o milyonlarca çocuğun okul harçlıklarının üzerine çöktüler.

Kurban derilerinden THK’ye düşen payın intikamını alıyorlar.

THK’nin içini, işleyişini iyi bilen bir uzmanın son orman yangınlarından sonra gündeme gelen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerini satırbaşlarıyla paylaşalım:

- Orman yangınlarını söndürmek doğrudan THK’nin işi değil. Ancak sahip olduğu birikim, olanaklar bu sorumluluğu da taşıtacak durumdaydı.

- Orman yangınlarını söndürme gücü ülke sınırları dışına da taştı. 2010’lu yıllarda İsrail ve Portekiz’deki çabaları karşılığında ödül aldı.

- 2013’ten sonra kurum adım adım çökertilmeye başladı. Mal varlığı parça parça satıldı. Şu anda bile bu süreç işliyor. Son ilana göre 21 Ağustos 2021’de Burdur’dan Çorum’a, Niğde’den İzmir’e 44 yerdeki arsa ve binası satılacak.

- 2018 yılında orman yangınlarını söndürme çalışmaları özelleştirildi. İhaleye THK’nin katılmaması için özel şartname oluşturuldu.

- İhaleyi bir mimarlık firması kazandı. Bugüne kadar hiç bu tür ihaleye gitmemiş. Hiç orman yangını söndürme uçağı yok. Rusya’dan kiraladılar.

- THK’nin uçakları eski diyorlar. Havacılık dilinde eski diye bir kavram yoktur. Bakım ve yenileme yapıldıysa, kullanılabilir demektir. Yapılmadıysa iki yıllık uçağı bile kullanamazsınız. THK, bakım ve yenilemede de yeterliydi. Ama çökerttiler.

Bu saptamalar aynı zamanda Orman Bakanı’na ve ihaleyi alan firmaya sorularımızdır.

Bunlar doğruysa siz yanlışsınız, yanlışsa kamuoyunu bilgilendirin.

***

Orman yangınını söndürme işini ihaleye çıkardınızsa, firma bu işi para kazanmak için yapacaksa, standart uçuş süresinin üzerinde uçarsa ek para alacaksa... Sözü eğip bükmenin gereği yok, bunun anlamı şudur:

Yangın garantili ihale!

Yerli ve millilik deyince, mangalda kül, tespihte püskül, edebiyatta fasikül bırakmayanlar Cumhuriyetle yaşıt köklü kurumları lime lime ediyor. Topraklarını arazi fiyatına satıp, arsaya çeviriyor. Oradan parsaya...

Türkçemizin bütün deyimlerini kendilerine benzettiler:

Deveye sormuşlar, “Tüyün de mi satılık?” “Nerem satılık değil ki” demiş!

Sat samanı tam zamanı!

Ya bu kurumu çökerirsin, ya bu diyardan gidersin!

Reisin bildiği kırk öykü, kırkı da satış üzerine!

Satamadın yer, senin değildir!

Dünyada IBAN, ahirette IBAN!