İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor. Soyer’le birlikte 10’u tutuklu toplam 65 sanıklı dava 19 Eylül’de başladı, dün de devam etti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yargılananlar arasında.

Davanın Aliağa Şakran Cezaevi içinde görülüyor olmasını, “Hukuk da cezaevinin içinde” diye yorumlamak istemiyoruz ama gerçek bu!

İzmir operasyonunun bir ayağı araç kiralama, bir ayağı konut kooperatifleriydi. Birincisinin iddianamesi üç haftada yazıldı. Mahkeme daha iddianameyi kabul ederken bu soruşturmadan tutuklu herkesi serbest bıraktı. Cuma gününden beri de kooperatif boyutu sürüyor.

***

30 Ekim 2020 İzmir depremi en çok 19 ay önce büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturan Tunç Soyer’i vurmuştu. Görünen zarar Bayraklı’daydı ama her şey bir yana belediye binası bile oturulamaz hale gelmişti. Depremden kısa bir süre sonra ziyaret etmek istedik, Kültürpark’ta apar topar hazırlanan bir makamda görüştük. Daha sonra en son 12 Eylül 1980 öncesi İhsan Alyanak’ın oturduğu Kemeraltı’ndaki tarihi binada görevini sürdürdü.

Ne yapacaksınız sorumuza her zamanki kararlı tutumunu takınıp şu karşılığı verdi:

“Bu iş palyatif çözümlerle olmayacak. Kentsel dönüşümü tüm kenti ve bilimi işin içine katarak kökten çözmek gerekecek. Ankara’dan çözüm beklemek benim başkanlık dönemimi çoktan aşar. Bir model geliştireceğiz. Tarımda güzel örneklerini verdiğimiz kooperatifçiliği burada da uygulayabiliriz. Öteki partileri de ikna edeceğimi düşünüyorum.”

Soyer dediğini yaptı. Belediye meclisinde alınan ortak kararla İZBETON’un garantörlüğünde Halk Konut modeli başladı. İZDERGİ’nin Mayıs 2023 sayısında bütün ayrıntıları açıkladı. Özellikle “8 Soruda Halk Konut Modeli” bölümünde garantileri ve yolda değişebilecek koşulları tüm açıklığıyla paylaştı.

5 etapta planlanan model iyi başladı. Ancak 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depremi tüm ülkenin olduğu gibi İzmir’in enerjisinin önemli bölümünü aldı. İzmir o günlerde deprem bölgesinde 4 çadırkent 1 sahra hastanesi kurdu. Ekonomik kriz inşaat maliyetlerini katladı ama model yine de devam etti.

31 Mart 2024 sonrası gerek önceliklerin değişmesi gerekse ekonomik krizin derinleşmesiyle projenin iki bölümünde aksama oldu. Tabii ki mağduriyetler yaşandı. Davanın özü bu. Eğer buradan tutuklamalı dava çıkarılacaksa başta TOKİ’nin sorumluları olmak üzere dışarıda inşaat sektörü ilgilisi kalmaz.

Pazartesi günü mahkemede Soyer’e yöneltilen sorular da yukarıda vurguladıklarımızın etrafındaydı.

***

Yazı aramızda olağanüstü bir durum olmadığı sürece bugünü sadece Soyer’e ayırmaya karar vermiştik.

Ancak daha güne başlarken Ankara eteğimizden çekti. Aylardır dile dolanan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal bayram konserlerinden 13 kişilik operasyon üretildi.

Gözaltına alınanların büyük bölümü görevden alınmış belediye bürokratları. Yanılmayı diliyoruz ama şöyle bir plan hissediyoruz:

Gözaltına alınanlardan itirafçı çıkarıp işi yaymak ve yukarı tırmandırmak.

Bu aşamaya gelindi mi gerisi malum:

“Bunlar birbirini ihbar ediyor. Hiç dahlimiz yok!”

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve diğer tutukluların özgürlüklerine kavuşmasını diliyoruz.

İstanbul ve İzmir’den sonra Ankara’da da bir operasyon ayağı oluşturulmasının gerisinde nelerin yattığı açık; CHP’nin yerel yönetimlerde elde ettiği başarıyı adım adım aşağı çekmek!