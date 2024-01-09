Vicdanları kurum bağlarsa

09 Ocak 2024 Salı

2024’le birlikte yerel seçim gündemin ilk sırasına oturdu. Bu doğal, suni olan şu:

AKP, seçim sürecinde gerçek gündemin konuşulmaması için her şeyi yapacak.

Bunun içinde neler olmayacak ki?

Topluma korku salma olacak...

Tabanı bir arada tutmak için düşman üretme olacak...

Yargıyı bugüne kadar olduğundan daha etkili kullanma olacak...

İnsanları birbirine kırdırma olacak...

Bunların tümünün belirtilerini yeni yılın ilk haftasında yaşadık...

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AKP’nin İstanbul adayı kim olursa olsun, onun Erdoğan’ın “kurum”sal özel temsilcisi olacağı biliniyordu; Murat Kurum oldu. Bir önceki aday Binali Yıldırım’da olduğu gibi bu kez de İstanbul’u Erdoğan-Kurum posterleri süsleyecek.

Kurum’un bütün kimlikleri bir yana bakanlığı dönemindeki tamamen ranta dayalı icraatı Saray’ın tercihini de ortaya koyuyor. Yola çıkış sözlerine bakınca depremin de seçim malzemesi yapılacağını görüyoruz. Yani seçmeni depremle korkutacaklar. Zorlanmayacaklarını biliyoruz ama birkaç slogan da biz önerelim:

- Kurum’u seçmezseniz fay hattı sizi seçecek!

- Kurum varsa faydalı, Kurum yoksa fay dalı!

- Eliniz Kurum’a gitmezse bacanız “kurum” bağlasın!

İşin kara mizahı bir yana, deprem gibi yerel-genel bütün yönetimlerin bir araya gelmesinin kaçınılmaz olduğu bir durumu bile seçim malzemesi yapabilenlerin vicdanları kurum bağlamış demektir!

Zaten AKP bugüne kadar deprem tehlikesini imar için kullandı. Örneğin kentin merkezinde ranta çok uygun eski bir bina var, “yıkılma riski yüksek” diye boşaltılıyor, amacı dışında başka bir plana dönüştürülüyor. Varoşta daha tehlikeli binalar kaderine terk ediliyor.

Asıl gündem dediğimiz konu ise çalışanların ve emeklilerin gelir durumu. Gündemde sadece maaş artışının oranı konuşuluyor.

Oysa maaş artış oranı kadar önemli olan rakam şu:

Emekliler gayrisafi milli hasıladan ne kadar pay alıyor?

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun’un resmi verilere dayalı hesaplamasına göre 2009 yılında tüm emeklilerin aldığı pay yüzde 5.29’du. Bu pay yüzde 2.59’a düştü.

Gerçek şu:

İktidar emeklilerin payını yarı yarıya düşürdü!

Gündemde ne tartışması var? İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkı. Bu elbette ciddi bir haksızlıktır, giderilmelidir. Ama asıl haksızlık bütün emeklilerin payının yarı yarıya azalmış olmasıdır. Bunu gölgede bırakıp emekliyi emekliyle karşı karşıya getirmek yine vicdanların kurum bağlamasından başka bir şey değil.

Pir Sultan Abdal diyor ya:

Demiri demirle dövdüler, biri sıcak biri soğuktu; insanı insanla kırdılar, biri aç biri toktu.

Gel de buna güncel bir ek yapma:

Emekliyi emekliye düşürdüler, birinin zammı az birinin çoktu!

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Erdoğan’ın “şahsen saptadığı adayları tebliğ etme” toplantısında değindiklerinin çoğu karşılık verilmesi gereken ciddi konulardı.

İkisine iki çift sözümüz var.

Diyor ki:

- Bu toplumun Atatürk’le sıkıntısı, sorunu, derdi yok!

Ne güzel bir saptama! Biz de biliyoruz toplumun böyle bir derdi yok ama AKP’nin var!

Bütün mesele de bu zaten!

Diyor ki:

- Riyad’dan size ekmek çıkmaz!

Biz Riyad’dan ekmek çıkarma derdinde değiliz ki...

Ekmeğimize kin doğramasınlar yeter!

