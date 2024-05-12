Nilay Küçük
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Deniz sezonunu açmak için üç ideal tatil bölgesi

12 Mayıs 2024 Pazar

Yaz mevsimine kısa bir süre kaldı. Çoğu insan yaz tatilinin başlangıcını haziran ayındaki Kurban Bayramı ile yapacak. Bunun sebebi hem okulların tatile girmesi hem de hava sıcaklığının yükselecek olması. Ancak deniz tatili için haziran ayını bekleyemeyecek olanlar da var. Mayıs ayında havanın iyice ısınması ile birçok yurttaş ilk yaz tatilini bu ayda planlamak istiyor.

Sezonun yeni açılması nedeniyle bu ayda otel fiyatları çok daha uygun. Üstelik tatil bölgeleri oldukça sakin oluyor. Mayıs ayında hava ısınsa da deniz suyu sıcaklığı her bölgede aynı hızda ısınmıyor. Bu yüzden sezonun ilk yaz tatilini mayıs ayında yapacaksanız bu 3 bölgeden birini seçmelisiniz.

ANTALYA

Akdenizin incisi Antalya'da, mayıs ayında deniz suyu sıcaklığı yavaş yavaş artmaya başlar. Bu mevsimde Antalya plajlarında genellike yabancı turisler haricinde pek yoğunluk olmaz. Kemer, Kaş, Belek ve Alanya gibi bölgeler denize girmek için ideal.

MUĞLA

Deniz sıcaklığın ortalama 22 derece olduğu Muğla'da pek çok noktada denize girebilirsiniz. Fethiye, Datça ve Marmaris bu bölgelerin başında geliyor. Bodrum için ise mayıs ayının erken olduğunu düşünenlerdenim. Mesela Akyarlar Koyu gibi yazın bile serin olan bir koyun mayıs ayı için uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu bölge de yine mayıs ayında oldukça sakin oluyor. Mayıs ayında Muğla'da plajlarda bölge halkı yavaş yavaş denize girmeye başlıyor diyebiliriz.

KIBRIS

Denize girme süresinin en uzun olduğu yerlerden biri olan Kıbrıs'ta mayıs ayı tatili için en uygun rotalardan biri. Ekim ayında denize girme sezonun bittiği Kıbrıs'ta yaz sezonu mayısta açılıyor. Kıbrıs'ta mayıs ayında hava sıcaklığı 25°C civarında seyrediyor hatta daha yüksek olabiliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise yaklaşık 20°C ila 22°C arasında oluyor.


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