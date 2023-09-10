Nilay Küçük
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Eylülde bir başka güzel olan tatil bölgeleri

10 Eylül 2023 Pazar

Uğruna şiirler, şarkılar yazılan eylül ayı birçok kişi için yazın son tatil günlerini barındırıyor. Sonbaharın hafif rüzgârlarla kendini hissetirdiği eylül ayı pek çok kişinin tatil günlerini kapsıyor. Peki eylül ayında nereye tatile gitmeli?

Eylül ayında hava hafif hafif soğumaya başladığı için denizi halen sıcak olan bölgeler tercih sebebi oluyor.

KIBRIS

Kıbrıs'ın en güzel zamanı eylülde oluyor. Yazın bunaltıcı sıcakların etkisinde olan Kıbrıs'ta eylül ayı ile beraber nefes aldıran bir hava hâkim oluyor. Temmuz ve ağustosta sıcaktan bunaldığınız Kıbrıs'ta eylül ayında adeta cenneti yaşıyorsunuz. Denizi halen sıcacık olan Kıbrıs uzun yaz sezonu ile ziyaretçilerini bekliyor.

ANTALYA

Antalya deyince her ne kadar akla yaz gelse de benim aklıma mayıs ve eylül ayı geliyor. Antalya da tıpkı Kıbrıs gibi uzun bir yaz sezonuna sahip. Ancak yazın havanın aşırı sıcak olması nedeniyle Antalya benim rotalarımda yaza giriş ve yaza çıkış noktası olarak yer buluyor. Her şey dahil otelde yaz bitmemiş gibi tatil yapmak istiyorsanız kesinlikle Antalya'yı tercih etmelisiniz.

AYVALIK

Ayvalık İstanbul'a yakınlığıyla son yılların gözde tatil beldelerinden biri. Bu sebeple yazları aşırı kalabalık oluyor. Okulların açılması ile birlikte Ayvalık'ta kalabalık yerini sakinliğe bırakıyor. Üstelik haziran ayında titreyerek girdiğiniz Sarımsaklı denizi eylül ayında sizi üşütmüyor. Ancak unutmamakta fayda var ki Ayvalık eylül ayında gündüzleri yazı yaşatsa da geceleri sonbaharı iliklerinize kadar hissettiriyor.

FETHİYE

Eylül ayının en güzel destinasyonlarından biri de Fethiye. Fethiye'de yaz eylül ayında da kendini hissettiriyor. Eylül ayında Fethiye'de pek çok şey yapabilirsiniz. Ölüdeniz, Çalış Plajı, Kabak Koyu gibi eşsiz denizinde eylül ayında yüzmek bir başka keyifli oluyor. Fethiye'de eylül ayında tekne turuna da katılmak bir seçenek olabilir.

BODRUM

Eylülün en çok yakıştığı tatil bölgelerinden biri de Bodrum. Eylül ayının gelmesi ile birlikte sakinleşmeye başlayan Bodrum'da güneş ışıkları içinizi ısıtmaya devam edecek. Denizi halen sıcak olsa da dışarı çıktığınızda esen hafif rüzgârla üşüyebilirsiniz. Geceleri içinse yanınıza bir hırka almanızda fayda var.

 

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