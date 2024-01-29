Karla kaplı bir masal: Kartalkaya

29 Ocak 2024 Pazartesi

Kış mevsiminin soğuk rüzgârları, doğanın üzerine bembeyaz bir örtü sererken, macera arayanların gözleri kartpostallık manzaralara çevriliyor. Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezi ile kayak severlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kartalkaya, sadece kış sporlarıyla değil, aynı zamanda huzur dolu atmosferiyle de meşhur

Kartalkaya'ya 19 Ocak 2024 tarihinde günübirlik bir seyahet düzenledik. Bu tarihte zirveye çıkarken aracımızın lastiğine zincir takma gereği dahi duymadık. Çünkü oteller bölgesine ulaşana kadar yol boyunca neredeyse hiç kar yoktu. Zirveye yaklaşırken kar kendini bu kez göstermeye başladıysa da ziyaretçiler için yol gayet iyi temizlenmişti. Ancak bu hafta itibarıyla Kartalkaya tam anlamıyla bembeyaz olmuş. Bu nedenle mutlaka aracınızda zincir bulundurun. Ancak unutmanız durumunda da endişe etmeyin. Çünkü Kartalkaya Kayak Merkezi'ne çıkarken yol boyunca zincir takan pek çok işletme bulunuyor.

Kayak merkezine çıkan yol ise en az Kartalkaya kadar büyüleyici.

KONAKLAMA

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 5 otel bulunuyor. Ancak kayak tatili yapmayacaksanız, Kartalkaya'da 1 gün geçirmek sizin için yeterliyse yakın lokasyonlarda konaklayarak diğer günler Bolu'nun farklı doğal güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

KAYAK

Kartalkaya, kayak meraklılarının favori merkezlerinden biri. İstanbul ve Ankara'ya yakın olması, diğer kayak merkezlerinden daha fazla kar kalınlığına sahip olması nedeniyle benzersiz bir kayak deneyimi sunan bir cennet.

Kartalkaya, 2.200 metreye kadar uzanan zirvesi ve 45 kilometrelik kayak pistleriyle öne çıkıyor. Geniş açılmış pistleri, her seviyeden kayakçıya hitap ediyor. Acemi kayakçılardan profesyonellere kadar herkesin bulunduğu bir ortamda, güvenli bir şekilde kayak yapabilirsiniz. Kayak dışında snowboard, kızak ve kar yürüyüşleri gibi aktivitelerle de dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz.

Eğer kayak yapmayı bilmiyorsanız babyliftlerde eğitim alabilirsiniz.

YEME-İÇME

Son günlerde kayak merkezlerindeki restoran ve kafelerin fiyatları sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Kartalkaya'da yeme-içme konusunda pek çok seçenek bulunuyor. Bu seçenekler arasında uygun fiyatlı yerler de var. Kartalkaya'da ilk kafe molamızda tercihimiz sahlep içmek oluyor. Kar ve soğuk hava nedeniyle kızaran ellerimizi ısıtırken bir kartpostalı izler gibi oluyoruz.

Karnımızı doyurmak için tercihimiz tabii ki kayak merkezlerinin vazgeçilmezi olan sucuk ekmek oluyor.

Kartalkaya, sadece kış sporları için değil, aynı zamanda doğayla iç içe bir kaçamak yapmak isteyenler için de mükemmel bir destinasyon. Temiz havası, etkileyici manzaraları ve dostane atmosferiyle Kartalkaya, her mevsim ziyaretçilerini bekliyor. Unutulmaz bir kış deneyimi yaşamak istiyorsanız, bir sonraki tatilinizde Kartalkaya düşünmeye değer. Eğer siz de kışın beyaz örtüsü altında kayak yapmanın tadını çıkarmak ve doğanın içinde kaybolmak istiyorsanız, Kartalkaya tam size göre.