Tatile nereye gitmeli?

27 Ağustos 2023 Pazar

Tatile gitmeye karar verdiniz ama rota belirleyemediyseniz bu yazı size yardımcı olabilir.

Tatile gitmeye karar verdikten sonra yapılacak ilk şey lokasyon belirlemek. Tatil yeri belirlemede birçok etken var. Türkiye'de tatil rotası belirlemedeki en büyük etken bütçe.

DÜŞÜK BÜTÇELİ TATİL

Düşük bütçeli bir tatilin ilk adımı tatil yerinin yaşadığınız kente yakın olması. Yakıt fiyatlarının arttığı şu günlerde otobüs ve uçak biletleri de cep yakıyor. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız gidiş dönüş 600 KM'den fazla yol kat etmeden pek çok noktaya ulaşabilirsiniz. Kuzey Ege, Trakya ve Marmara'nın Karedeniz kıyıları İstanbul'a yakınlığıyla tercih nedeni olabilir.

NEDEN TATİLE ÇIKIYORUM?

Tatil destinasyonu belirlerken beklentinizin ne olduğu çok önemli. Bu tatilde dinlenmek mi istiyorsunuz yoksa eğlenmek mi? Tatile gideceğiniz yerin cam gibi bir denizi mi olsun yoksa kültürel noktaları mı? İşte bu soruların cevabı tatil rotasını belirlemede size çok yardımcı olacak. Kafa dinlemek ve huzur ağırlıklı bir tatil istiyorsanız Kaz Dağları'nın eteklerindeki tatil beldelerini tercih edebilirsiniz. Ancak gece hayatı ve eğlence istiyorsanız tercihinizi Marmaris, Bodrum ve Çeşme gibi Güney Ege'nin popüler konumlarından yana kullanabilirsiniz.

NASIL BİR DENİZ İSTERSİNİZ?

Serin, ılık, kumlu, taşlı...Ülkemiz binlerce kıyısında bu seçeneklerin hepsini barındırıyor. "Ben denize girerken üşümek istemiyorum" diyenlerdenseniz rotanız kesinlikle Akdeniz olmalı. Ancak "denizden üzerim bembeyaz kumlar ile çıkmak istemiyorum, denizin içinde gözlerimi açabilmek istiyorum" derseniz o zaman tuz oranı en az denizimiz olan Karadeniz'e gitmelisiniz. Marmara Denizi de sıcaklığı ve tuz oranı ile sizi memnun edebilir. Ancak temizliği ve berraklığı için aynı şeyi söylemek maalesef mümkün değil. Ege kıyıları ise çeşitliliği ile tatilcileri en çok memnun eden bölgelerden. Ege Denizi bazı kıyılarda kum, bazı kıyılarda ise taşlık bir zemin ile karşılayabilir sizi. Üstelik deniz sıcaklığı da farklılık gösterebilir.

HANGİ KONSEPTTE BİR TATİL?

Tatil bölgenizi seçerken hangi konseptte tatil istediğiniz önemli. Otelde her şey dahil bir tatil mi yoksa oda kahvaltı mı? Ya da ev mi kiralayacakınız? Eğer, her şey dahil hatta ultra herşey dahil bir tatil istiyorsanız Kıbrıs, Antalya ve Bodrum otelleri size aradığınız memnuniyeti sağlayacaktır. Ancak oda kahvaltı konseptinde bir otel arıyorsanız otelinizin olduğu bölgede yeme içme mekanlarının olması önemli. Cunda Adası, Bozcaada, Alaçatı, Datça vb tatil beldeleri restoranları ile sizi memnun edecektir. Eğer tercihiniz otel değil de ev kiralamaktan yana olacaksa Enez, İğneada, Fethiye, Didim, Kalkan gibi yerlere gidebilirsiniz.

HER GÜN BAŞKA BİR KOY

Eğer her gün başka bir koyda uyanmak, akvayum gibi koylarda yüzmek istiyorsanız tekne tatili tam size göre.

Bu öneriler tabii ki deniz-kum-güneş temalı yaz mevsimi tatilleri için geçerli.