Hadi iktidardan beklemiyorduk ama son “açılım süreci” başlayalı beri bir buçuk sene geçti, muhalefet partileri dahil tek bir kişiden 2013 yılından bu yana “And”la başı hoş olmayanları memnun etmek adına ilkokullarda her sabah okunan “Andımız”ın kaldırılmasına itiraz duymadık.

Cumhuriyetin kuruluşunun 10’uncu yılında Atatürk’ün milli eğitim bakanlarından Dr. Reşit Galip’in yazdığı:

“Türküm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun!” şeklindeki Öğrenci Andı, Mayıs 1933’ten 2013’e kadar aralıksız 93 yıl boyunca her sabah ilkokullarda, hep bir ağızdan okunuyordu.

Öğrenci Andı 1972 ve 1997 yıllarında değişikliğe uğradı. Ve sonuna önce “Ne mutlu Türküm diyene” sözleri, ardından da “Büyük Atatürk!/ Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe/ Durmadan yürüyeceğime and içerim” sözleri eklendi. Ama bu sözlerin hiçbiri ve andın kendisi hiç kimseyi rahatsız etmiyordu.

Bu andın okunmasına ilk olarak 2009 yılında sonra HÜDA PAR’ın kadrolarını oluşturan MAZLUMDER itiraz etmişti. Ancak hem o tarihte milli eğitim bakanı olan Nimet Çubukçu hem de Başbakan Tayyip Erdoğan bu itirazı yerinde bulmayıp reddetmişlerdi.

Ancak 2013’te, Abdullah Öcalan’ı memnun etme adına hem andın okullarda okunmasına son verildi hem de kamu kurumlarının binalarındaki “TC” (Türkiye Cumhuriyeti) yazıları silindi.

Aslında mesele orada bitmedi:

Gazeteci Doğan Satmış’ın “Korku Toplumu” isimli kitabında ayrıntısıyla anlattığı gibi, Öğrenci Andı 2013’te ani bir şekilde okunmaz hale gelince toplumun “laik” kesimleri büyük tepki gösterdi. İktidar tepkilere aldırmadı. Ama “Türk Eğitim Sen” isimli sendika Danıştay’da dava açarak andın okunmasına karar verilmesini talep etti. Danıştay Türk Eğitim Sen’in talebini kabul etti. Ancak hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı hiç aldırmadı. Yasak devam etti.

O sırada hükümet adına Danıştay’ın kararına itiraz edildi. Dosya Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na gitti. Kurul Danıştay dairesinin verdiği “yasağın kaldırılması” kararını iptal etti ve yasak sürüp geldi.

Bundan sonrasını Doğan Satmış’ın kitabından aktarayım:

“Dava Daireleri Kurulu’nun kararı karşısında en anlamlı sözleri İYİ Parti’nin o zamanki genel başkanı Meral Akşener söyledi:

“Andımız’ın sözleri ağır gelenler elbette Andımız’ı yasaklamak ister. Küçüklerini korumak yerine onlara göz dikenler elbette andımız okunmasın isterler. Oy hesabı dışında büyüklerini sayıdan saymayanlar, yaş almışına, emeklisine sahip çıkmayanlar elbette Andımız duyulmasın isterler. Yandaşını milletinden çok sevenler, yükseltme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler elbette Andımız bilinmesin isterler. Büyük Atatürk dendiğinde kaşıntı duyanlar, çalışmak yerine çalıp çırpanlar elbette Andımız hatırlanmasın isterler.”

Andımız böyle öksüz kaldı.