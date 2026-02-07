Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jeffrey Epstein
Oktay Ekşi
Son Köşe Yazıları

Jeffrey Epstein

07.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Ahlaksızlık belli ki ne “inançla” ne “statüyle”, ne “zenginlikle” ne “yoksullukla” ne de “ırkla” veya “milliyetle” bağlantılı bir durum.

Eğer kişi olarak ahlaksız iseniz ister imparator, ister papa, kral, kraliçe veya devlet başkanı ya da aşiret reisi olun, hiç fark etmez. Böyle bir durumda ne yapar eder ahlaksızlığınızın gereğini yaparsınız.

Devam etmeden tarihe geçmiş bazı ahlaksızlardan örnek vereyim:

İffetsizliğiyle şöhret olmuş Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Avusturyalı İmparatoriçe Maria Tereza, atını “vali” tayin eden ve kız kardeşiyle karı-koca ilişkisi kuran Roma İmparatoru Caligula, akla ilk gelen isimlerdir.

Çağımızda da devlet başına gelmiş ahlaksızlar vardır.

Hırsızsanız denk getirir çalarsınız. Rüşvetçiyseniz odanızda uçan sinekten bile rüşvet almanın yolunu bulursunuz. Eğer cinsel açıdan aç ve sapıksanız açlığınızı ilk fırsatta tatmin etmeye kalkarsınız.

Sadece biz değil, dünya kamuoyu da bir süredir insanlığın gördüğü en büyük ahlaksızlıklardan birinin -belki de birincisinin- hikâyeleriyle çalkalanıyor.

Altı yıl önce yakalanıp New York’ta tutuklanan ama bir süre sonra hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein isimli zengin fakat ahlaksız birinden söz ediyorum.

Epstein adı son olarak ABD Başkanı Donald Trump’la da birlikte anıldı. İddiaya göre Trump, Epstein’in Karayip Denizi’ndeki adasına gidenlerden biriymiş. Epstein, o adaya pek soylu, pek şöhretli, pek zengin erkekleri, orada cinsel arzularını tatmin etmek üzere 16- 17 yaşındaki kız çocuklarıyla birlikte götürüyormuş.

Epstein’le yakın ilişkisi ortaya çıkanların başında İngiltere Kralı Charles’ın küçük kardeşi Prens Andrew geliyor. “Prens” dediğime bakmayın, Epstein’le ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Andrew’ün “prens” unvanını kullanması yasaklandı. Dahası, kraliyet ailesinin kullandığı saraylardan herhangi birinden yararlanma hakkı da kaldırıldı. Şimdi sade bir İngiliz vatandaşı statüsüne sahip. Yanılmıyorsam devletten maaş da alamıyor.

Aslında İngiliz kamuoyu bu tür skandallara alışkındır. Ama bu defaki orada da çok tepki yaratmış olmalı ki İngiliz Başbakanı Keir Starmer’in de başı, Jeffrey Epstein yüzünden ciddi bir sıkıntıya girdi. Çünkü Starmer’in Washington’a tayin ettiği büyükelçi Peter Mandelson’un da Epstein’le ilişkisi ortaya çıktı. İşçi Partili başbakan Keir Starmer’in parti arkadaşları başbakanın bu yüzden istifa etmesini istemeye başladılar. Bununla birlikte Başbakan Starmer, Mendelson’un Epstein’le ilişkisini tayinden önce bilmediğini ifade ederek olay nedeniyle İngiliz halkından özür diledi.

Epstein demişken ABD’li çok zengin iş insanı Elon Musk’ın da adının Epsteinlı haberlerde geçtiğini ve Free Press isimli dijital yayının da Epstein’in İsrail gizli istihbarat örgütü Mossad adına çalıştığını yazdığını da ifade edeyim.

Konuyla ilgili haberlerde Epstein’in özel uçağıyla 8-9 defa İstanbul’a geldiği ve bu gelişlerinde 16-17 yaşlarında bazı Türk kızlarını beraberinde götürmüş olabileceği de bildiriliyor. Bu haberlerin altında ne kadar gerçek olduğunu ortaya çıkarmayı yetkililere bırakıyorum.

İlgili Konular: #elon musk #Ahlak #Prens Andrew #Kral Charles #Epstein

Yazarın Son Yazıları

Jeffrey Epstein

Ahlaksızlık belli ki ne “inançla” ne “statüyle”, ne “zenginlikle” ne “yoksullukla” ne de “ırkla” veya “milliyetle” bağlantılı bir durum.

Devamını Oku
07.02.2026
Nereden nereye?

Her yıl 23 Nisan günü kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde biz -o zamanki- çocuklar “10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan!” derken ve “Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan!” diye haykırırken yeri göğü inletir, Türk ulusunun bir bireyi olduğumuz için göğsümüz kabarır ve “çağdaş uyarlığı yakalayıp geçme” azmimizi iliklerimize kadar hissederdik.

Devamını Oku
31.01.2026
Bu gidiş iyi (!) gidiş...

Bolu/Kartalkaya’da o facianın yaşandığı günü unutmak mümkün mü?

Devamını Oku
24.01.2026
Gün ola harman ola!

Sanıyorum dört veya beş hafta önceydi.

Devamını Oku
10.01.2026
Andımız’a ne oldu?

Hadi iktidardan beklemiyorduk ama son “açılım süreci” başlayalı beri bir buçuk sene geçti, muhalefet partileri dahil tek bir kişiden 2013 yılından bu yana “And”la başı hoş olmayanları memnun etmek adına ilkokullarda her sabah okunan “Andımız”ın kaldırılmasına itiraz duymadık.

Devamını Oku
03.01.2026
Bir kahramana...

Daha önceki yıllarda yapılan törenlere eğer Ankara’daysam ben de katılırdım.

Devamını Oku
27.12.2025
Muhasebe...

AKP dışındaki bütün partiler düne kadar “süreç komisyonu” bağlamında hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı’na sundu.

Devamını Oku
20.12.2025
Çorbaya düşen sinek

Adını ilk defa bir haberde okudum.

Devamını Oku
13.12.2025
Nereye?

Taraflara bakarsanız “terörsüz Türkiye” amacına ulaşmak konusunda herkes mutabık.

Devamını Oku
06.12.2025
Kadın cinayetleri...

Nedir bu kadınlarımızın 21’inci asırda değil de çağımızdan 21 bin yıl öncenin mağara adamları kafasıyla yaşayan erkeklerden çektiği?

Devamını Oku
29.11.2025
Eğitimdeki felaket...

Yusuf Tekin, biliyorsunuz Türkiye’yi çağdaş uygarlığın önüne geçirmeyi ta 3 Mart 1924’te...

Devamını Oku
22.11.2025
Bu gidişle...

İyimserlerimiz ne kadar olumlu değerlendirmeler yaparlarsa yapsınlar, gerçek artık görmek istemeyenlerin de gözüne batıyor:

Devamını Oku
15.11.2025
Yargımız...

Baştan söyleyeyim: Bugün yaşadıklarımız hiç kimseyi mazur göstermez.

Devamını Oku
08.11.2025
İkiyüzlü müyüz, yüzsüz mü?

Tamam, hepimiz biliyoruz ki bireyler daha tez canlıdır.

Devamını Oku
01.11.2025
Anlayana...

Çok değil, geride kalan pazartesi günü ülkemizde güvenilir bir adalet sistemine kavuşmayı isteyenlerin özlediği bir toplantı Diyarbakır’da yapıldı.

Devamını Oku
25.10.2025
Reformdan korkmak

Öteden beri bir adalet bakanı “yargıda reform” amaçlı bir çalışma başlattıklarını müjdelese (!) benim içimde birtakım endişeler kıpırdamaya başlar.

Devamını Oku
18.10.2025
CHP’nin siyasi adresi...

Henüz üzerinden çok vakit geçmedi. Ama bir açıklama da çıkmadı.

Devamını Oku
11.10.2025
Bir o kalmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisi bu defa geçmişte yaptığı gezilere kıyasen çok daha büyük gürültüye yol açtı.

Devamını Oku
04.10.2025
Küstahlık...

Mesleki bir alışkanlık mıdır, yanlış bir göreneğin bir türlü terk edilememesi midir, bilmiyorum.

Devamını Oku
27.09.2025
Nihayet gitti...

O koltukta sekiz yıl oturdu ve gitti.

Devamını Oku
20.09.2025
Karışık kafalar

Çoğumuz gibi önceki gün benim de kafam karıştı.

Devamını Oku
13.09.2025
Bir CHP hikâyesi

Büyük Atatürk’e ve CHP’ye gönül vermiş hiç kimse önümüzdeki gibi bir karanlığı yaşayacağımızı düşünmemiştir.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin iki düşmanı...

Bakanlığının yanılmıyorsam ilk ayı idi.

Devamını Oku
30.08.2025
Turp savaşı

Son mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan “turp savaşı”, en azından benim anımsayabildiğim 80 yıllık siyasi geçmişimiz boyunca hiç görmediğim boyutlara ulaştı.

Devamını Oku
16.08.2025
Yoğun bakımdayız...

Bir an, hafızanızdaki makarayı geri sarın.

Devamını Oku
09.08.2025
Diplomasi bu mu?

Kendisini güçlü hisseden devletlerin sesi hemen her zaman üst perdeden çıkar.

Devamını Oku
02.08.2025
Bir dosta vefa borcu...

Duygular bayatlamaz. Vefa duygusu da öyledir: Altan’ı kaybedeli bugün bir hafta doluyor.

Devamını Oku
26.07.2025
Neyimiz doğru ki!?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kan kardeşinden daha yakın müttefiki olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteğiyle, uzun süredir TBMM’den geçirmek için verdiği öneriyi kabul edip yasalaştırdı.

Devamını Oku
19.07.2025
Ormanlar yanarken

Daha temmuzun ortasına bile ulaşamadık. Ama günlerdir kamuoyunu İzmir, Muğla, Antalya, Hatay, Aydın, Manisa, Sakarya’da çıkan orman yangınları işgal ediyor.

Devamını Oku
12.07.2025
Hem bağımlı hem taraflı...

Ebubekir Şahin Bey’in başında bulunduğu “RTÜK mezbahası” önceki gün yine giyotinini eline aldı ve kurbanlık koyun diye baktığı üç televizyon kanalına “Bu son! Bir kere daha canımızı sıkarsanız bu giyotin kellenize inecek” uyarısını yaptı.

Devamını Oku
28.06.2025
Biz kobay değiliz!

Gerçi hiçbir günün sabahı o günün akşamına uymayan bir dünyada yaşıyoruz.

Devamını Oku
21.06.2025
Gözümüz aydın (!)

Artık sadece iç politikalarda değil, dış politikada da -biz değil, gelişmiş dünya- şeffaflık aşamasına gelmiş görünüyor.

Devamını Oku
14.06.2025
Bunlar yalan mı?

Bir kısmını sevdiğim, takdir ettiğim, bazılarından hazzetmediğim 19 aydın birkaç gün önce ortak imzalarıyla kamuoyuna bir bildirge yayımladılar.

Devamını Oku
07.06.2025
Keşke sırf alay etseler...

Bağımsız bir anlayışla yayın yapan televizyon kanalları (onlar da üçü geçmiyor), akla mantığa yatmayan bir durumla karşılaşınca, siyasi iktidarı göstererek “Aklımızla alay ediyorlar” diyorlar ya..

Devamını Oku
31.05.2025
Anayasa demişken

Macaristan dönüşü Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilere, müjde mi vermek istedi, yoksa onların hep birlikte ayağa kalkıp “Hayır sayın cumhurbaşkanım! Bizi bırakıp da gidemezsiniz!” diye feryat etmelerine mi tanık olmak istedi, bilemiyoruz.

Devamını Oku
23.05.2025
PKK’nin palavraları

Ne tuhaf günlerden geçiyoruz farkında mısınız?

Devamını Oku
17.05.2025
Özgürlük engellenemez

Özgürlük engellenemez

Devamını Oku
10.05.2025
Nereden nereye?

Nereden nereye?

Devamını Oku
03.05.2025
İdrak olmayınca...

İdrak olmayınca...

Devamını Oku
26.04.2025
Böyle başa böyle tıraş

Böyle başa böyle tıraş

Devamını Oku
19.04.2025