CHP tüzüğü nasıl olmalı?

24 Ağustos 2024 Cumartesi

Okuyucuma geçen haftadan kalma bir borcum var:

4 Eylül’de Sivas’ta sembolik olarak başlayıp sonra 9 Eylül’e kadar Ankara’da devam edecek olan CHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın yapacağı yeni tüzükle ilgili bir yazı daha yazmaya söz vermiştim.

O borcumu ödemek istiyorum:

CHP tüzüğü parti örgütünde çok konuşulan bir konudur. O yüzden çok öneri dile getirilir. Ayrıca derli toplu çalışmalar da vardır. Ben bugün onlardan söz edeceğim ve yer kalırsa bir de kendi önerimi yazacağım.

Biri, CHP İstanbul İl Örgütü’nün 2015’te yani dokuz sene önce üç ayrı komisyon kurarak hazırlattığı ve biri 22, diğeri 14 sayfadan oluşan öneri.

Diğeri 55 yıl Almanya’da yaşayan yükseköğrenimini “siyaset bilimi” dalında tamamlayan sonra da bir Alman üniversitesinde 30 yıl öğretim üyeliği yapan, ardından biri eyalet diğeri federal olmak üzere iki dönem milletvekilliği yapan Prof. Dr. Hakkı Keskin’in, CHP tüzüğü ile Almanya’daki üç sol partinin (Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol Parti’nin) tüzüklerini karşılaştırarak CHP için hazırladığı öneri.

CHP İstanbul İl Örgütü’nün 15 Ağustos’la 15 Aralık 2015 tarihleri arasında CHP’lilere hazırlattığı ve Hülya Alp, Prof. Dr. Tolga Yarman, Derya Beyoğlu, Sevil Becan, Cavit Savcı imzalı öneride temel olarak tüzüğün demokratikleşmesi isteniyor. O bağlamda önce, “yetkin üyelik” kavramı getiriliyor. Ve parti içi seçimlerde, bir göreve seçme ve seçilme hakkı sadece “yetkin üye”ye tanınıyor. Yetkin üye sıfatını alabilmek için üyenin parti aidatını düzenli olarak yatırması, parti etkinliklerinde aktif rol alması, verilecek görevleri hakkıyla yapması, parti içi eğitimlere katılması, aldığı eğitim düzeyi ve partideki kıdemi gibi ölçütler konulması öneriliyor.

Keza hem üyenin hem de seçmenin yaşadığı olumsuzlukların veya memnuniyetlerin bildirilebileceği “parti hakemliği” kurulması isteniyor. “Hakemlik”, bir kişi değil, bir kuruldan oluşuyor.

Parti içi seçimlerde “çarşaf liste” kullanımı esas olmalı ama blok liste kullanılacaksa orada sonuçlar “nispi temsil” esasına göre belirlenmelidir, deniyor.

Ayrıca parti hesaplarının bağımsız denetleme kuruluşlarına bırakılması isteniyor.

“Mahalle temsilcileri atama ile değil, seçimle belirlenmeli, kontenjan adaylığı bir kişi için sadece bir kez kullanılmalı” deniyor.

Hakkı Keskin’in önerilerine gelince:

Prof. Dr. Keskin, genel başkanın yetkilerini, halen çok şikâyet edilen “tek adam” yetkilerine benzetiyor ve azaltılmasını öneriyor. Örneğin bu yetkilerin pek çoğunun CHP Kurultayı’na veya CHP Merkez Yönetim Kurulu’na aktarılmasını doğru buluyor. Genel başkanın, cumhurbaşkanı adayının, milletvekili, belediye başkan adaylarının, örgütün yetkin üyelerinin oylarıyla belirlenmesini, genel başkan yardımcılarıyla genel sekreter ve genel saymanın doğruca kurultayca seçilmesi istiyor.

Ben objektif ve şeffaf bir puanlamaya dayalı olmak kaydıyla “yetkin üyelik” statüsünün getirilmesi kaydıyla Keskin’in önerilerine katılıyorum. Ayrıca 2015 tarihli CHP İstanbul İl Örgütü raporundaki parti içi ve dışı adaylıkların tamamında ve partinin tüm kademelerinde sonuçların -delege değil- doğruca üye oyuyla belirlenmesini destekliyorum.