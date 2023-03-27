Bilişim bakanlığı bir zorunluluk - Cem Haydar BEKTAŞ

27 Mart 2023 Pazartesi

Hızlı ve sağlam kalkınma ve kaliteli demokrasi için bilişim bakanlığı kurulmalı.

Bilişim bakanlığı, artık Türkiye için bir zorunluluk. Sektörün büyümesiyle birlikte, eğitimli insan kaynağı ihtiyacı olacak ve eğitim kurumlarının da bu alanda yapacakları yatırımlarla işsizlik sorunu önemli ölçüde çözülecektir.

Bilişim teknolojileri sayesinde artık birçok işlem için saatlerimizi hatta günlerimizi kuyruklarda, evrak sıralarında harcamıyoruz. Birçok kamu kurumu ve özel şirket bilişim alanına yıllardır çok ciddi yatırımlar yaptılar ve yatırımlarını artırmaya devam ediyorlar.

Bir ülkede “bilişim” denince kamu kurumlarının ve özel sektörün hazırladığı, vatandaşın ve personellerinin işlemlerini kolaylaştıran sistemlerin yanı sıra bilişim suçları, bilişim istihbaratı, siber saldırılara karşı savunma, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları vs. sayabiliriz.

ÖNEMİNİ KAVRAMAK

Bahsi geçen çalışmaların her biri ilgili bakanlıklarca yapılıyor. Güvenlik konusundaki çalışmalar farklı bir bakanlık, e-imza uygulamaları farklı bir bakanlık, internet kullanımının etkileri farklı bir bakanlık, bilgi güvenliği farklı bir bakanlık, bilişim firmalarının desteklenmesi farklı bir bakanlık, bilişim suçlarının tespiti ve kapsamının belirlenmesi ise farklı bir bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sebepler dikkatle incelendiğinde, teknolojik gelişmeleri daha yakından takip edebilmek ve dünyaya daha hızlı uyum sağlayabilmek için ülkemizde bilişim bakanlığının kurulması ve yukarıda belirtilen konuların tek bakanlık bünyesinde bulunması gerekir. Bilişim bakanlığı var olan ülkelere baktığımızda o ülkelerin ortak özelliklerinin, yazılım ve teknoloji anlamında iyi bir yere gelmiş ya da bilişimin önemini çok iyi kavramış olduklarını görüyoruz.

Bilişim ve iletişim bakanlığı bulunan ülkelerin bazıları:

ABD: Federal İletişim Komisyonu, 1934

Hindistan: Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Bakanlığı, 1976

Japonya: İletişim Bakanlığı, 1946

Çin: Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2008

Rusya: İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı, 1917

Almanya: Dijital Altyapı Federal Bakanlığı, 2013

İsrail: İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, 1999

Güney Kore: Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 2008

KALKINMA MODELİ

Listeye baktığımızda birçok ülkede bilişim bakanlığının erken kurulduğunu görüyoruz. Burada yakın örneklerden biri 2008 yılında Güney Kore’de kurulan bakanlıktır. Geçmişi çok yakın olan bu bakanlıktan önce ülkemizdeki gibi tüm kurumlar kendi uygulamalarını geliştiriyorlardı, ülkede siber saldırı ve savunma kavramı tam oturmamıştı ve bu durum hem vatandaşlar için hem de bilgi güvenliği açısından önem arz ediyordu. 2008 yılında tüm kamu kurumlarının verileri ve projeleri tek merkezde toplandı. Böylelikle hem uygulamaların stabil çalışması sağlandı hem de veriler tek bir noktadan ve daha güvenli bir şekilde saklandı.

Ülkemizin bilişim projelerine baktığımızda Kore’nin geçmişteki durumu ile benzerlikler görülüyor. Bilişim bakanlığı, artık Türkiye için bir zorunluluk. Bu sayede kopya kalkınma modellerinden ziyade, ülkemize özel bilişim odaklı bir kalkınma modeli geliştirilerek, büyüme hızlandırılabilir.

CEM HAYDAR BEKTAŞ

BİLİŞİMCİ / AKADEMİSYEN