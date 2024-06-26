Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bir zamanlar kamu kurumları - Erol Tuncer

26 Haziran 2024 Çarşamba

Hayal kurmak bedava olduğuna göre bizim de hayal kurmamızda bir sakınca yoktur.  O halde biz de kamu yönetiminde bir örnek kurum hayal edelim. Hayalini kurduğumuz kurum, politik etkilere karşı özenle korunmuş olmalı öncelikle. Hükümetler, kurumun içişlerine, atamalara müdahale etmemeli ki kurumda kadro sürekliliği, dolayısıyla yönetimde istikrar sağlanabilsin; kurum kültürü, kurum hafızası ve kuruma güç veren gelenekler korunabilsin.

Kurumumuzdaki kadrolaşmada, atama ve terfilerde liyakat esas olmalı, terfilerde makam atlanmamalı. Böylece kurum mensupları, yeteneğine ve mesleki birikimine güvenerek hak ettiği makamlara gelebileceğinin güvencesi ve huzuru içinde çalışabilmeli.

Hayalimizdeki kurum, aynı zamanda bir eğitim yuvası olmalı, kurumun mensupları burada hem mesleklerindeki gelişmeleri hem de modern yönetim kurallarını öğrenebilmeli.

Kıdemli yöneticilerin kuruma yeni giren personele örnek olmalarını ve şöyle öğütler verebilmelerini de hayal edebiliriz:

- İşi büyük, küçük diye ayırmayın, işin büyüğü küçüğü yoktur.

- Liyakatli kadrolarla çalışın ve astlarınıza yetki vermekten çekinmeyin.

- Karar vermeden önce konuyla ilgisi olan herkese danışmayı usul edinin. 

- Aklınıza yatmayan konularda üstlerinize itiraz etmeyi öğrenin.

- Karar vermeyi öğrenin, bilin ki en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir.

- Ve şunu unutmayın: En iyi iyinin düşmanıdır. 

BAŞARILI ÜRETİMLER YAPMALI

Bugün ancak hayallerimizde yer verebildiğimiz böyle kurumlar, bir zamanların Türkiye’sinde gerçekten vardı. Bunlardan birisi, benim de çeşitli kademelerinde görev aldığım Karayolları Genel Müdürlüğü’dür. Kuşkusuz, ülkemizde bu kuruma eklenecek başka örnekler de vardı.

Bir dönemdeki kurumların önemli bölümü, bu yapılarıyla, gerçekten başarı hikâyeleriyle dolu hizmetler üretmişlerdir. Yazımızı şöyle noktalayalım: “Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.”


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bir zamanlar kamu kurumları - Erol Tuncer 26 Haziran 2024
Anız yangınları - Ülkü Sarıtaş 26 Haziran 2024
Alevlenen şeriat tartışması - Gani Aşık 26 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Bayramda kaçırılan fırsat...
Olaylar Ve Görüşler
Alevlenen şeriat tartışması - Gani Aşık
Olaylar Ve Görüşler
Anız yangınları - Ülkü Sarıtaş
Olaylar Ve Görüşler
Bir zamanlar kamu kurumları - Erol Tuncer
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Cemaatten daire başkanlığına...
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay İsyan ediyorum!
Murat Ağırel
Murat Ağırel 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Normalleşmek
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Almanya’da neler oluyor?
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Fenerbahçe, bir futbol kulübünden öte
Erman Kunter
Erman Kunter Hiç ders almıyoruz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AJet, bayramda rötarsız uçamadı: 'Tren gibi uçak yolculuğu'

AJet, bayramda rötarsız uçamadı: 'Tren gibi uçak yolculuğu'
İşte ilk fotoğraf… Beşiktaş’tan Rafa Silva paylaşımı!

İşte ilk fotoğraf… Beşiktaş’tan Rafa Silva paylaşımı!
En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo maaşlar
Banu Parlak paylaştı! Dilan Polat’ın tahliye kararına sevindi

Banu Parlak paylaştı! Dilan Polat’ın tahliye kararına sevindi
Tarih verildi... Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor

Tarih verildi... Alkollü içki fiyatlarına zam geliyor
Balıkesir’de eski çöplük alanında yangın

Balıkesir’de eski çöplük alanında yangın
Oğlu PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığından tutuklanan MHP'li Adıgüzel, istifa ettiğini duyurdu

Oğlu PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığından tutuklanan MHP'li Adıgüzel, istifa ettiğini duyurdu
61 yaşında hayallerinin peşinden koşuyor: ‘Ulu Önder Atatürk’e borcum var’

61 yaşında hayallerinin peşinden koşuyor: ‘Ulu Önder Atatürk’e borcum var’