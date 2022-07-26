İktidarın yeni Türkiyesi’nde yaşananlar - Yıldız AKALIN

26 Temmuz 2022 Salı

Eskiden ülkemizde, siyasetçilerin birbirlerine sataşmalarına tanık olurduk, hakaretlerine değil. Seçimlerden önce, televizyonlarda siyasi parti temsilcilerinin, liderlerinin uygar ölçülerde tartışmalarını izlerdik. Rakipleriyle yüz yüze tartışmaktan kaçan, korkan politikacılar görmediğimiz gibi, cahilliğini gizlemek için kibir numaralarına yatan fos politikacıları hiç görmemiştik.Seçim meydanlarında rakiplerini aşağılayan, onlara hakaret eden liderler, parti sözcüleri asla olmamıştı.

HARAMZADELER

Kendisine, bilgisine güvenemediğinden, önceden hangi soruların sorulacağını emreden lider çıkmadığı gibi, çıkarı için kalemini, basın ahlakını satan gazeteci de çıkmamıştı. Bürokrat, genel müdür, vali, üniversite rektörü atayan lider çocukları tanımamıştık. Yandaş olduğu için bir değil, iki değil, beş değil, on yerden maaş alan haramzadelere rastlamamıştık. Halk yoklukla, yoksullukla yaşarken, bir değil, iki değil, üç sarayla yetinmeyen, yüzlerce makam arabasını yeterli bulmayan, en pahalısından 13 uçakla saltanat sürmeyi itibar zannedecek kadar gerçeklerden kopmuş yönetici tanımamıştık.

Yolsuzlukların, rüşvet kokan ihalelerin hesabı, iktidardan düşünce yargıda soruşturulmasın diye, Londra mahkemelerini kabul eden bir hükümete de rastlamamıştık. PKK terör örgütü liderine “sayın”, şehitlere “kelle”, muhalif kadınlara “sürtük”, muhalefet liderine “çukur”, muhalefete “zillet”, Cumhuriyetimizin kurucularına “iki ayyaş” diyen siyasetçiye de tanık olmamıştık.

CUMHURİYETİN DEĞERİ

İçeride esip gürlerken, en küçük eleştiriye hakaret davaları açarken, yargı kararlarını tanımazken, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymazken, ABD başkanlarının karşısında sus pus olan, ülkemize yönelik hakaretlerine bile karşı çıkamayan, daha vahimi onlara “dostum” diye hitap eden politikacı da görmemiştik. ABD vatandaşlarını Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı başkentlere büyükelçi olarak atayan cumhurbaşkanı da olmamıştı.

Kimilerinin sürekli horladığı, yok saydığı eski Türkiye’den bahsediyorum. Bu yaşadıklarımız da iktidarın yeni Türkiyesi’nde gördüklerimiz, yaşadıklarımız.

O nedenle Cumhuriyetin değerini bilelim. Onu sahiplenelim, savunalım...

YILDIZ AKALIN

ESKİ HDF GENEL BAŞKAN YARDIMCISI-ALMANYA