Kurucu değerlere dönmek - Levent ÜNSAL

19 Temmuz 2022 Salı

Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının, tüm şehit ve gazilerimizin, büyük bir zaferle taçlandırdıkları, dünyanın ilk antiemperyalist savaşının ve devamında Cumhuriyet ve Aydınlanma devrimimizin eseridir.

AYDINLIK BİR KALE

Devletimiz, ulus birliğimizdeki tüm halkların güven içinde yaşayabileceği, neslini ve üretici güçlerini geliştirebileceği, bunu daha üst düzeye yüceltmek için hep birlikte demokratik bir cumhuriyet mücadelesi verebileceği, temelleri aydınlık bir kale idi. Kürt etnik kimlikli halkımız, çok doğal bir siyasi tercihle, Güneydoğu’da ABD sömürgesi, despotik bir devlet yerine yüz elli yıllık parlamenter deneyimi olan, modern sanayi toplumunun eşiğinden içeri girmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ulus birliğini, güvenli bir kale, bir vatan olarak seçmiş idi. Bu seçime hiçbir kimsenin diyeceği bir şey olamaz.

Bu açıdan, üye-militan tabanı itibarıyla, HDP’ye, sadece, etnik ayrılıkçı Kürtlerin partisi diyebiliriz. Asla tüm Kürt etnik kimlikli nüfusun partisi diyemeyiz. Bu; sadece, HDP’nin, sosyoloji bilimine ters, bir algı yaratma önermesidir. İşte PKK, bu tersliği lehine çevirme çabasıyla, “Yıkılsın bu kale” deyip saldırıya geçti.

YIKICI TALEP

Türkiyemizde bir Kürt milli sorunu yoktu. Çünkü Kürt yoğunluklu coğrafyaya, milli ekonomik bir ayrımcılık yapılmıyordu. Eşitsiz ekonomik gelişmeden dolayı Orta Anadolu’da birçok ilimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilimizden milli gelirden aldığı pay olarak her zaman daha geri kalıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti kimliğimizde, etnik kökenimizin ne olduğu yazmaz. Bu, tüm yurttaşlarımızın en ideal eşitliğidir. Kürt etnik milliyetçilerinin, “eşit yurttaşlık” ve anayasada ulusun diğer etnik bileşenlerinin kurucu unsur olarak belirtilmesi talebi, ulus devletin, etnik kimlik öznesinden bağımsız olarak tarihin biçimlendirdiği nesnel yapısını yıkacak bir taleptir ve bu gerçekleşirse ulus devletimiz, nerede duracağı bilinmeyen bir parçalanmaya doğru sürüklenecektir.

MİLLİ KURTULUŞ

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP’ye HDP kazandırdı iddiası, mantıktan yoksun bir şehir efsanesidir. İptal edilen ilk seçimde, 16 bin oy farkındaki HDP katkısı ne kadarsa, ikinci seçimdeki 800 bin oy farkına katkısı da o kadardır. Zafer; seçimin iptali nedeniyle tepesi atan ve CHP’nin nihayet kazanabileceğini görüp coşup sandıklara koşan, tüm İstanbul halkınındır.

CHP; büyük Atamızın, sıfırdan, güçlü, modern bir ülke yaratan, kamucu ekonomik modeline bakarak “kalkınma modeli” üretmelidir. Ham malzeme, tohum, toprak, su ile tekniği ve emeği, yurt sathında buluşturacağı bu planı halka anlatmalıdır. Kurucu değerlere döndüğünde, “Yeni CHP’ye asla oy vermem” diyen, yüzde 7.5 oranında, kendi seçmeninin oyunu daha alır ve İYİ Parti ile birlikte iktidar olur.

Bu bir milli kurtuluş çözümü olacaktır ve bu çözümde HDP’ye yer olamaz.

LEVENT ÜNSAL

YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ