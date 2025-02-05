Mustafa Kemal ve Türk Ordusu - Doç. Dr. Hüner Tuncer

05 Şubat 2025 Çarşamba

Mustafa Kemal, Nutuk’ta ilk genel Yunan taarruzunu anlatmaya şöyle başlamaktadır: Yunanlar, 22 Haziran 1920’de Milne Hattı’ndan genel taarruza geçmişti. Kuvvetleri altı fırkaya ulaşmış bulunuyordu. Üç fırka ile iki koldan Akhisar-Soma yönünden, iki fırka ile Salihli yönünden, bir fırka ile de Aydın cephesinden saldırıda bulundular...”

Mustafa Kemal Paşa, Eskişehir’e ve oradan da daha ileri bölgelere gitmiş ve bu bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin düzene sokulmasını emretmişti. Mustafa Kemal, düşman karşısında düzenli komutanlıklara bağlı cepheler kurulmasının gerekli olduğu görüşündeydi.

İŞGALLERİN ÖNLENMESİ

Yunan işgallerini önlemek için oluşturulan Kuvayı Milliye birliklerinin eğitimli düzenli ordular karşısında yetersiz kaldıkları anlaşılmaktaydı. Öte yandan, Kuvayı Milliye’den olan bazı komutanların ya da kişilerin keyfi davranışları ile uyguladıkları baskılar da sızlanmalara yol açmaktaydı. Bu nedenlerle, TBMM hükümeti kurulduktan sonra, bu birliklerin düzenli ordu içine alınmaları öngörülmüştü. Bu yolda ilk adım 16 Mayıs 1920’de atıldı ve söz konusu birliklerin bütün yiyecek ve cephane gereksinmelerinin bundan böyle Milli Savunma Bakanlığı’nca karşılanmasına karar verildi.

İLK BAŞARI

Mustafa Kemal Paşa, cephe komutanları ile görüşerek düzenli ordu kurulması gereğini dile getirmekteydi, çünkü Milli Mücadele’nin başarısı bütün kuvvetlerin tek bir otorite altında toplanmasına bağlıydı. Düzenli bir işgal ordusunun ancak düzenli bir ordu ile yenilip dağıtılabileceği gerçeğinden hareketle, iskelet halindeki ordunun yeniden örgütlenip donatılmasına karar verilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa ile Genelkurmay başkanı ve aynı zamanda Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey, bütün çalışmalarını düzenli ordunun kurulması üzerinde yoğunlaştırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulmuş olan düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısı, Birinci İnönü Muharebesi olmuştu. Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılmasıyla, Türk ulusunun varlığına ve savaş gücüne sahip olduğu kanıtlanmış ve TBMM hükümetinin içte ve dışta tanınması ve itibarının artması sağlanmıştı. Birinci İnönü Zaferi, Türk insanının kendisine olan güvenini pekiştirmiş ve Türk ordusunun yeniden dirilmeye başlamasının ilk adımını oluşturmuştu.

İşte Birinci İnönü Muharebesi, İkinci İnönü Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mustafa Kemal’in kurduğu düzenli ordu sayesinde kazanılmıştı!

DÜZENLİ ORDU

Mustafa Kemal olmasaydı ve Mustafa Kemal düzenli orduyu kurmasaydı, acaba Türk milletinin kaderini çizen ve Türk ulusunun onurla varlığını sürdürmesini sağlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanılabilecek miydi? Bundan birkaç gün önce, 31 Ocak’ta “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen genç teğmenleri ihraç eden mahkeme üyeleri bu soruyu nasıl yanıtlayabilecek, bizlerin yüzlerine nasıl bakabilecektir?

Türk ulusunun uluslararası topluluğun saygın bir üyesi olmasını sağlayan Mustafa Kemal önderliğindeki Türk ordusunun bugünkü mensupları için “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demekten daha doğal ne olabilir?..

‘MİLLETİN EVLADI’

Mustafa Kemal Nutuk’ta, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı şu sözlerle dile getiriyordu: “Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle neticelendirilmiş olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk subaylar ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz abidesidir. Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkumandanı olduğumdan ilelebet mesut ve bahtiyarım.”

Ülkemizi tam bağımsızlığına ve mutlak egemenliğine kavuşturan büyük savaş, Mustafa Kemal’in önderliğindeki kahraman Türk askerleriyle gerçekleştirilmişti. Bu savaşı kazandıran askerlerin torunları olan bugünkü Türk ordusuna bağlı, iftiharla ve büyük bir onurla “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demeyi bundan böyle de her zaman sürdürecek ve bu seslenişine engel olanları, önlerinde duranları yıkıp yerle bir edecektir!

DOÇ. DR. HÜNER TUNCER